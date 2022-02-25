Туристы остаются в Египте: все отели бесплатно продолжат размещение и питание украинцев

Гостей оставят на условиях их бронирований

Египетские отели получили письма из Египетской ассоциации гостиниц и Министерства туризма и древностей Египта о том, чтобы бесплатно продлить размещение украинских гостей в связи с российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Египте на в Facebook.

У специалиста по подбору туров Марины Казаковой в Египте находятся 8 туристов.

"Они бесплатно остаются в своем отеле и своих номерах до момента, пока не появится возможность их вывезти", - рассказала она РБК-Украина.

Фото: Курорт Хургада (unsplash.com/adrian-dascal)

В соцсетях туристы в Египте подтверждают, что их оставили в отелях после окончания путевок и продолжают кормить.

Некоторые объекты в Египте предлагают приютить украинцев на определенный срок.

"В связи с нынешними условиями в Украине и закрытием аэропортов в Украине, есть возможность на бесплатное размещение и проживание семьи в комплексе "Нур плаза" без платы за проживание в Хургаде. Пока ситуация не стабилизируется и они снова вернутся в свою страну", - говорится в одном из таких объявлений.

Предлагают помочь с проживанием и местные жители.

"У меня есть еще одна красивая меблированная квартира. Я рад предоставить ее в распоряжение Посольства Украины в Египте для размещения некоторых украинских туристов, которые сейчас находятся в Египте", - написал Gamal Ezzeldin Ayad о жилье в Каире.

В ближайшие 10-14 дней из Египта планируется эвакуировать около 3 тысяч человек авиакомпанией Bees Airline.

Ранее мы писали, что иностранцы по всему миру массово выражают поддержку украинцам.