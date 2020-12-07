Снова в "красном" списке: где сегодня безопасно путешествовать туристам

Появился список безопасных стран для туризма на 2021 год: медицинская и туристическая организация International SOS обновила свою карту Travel Risk Map.

Уровень безопасности страны изучали исходя из политической ситуации в стране, включая риск терактов и массовых беспорядков. Также – по количеству преступлений и насилия на религиозной или этнической почве. Учли эксперты и риски заражения разными инфекциями.

Фото: Путешествовать безопаснее всего самолетом (pixabay.com)

Какие страны - самые спокойные

На карте туристические риски обозначили пятью цветами. Самые безопасные во всех смыслах страны получили зеленый цвет. Это европейские страны: Швейцария, Финляндия, Норвегия и Исландия, Словения.

В этих странах можно не опасаться преступности или высокого риска заразиться какой-либо инфекцией. Но украинским туристам туда пока въезд не разрешен из-за карантинных ограничений.

Светло-желтый цвет низкого уровня опасности получили большинство стран Европы, США и Канада, Австралия. Также можно быть спокойным во время путешествий в Марокко, Намибию, Аргентину, Оман, Узбекистан и Японию.

Украина попала в список более опасных "оранжевых" стран вместе с Турцией, Россией, Ираном, Танзанией и Индонезией, Казахстаном и Саудовской Аравией.

Фото: Открытыми для туристов остаются десятки стран (pixabay.com)

Самые опасные точки на планете

Среди "красных" стран, в которых высокие риски пострадать во время поездки – часть Египта, часть Пакистана – стран, которые открыты для украинских туристов. Также – Алжир, часть Ирака, Чечня, Венесуэла и некоторые африканские страны.

Часть Украины – Донецкая и Луганские области – попала в "бордовый" список организации. Это самые опасные для туристов места планеты, к которым отнесли также Сомали, Сирию, Йемен, Южный Судан, Афганистан, Ливию.

В этих местах туристам никто не может гарантировать безопасность, а риск пострадать в результате преступности или военных действий очень высокий.

Новые "красные" и "зеленые" страны для Украины

Украинский Минздрав также обновил список стран по уровню заболеваемости COVID-19 за последние две недели. Статистика показывает количество активных случаев заболевания на 100 тысяч населения. В "зеленый список" относят страны, в которых цифры заболеваемости ниже украинских на текущий момент. По состоянию на 4 декабря этот показатель в Украине составлял 493,9.

В "красном" списке оказались 24 страны с высоким риском заражения коронавирусом, а также страны, от которых не поступила статистика по заболеваемости коронавирусом. Самый высокий уровень заболеваемости – в Грузии, Сербии, Люксембурге, Черногории, Хорватии, Андорре, Литве. Показатель заболевших в этих странах превышает 1000.

После возвращения из стран "красной" зоны украинцам необходимо сдавать ПЦР-тест или отправляться на 14-дневную самоизоляцию. Некоторые из этих стран открыты для украинских туристов: Черногория (1176,5), Северная Македония (668), Болгария (591,1).

Фото: Экзотические страны остаются в "зеленом" списке (pixabay.com)

В "зеленой" зоне для украинцев остаются большинство туристических стран, куда можно отправиться на отдых в ближайшее время. Например, Турция (107,4), Египет (5,1), Танзания (0), Доминиканская республика (93,5), Мальдивы (129,2), ОАЭ (177,4), Бразилия (232,6), Мексика (92,9). Также некоторые туристические компании предлагают отправиться на отдых в Узбекистан (7,8) и Казахстан (80,8), которые открыты для украинских путешественников.

К слову, эксперты советуют сдавать ПЦР-тест перед поездкой даже в те страны, которые такого требования туристам не выдвигают. Это повысит шансы на то, что турист не заболеет во время отдыха и не будет вынужден провести отпуск на самоизоляции в отеле.

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