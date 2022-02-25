Туристи залишаються в Єгипті: всі готелі безкоштовно продовжать розміщення та харчування українців
Гостей залишать на умовах їхніх бронювань
Єгипетські готелі отримали листи з єгипетської Асоціації готелів і Міністерства туризму і старожитностей Єгипту про те, щоб безкоштовно продовжити розміщення українських гостей у зв'язку з російським вторгненням в Україну.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Єгипті на в Facebook.
У фахівця з підбору турів Марини Казакової у Єгипті знаходяться 8 туристів.
"Вони безкоштовно залишаються в своєму готелі і своїх номерах до моменту, поки не з'явиться можливість їх вивезти", - розповіла вона РБК-Україна.
Фото: Курорт Хургада (unsplash.com/adrian-dascal)
У соцмережах туристи в Єгипті підтверджують, що їх залишили в готелях після закінчення путівок і продовжують годувати.
Деякі об'єкти в Єгипті пропонують прихистити українців на певний термін.
"У зв'язку з нинішніми умовами в Україні та закриттям аеропортів в Україні, є можливість на безкоштовне розміщення та проживання сім'ї в комплексі "Нур плаза" без плати за проживання в Хургаді. Поки ситуація не стабілізується і вони знову повернуться в свою країну", - йдеться в одному з таких оголошень.
Пропонують допомогти з проживанням і місцеві жителі.
"У мене є ще одна красива мебльована квартира. Я радий надати її в розпорядження Посольства України в Єгипті для розміщення деяких українських туристів, які зараз знаходяться в Єгипті", - написав Gamal Ezzeldin Ayad про житло в Каїрі.
У найближчі 10-14 днів з Єгипту планується евакуювати близько 3 тисяч осіб авіакомпанією Bees Airline.
Раніше ми писали, що іноземці по всьому світу масово висловлюють підтримку українцям.