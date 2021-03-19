"Туристы уже едут": сколько стоит отдых в Грузии на майские праздники

Туристам в Грузии открывается все больше возможностей для яркого отдыха. В стране продолжают планомерно снимать карантинные ограничения. Например, с 19 марта в ресторанах разрешают живую музыку, сообщает "Грузия Онлайн".

Также власти разрешили открыть кинотеатры и детские развлекательные центры.

"Как известно, в стране уже смягчена большая часть ограничений, действующих из-за пандемии. Сегодня координационный совет принял решение о дополнительном смягчении ограничений. С 1 апреля, при соблюдении регуляций смогут возобновить работу детские развлекательные центры и кинотеатры. С 19 марта в объектах питания будет разрешена живая музыка", - сообщил глава администрации правительства Грузии Илья Дарчиашвили.

Какие ограничения действуют в Грузии

Правительство пока оставило в силе одно из основных ограничений – комендантский час. Власти решили понаблюдать за ситуацией с коронавирусом еще 10 дней.

"Я рада, что сегодня проблема не в том, приедут туристы или нет, они уже едут и хотят проводить больше времени в разных заведениях Тбилиси - посещать рестораны, гулять по улицам. Мы обсудим вопрос комендантского часа, но хотели бы напомнить, что это одно из небольших ограничений, которые мы оставили", - отметила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Фото: Архитектура в Грузии (Aeroplan Magazine)

Ограничения для пешеходов и автомобилей действуют с 21:00 до 05:00.

Чтобы куда-то поехать, нужно получить специальный пропуск. Штраф для нарушителей комендантского часа - 2 тысячи лари (600 долларов).

Также обязательным в стране является режим ношения масок. За нарушение штрафуют на 40 лари (12 долларов).

Первые украинцы, побывавшие в Грузии после открытия границ с 1 марта, рассказали об особенностях отдыха в эти дни. Путешественник Евгений Бабенко отправился в Грузию на горнолыжный курорт. Он рассказал изданию Turprofi.com.ua, как туристу передвигаться, не нарушая комендантского часа.

"Если туристу нужно в аэропорт или из аэропорта в другой город, то вопрос решается элементарным звонком на горячую линию и получением разрешения", - поделился он.

Фото: В Грузию начали ехать туристы (Aeroplan Magazine)

Для поездки в Грузию необходимо заполнить форму регистрации, в которой нужно указать место проживания в Грузии. Также - сделать ПЦР-тест - за 72 часа до пересечения границы. Повторный тест необходимо будет сдать в Грузии на третий день пребывания. В случае необходимости 14-дневную самоизоляцию турист будет проходить за свой счет – в любом удобном месте.

Впрочем, вполне возможно, что к началу туристического сезона правила посещения этой страны существенно смягчат.

Сколько стоит отдых в Грузии на майские праздники

Мы проверили стоимость отдыха на двоих с авиаперелетом в туристических городах Грузии от ведущих туристических компаний на майские праздники и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "ALF" отправиться в Батуми в 3* отель с завтраками вдвоем можно за 14366 гривен с вылетом 2 мая, в 4* - от 16276 гривен, а в Кобулети в 4* – от 24608 гривен с вылетом на ту же дату. Отдохнуть в 5-звездочных отелях можно по цене от 22033 гривен в Батуми, и от 33410 гривен – в Кобулети.

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Фото: В Грузии готовятся к туристическому сезону (Aeroplan Magazine)

У туроператора "Coral travel" отдохнуть в 3* отеле в Батуми с завтраками можно по цене от 18800 гривен с вылетом 9 мая, в Кобулети – от 19851 гривен с вылетом на ту же дату, в Тбилиси в 3* – от 19384 гривен с вылетом 3 мая, в 5* в Батуми – от 35750 гривен с вылетом 6 мая, в Кобулети – от 36241 гривен на ту же дату.

У туроператора "Mouzenidis Travel" – отдохнуть в 3* отеле в Батуми можно по цене от 20938 гривен с вылетом 29 апреля, в 4* - от 23904 гривен, в 5* - от 26612 гривен, Тбилиси – в 3* - от 25488 гривен, в 4* - от 25805 гривен, в 5* - от 49796 гривен с вылетом на ту же дату.

У туроператора "KOTE" предлагают экскурсионные туры в Грузию на майские праздники. Например, за 8 дней можно побывать в Батуми, Тбилиси, в Кахетии, поехать в горы. Тур с проживанием в 3* - от 505 евро (16700 гривен) в 4* - от 555 евро (18300 гривен). На майские праздники даты вылета: 5, 8, 12 мая.

Напомним, мы писали, что в Гостуризме назвали страны, куда украинцы смогут поехать в новом сезоне.

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