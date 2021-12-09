У Туреччині підвищують ціни на вхід до музеїв та археологічних пам'яток: список локацій

Нові ціни почнуть діяти від 1 травня 2022 року

Міністерство туризму і культури Туреччини оголосило про підвищення вартості вхідних квитків в музеї та археологічні пам'ятки, повідомляє турецьке видання Turizmajansi.com.

Нові ціни почнуть діяти від 1 травня 2022 року.

Які музеї в Туреччині підвищать ціни навесні

Ціни зростуть на вхідні квитки в низку популярних туристичних локацій країни. Зазначимо, одна Турецька ліра станом на початок грудня дорівнює 1,97 гривні.

Ціна вхідного квитка в Музей Анталії складе 70 турецьких лір;

Вартість квитка в Аспендос і Перге — археологічні пам'ятки в околицях Анталії зросла до 75 турецьких лір;

Вхід у Фазеліс і Олімпос — 70 турецьких лір;

Вхідні квитки до музею Святого Миколая в Демрі зросли до 100 турецьких лір;

Вхід в лікійські гробниці у світі — до 70 лір. Обидва об'єкти входять в програму популярної екскурсії Демре-Міра-Кекова.

Фото: Стародавнє місто Перге, Туреччина (wikipedia.org)

Крім того, ціна квитка у фортецю Аланії зросла до 50 турецьких лір. На руїни Сіде тепер можна буде потрапити за 70 лір, а в музей Сіде — ще за 40 лір. Єдиний квиток обійдеться в 100 лір.

Ціна квитка в Археологічний музей Ієраполіса (Памуккале) — 150 турецьких лір.

Потрапити в Галатську вежу Стамбула можна за 130 турецьких лір. У руїни Ефес — 150 турецьких лір.

Крім цього, подорожчали й квитки на відвідування визначних пам'яток Каппадокії. Так, ціна квитка в руїни Гереме складе 125 турецьких лір, в темну Церкву — 40 лір, а в підземне місто Каймакли — турецьких 75 лір.

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