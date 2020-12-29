Снежные Карпаты и спа-отдых: лучшие курорты Украины для зимнего отпуска

Фото: Курорт Мигово, Карпаты (предоставлено РБК-Украина)

От горнолыжного Драгобрата до санаториев Львовской области

Куда поехать в зимний отпуск в Украине? Порой выбрать локацию довольно нелегко. С другой стороны, в зимний период добраться к некоторым популярным локациям становится проще. И это - дополнительный аргумент в пользу того, чтобы присмотреться к одному из курортов западной Украины.

К примеру, с 14 декабря курсирует поезд "Львов-Ужгород", которым можно доехать на курорты Закарпатья и Львовской области. Будут осуществляться и дополнительные рейсы поездов из Черновцов в Одессу, из Киева во Львов.

Какой горнолыжный курорт Украины выбрать?

Несмотря на карантинные ограничения, в Украине в январе будет работать большинство туристических объектов и горнолыжных курортов. При этом везде нужно придерживаться общих правил безопасности - социальной дистанции, ношения масок и так далее.

Кроме того, некоторые премиальные гостиницы в Карпатах стали требовать от гостей негативный результат ПЦР-теста на COVID-19 в качестве дополнительной меры во время пандемии. Перечислим некоторые популярные горнолыжные курорты Украины для отдыха зимой.

Буковель в Ивано-Франковской области - пожалуй, самый популярный горнолыжный курорт страны. Его отличает большой выбор трасс как для новичков, так и для профессионалов, хорошая инфраструктура, отели на разный бюджет.

Горнолыжный сезон здесь открыли уже 16 декабря. Если вы не интересуетесь горнолыжным отдыхом, в Буковели вам тоже будет интересно. В частности, здесь много разнообразных спа-отелей, где можно отдохнуть в атмосфере релакса и комфорта. К слову, многие считают это место очень дорогим курортом. Ранее мы писали, дорого ли на самом деле провести отпуск в Буковеле.

Фото: Буковель - самый известный горнолыжный курорт Украины (wikipedia.org)

Мигово - небольшой горнолыжный курорт в Черновицкой области. Трасс здесь меньше, чем в Буковеле, и они - меньше по размеру. Его чаще выбирают те, кто только учится кататься на лыжах и на сноуборде. Также Мигово прекрасно подходит для семейного отдыха с детьми.

Здешняя трасса хорошо подходит для новичков, есть возможность обучиться у инструктора. Также цены здесь более низкие, чем на курорте Буковель. Поэтому Мигово подойдет и тем, кто ищет более бюджетный отдых.

Фото: Небольшой курорт Мигово в Карпатах (предоставлено РБК-Украина)

Драгобрат - не менее известен среди туристов, чем Буковель. Это самый высокогорный курорт Украины, где кататься на лыжах можно весь сезон: с ноября по май. Здесь есть три основных группы подъемников и горнолыжных трасс, которые обслуживаются разными компаниями.

"Все три части курорта расположены в пешей доступности, плавно перетекая одна в другую. Но, учитывая холмистую местность всего курорта, передвигаться в лыжном снаряжении не очень удобно. Поэтому желательно заранее выбрать для себя группу подъемников, которыми собираетесь пользоваться основную часть времени и искать жилье именно возле них", - рассказывает РБК-Украина тревел-блогер Евгения Колесник.

Фото: Отдых на Драгобрате (Евгения Колесник)

Славское - курорт во Львовской области, который был известен украинцам и ранее, а в этом году начал масштабную промокампанию. Курорт отличают более доступные цены на отдых, если сравнивать с ценами в Буковеле. В этом сезоне в Славское добраться стало несколько проще: в декабре сюда запустили поезда "Интерсити", которым можно доехать на курорт в течение семи часов.

Некоторые недостатки логистики (к примеру, отсутствие проходимых для легкового транспорта дорог, медленные и не очень новые подъемники) компенсируются большим выбором трасс, хорошими отелями, развитой инфраструктурой.

Спа-отдых и минеральные воды

Еще одна локация - Моршин - не относится к горнолыжному отдыху, но все же пользуется популярностью зимой. Это один из самых знаменитых бальнеологических курортов Украины: сюда едут для отдыха на минеральных водах.

В местных здравницах можно не только отдохнуть и поправить здоровье минеральными водами с полезным составом, но и пройти полную диагностику и необходимый курс лечения. Также здесь можно расслабиться в спа: поплавать в бассейне, попариться в разнообразных саунах, получить курс массажей и ухода за телом.

Есть распространенное мнение о том, что Моршин - сугубо советский курорт, где крайне мало удобств для туристов. Хотя здесь действительно есть много довольно старых санаториев, но в Моршине можно найти и современные спа-отели с комфортной атмосферой: в последнее время таких мест здесь появляется все больше.

Фото: Один из ресторанов Моршина (booking.com)

К слову, многие туристы едут в Моршин далеко не один раз: судя по отзывам гостей местных санаториев и отелей, они часто любят возвращаться на этот курорт снова.

Больше шансов для отпуска в Карпатах

На новогодние праздники поездов в популярные среди туристов направления будет больше, чем обычно. Об это в комментарии РБК-Украина говорит Олег Васильев, автор Youtube-канала "Железные магистрали", посвященного работе рельсового транспорта.

"На новогодние каникулы железная дорога предложила достаточное количество поездов в популярных направлениях. Конечно, не все они курсируют ежедневно. Часть поездов ходят через день. Тем не менее, у жителей разных регионов, в частности, у юго-востока Украины, сегодня все же есть возможность выехать в Карпаты", - отмечает эксперт.

Олег Васильев приводит несколько примеров поездов, которыми украинские туристы могут добраться к карпатским курортам из разных регионов Украины.

"Например, с 23 декабря будет курсировать поезд №134 "Николаев-Рахов", а с 25 декабря назначается поезд №6 - "Херсон-Ужгород", - говорит он.

Напомним, ранее мы писали, где недорого покататься на лыжах в Карпатах.