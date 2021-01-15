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Туриста обвинили во вспышке COVID-19 на известном курорте: детали инцидента

Пятница 15 января 2021 19:01
Туриста обвинили во вспышке COVID-19 на известном курорте: детали инцидента
Фото: Венген, деревня и горнолыжный курорт в Швейцарии (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Легендарную лыжную гонку "Лауберхорн" пришлось отменить

Британского туриста обвинили в резком всплеске COVID-19, из-за которого пришлось отменить знаменитую лыжную гонку в Швейцарии - "Лауберхорн". Об этом сообщает издание Bbc.com.

В Венгене - одном из старейших курортов Швейцарии, где обычно проводится гонка, к середине декабря было зарегистрировано всего 10 случаев заражения коронавирусом. Но вскоре количество заболевших резко начало расти. У многих обнаружили так называемый "британский" штамм коронавирусной инфекции.

По данным информированных источников издания, только с одним британским туристом связано как минимум 27 новых случаев заболеваемости. Сообщается, что на период своего отпуска турист остановился в отеле этого же курорта.

Лауберхорн - самая длинная в мире трасса для скоростного спуска, где опытные лыжники могут развивать скорость до 160 километров в час (100 миль в час). После того как трассу открыли для всех, она стала считаться местом и для лыжников-экстремалов.

Фото: В этом году гонка "Лаубехорн" не состоится из-за внезапной вспышки COVID-19 (youtube.com/WeltcupLauberhorn)

По данным Bbc.com, организаторы отчаянно пытались спасти гонку, предлагая закрыть на карантин близлежащие лыжные школы и ограничить работу курорту для всех туристов, кроме участников соревнований.

Чиновники сферы здравоохранения Швейцарии сначала согласились с таким планом, но дальнейшее резкое увеличение числа случаев в начале этой недели побудило их вовсе отменить мероприятие.

"Теперь Венген опустошен", - отмечают в публикации.

Британские туристы "сбежали" из Швейцарии, опасаясь жесткого карантина

Лауберхорн - одно из главных мест, где ежегодно проводятся соревнования Кубка мира по горным лыжам.

Оказалось, что швейцарцы восприняли отмену гонки чуть ли не как трагедию.

"Курорт Венген горячо любят швейцарцы. Здесь они с восторгом наблюдали, как на местных трассах торжествовали знаменитые чемпионы. Кроме того, похоже что давние "теплые отношения" между швейцарскими зимними курортами и британскими туристами на какое-то время заморожены", - поясняют в статье.

Туриста обвинили во вспышке COVID-19 на известном курорте: детали инцидентаФото: Венген - поселок в Бернских Альпах, один из старейших горнолыжных курортов страны (wikimedia.org)

К слову, местные издания были возмущены еще одним недавним громким случаем: в прошлом месяце сотни британцев резко сбежали из популярного швейцарского курорта Вербье вместо того, чтобы следовать правилам карантина. Представитель кантона Вале сообщил, что 420 гостей из Великобритании забронировали жилье в Вербье еще до Рождества, но теперь отдыхать на курорте осталось всего около дюжины туристов.

Некоторые швейцарские отельеры обнаружили исчезновение гостей только в тот момент, когда подносы с едой во время обслуживания номеров никто не забрал - они так и остались у дверей.

От других отельеров британцы стали требовать вернуть деньги за проживание уже после того, как те вернулись домой из несостоявшегося отдыха. Они вынужденны были добираться в Британию поездами и автобусами через Францию, поскольку авиасообщение было приостановлено - 20 декабря из-за новых штаммов коронавируса Швейцария запретила перелеты из Великобритании и Южной Африки.

Туриста обвинили во вспышке COVID-19 на известном курорте: детали инцидентаФото: Пейзажи Венгена (wikimedia.org)

Во время пандемии в Швейцарии ограничили работу горнолыжных курортов. Во Франции и Италии их закрыли совсем, но в Швейцарии до недавнего времени они частично работали: склоны оставались открытыми для катаний, но все бары и рестораны были закрыты. Количество подъемников ограничили до двух третей.

"Как показывает опыт Венгена, достаточно одного заболевшего гостя, чтобы произошли такие изменения", - пишут в статье Bbc.com.

Соревнования пройдут у главных конкурентов курорта

Отмененные в Венгене лыжные соревнования будет принимать Австрия – давний и ожесточенный соперник Швейцарии по лыжным гонкам, отмечают в издании.

"Ничто более не могло так расстроить швейцарцев. Сначала мероприятие перенесли на австрийский горнолыжный курорт Китцбюэль, но из-за еще одной вспышки коронавируса локацию снова перенесли. Теперь - на австрийский горнолыжный курорт Флахау", - говорится в публикации.

Тем временем правительство Швейцарии продлило запрет на работу баров, ресторанов, музеев и театров до конца февраля. Также там призвали офисных сотрудников работать удаленно.

Отметим, посещение основных европейских горнолыжных курортов для туристов из Украины ограничено. Но украинцев зовут покататься на лыжах в Черногорию, Турцию и Болгарию.

Также нашим туристам сегодня доступны украинские горнолыжные курорты – Буковель, Славское, Мигово и другие.

Кроме того, в Карпатах начинает сезон катания еще один курорт.

Видео: Впечатляющая скорость, которую развивают спортсмены на трассе в Венгене (youtube.com/ThePoetzinger)

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