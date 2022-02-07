Иван Липтуга: Доля туризма в экономике Украины уже как в Италии

Туризм в Украине переживает непростые времена и развивается вопреки пандемии COVID, хотя и на морских курортах, и в других туристических локациях сохраняется большое количество нерешенных проблем.

Туристическая отрасль в экономике Украины играет немаловажную роль – по данным статистики Национальной туристической организации Украины (НТО), даже в "пандеймийный" 2020 год в стране услугами туроператоров воспользовались 1,9 миллионов туристов, а туристических услуг было продано почти на 255 млрд гривен.

При этом активный всплеск наблюдался в путешествиях внутри Украины – только официально в гостиницах страны в 2020 году останавливались 3 миллиона 379 тысяч 500 человек.

Что происходит с украинской туристической сферой в период продолжающихся COVID-ограничений и что мешает нашей стране выйти на уровень лучших туристических стран, в интервью для TRAVEL РБК-Украина рассказал президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

За последние десять лет доход туристических агентств и туроператоров вырос примерно в три раза, но количество самих операторов и экскурсоводов уменьшилось в 2-3. Стали ли компании зарабатывать больше за счет выездного туризма?

– С одной стороны, немного искажаются показатели данных, подаваемые компаниями. Количество туроператорских лицензий осталось примерно на том же уровне, но фактически работающих и отчитывающихся компаний в 10 раз меньше, чем выдано лицензий. А относительно роста доходов – с 2011 года произошла инфляция, ведь тогда курс доллара был 8 гривен.

В Украине выездной туризм в два раза выше по потоку туристов, чем въездной. Тенденция за 10 лет не очень изменилась: украинцы как ездили в Турцию и Египет, так и продолжают ездить сегодня. Пандемия немного поменяла направления, но основные остались.

Данные по въезду иностранцев за 10 лет изменились из-за того, что отпала основная часть туристов из РФ. В 2011-2013 годах количество туристов, которые ехали из Украины отдыхать за границу и приезжающих к нам иностранцев были почти на одном уровне. К нам ездили около 25 миллионов иностранцев. Из них половина – граждане РФ, далее шли остальные соседи: Молдова, Беларусь, Польша, Румыния.

Фото: Иван Липтуга: "Украинцы как ездили в Турцию и Египет, так и продолжают ездить" (предоставлено РБК-Украина)

После событий 2013-2014 года количество иностранных туристов сократилось в два раза – до 12,5 млн человек. В последующие годы въездной туризм сохранялся примерно на таком же уровне: в 2019 году у нас побывало 13,7 млн иностранцев.

За последние два года цифры по въезду оставались на уровне 3,5 млн – из-за пандемии. Это данные Пограничной службы. Но международная методика анализа предполагает, что все, кто въехал на более, чем 24 часа с любой целью – это туристы.

Фото: Сколько туристов из Украины ездило за рубеж и количество иностранцев, побывавших в Украине, данные за 2020 год (инфографика Национальной туристической организации Украины)

Как пандемия изменила соотношение выездного и внутреннего туризма в Украине? Стали ли украинцы больше ездить по Украине? В начале пандемии был тренд "Мандруй Україною" – продолжается ли он сегодня?

– Тренд "Мандруй Україною" продолжается – это рекламная кампания от Государственного агентства развития туризма. Делали хештег и агитировали путешествовать. Но это естественный процесс: и без этой кампании люди путешествовали, ведь особо не было выбора. В некоторых регионах, например, Ивано-Франковской области, показатели турсбора превысили показатели "доковидного" 2019 года.

Внутренний туризм за последние два года изменился: украинцы стали больше ездить по Украине, посещать и западные, и восточные регионы. Но статистических показателей внутреннего туризма не было и нет сегодня.

Можно только догадываться, ведь внутренних туристов сложно отделить от местных жителей: если нам с вами пойти в музей, то в статистике мы будем считаться внутренними туристами, даже при том, что живем в этом регионе. С 2017 года у нас нет музейной статистики на уровне страны. Раньше такие данные собирал Минкульт.

Если иностранных туристов можно пересчитать по пересечению границы и сравнить с данными из отелей и туристическим сбором, то внутренних туристов можно посчитать только по данным, которыми отчитываются гостиницы. Все зависит от организации контроля на местах – где отлажен механизм коммуникации органов управления по туризму с объектами размещения, там лучше оплачивают турсбор и отчитываются о нем. А где туризмом никто не занимается, там предпринимателей никто не контролирует.

Фото: Туристы в Каменец-Подольском (dyvakrainy.com)

Турсбор – деньги, которые отели и апартаменты берут с гостя в размере, который определил местный совет (от 0,5 до 5%), и затем платят в местный бюджет. Гостевые дома в большинстве случаев с туристов могут брать этот сбор, а в местный бюджет не переводят, при этом весомых рычагов контроля у органов местной власти нет.

Тогда кто может это контролировать?

– Законодательством не закреплены полномочия за местными органами власти осуществлять контроль за перечислением турсбора. Налоговая может это контролировать, но практически не занимается этим, ведь турсбор - это "капля в море" даже по отношению к остальным налоговым поступлениям от субъектов предпринимательской деятельности.

Поэтому по сути все работает на доверии. Кроме этого, многие средства размещения располагаются в частной собственности и не регистрируются как отели, соответственно, проверить их любому органу не представляется возможным. Поэтому в разных областях у нас сильно отличаются показатели отелей по количеству туристов.

Турсбор платят и подают статистическую отчетность только зарегистрированные субъекты, они в меньшинстве. Поэтому посчитать разницу между турсбором и реальным потоком внутренних туристов не может никто на сегодня.

Чего не хватает украинскому туризму, чтобы украинцы выбирали наши локации и курорты? Назовите несколько факторов и перечислите самые неотложные проблемы.

– Не хватает пока очень многого – инфраструктуры, качества сервиса, профессиональной подготовки кадров, внедренных стандартов качества и в целом комплексных решений. Развитие устойчивого туризма – это системная и комплексная работа, которая требует многих лет инвестиций в эту сферу.

Фото: Пляж на Арабатской Стрелке (blueflag.global)

Можете привести пример?

– Скажем, в Болградском районе Одесской области на границе с Молдовой есть замечательные туристические гастрономические локации. Частный инвестор вложил за 15 лет миллионы в развитие рекреационно-туристического кластера сельского туризма.

Там очень красиво, живописно, вкусно и интересно. Но дороги нормальной туда как не было, так и нет. В летний период при сухой погоде, от Сараты туда комфортней ехать по полям, чем по "асфальтированной дороге". На местах не хватает туристических инфоцентров и элементарных туалетов по пути до объекта.

Есть проблемы инфраструктуры. Если главные автомобильные магистрали уже строятся, то железная дорога получает много нареканий на сообщение и нехватку вагонов. В "доковидный" период ходило около 3300 пассажирских вагонов, и даже этого было недостаточно для хорошего сообщения между западными и восточными регионами, севером и югом.

Вагонов не хватало особенно в высокий сезон. Когда началась пандемия, их сократили вдвое, часть поездов отменили. Например, сообщение Запорожской области со Львовской или Закарпатьем недостаточное, чтобы люди могли путешествовать.

Фото: Количество пассажиров транспорта в Украине в первый год пандемии (инфографика Национальной туристической организации Украины)

"Плюс" в том, что строят новые дороги, и многие стали путешествовать на автомобиле. Однако авиация у нас недостаточно развита из-за высоких цен для перевозчиков. Не так много авиакомпаний осуществляют внутренние рейсы. Не так много регионов имеют между собой сообщение – все в основном только через Киев, что неудобно и дорого. Водного речного транспорта у нас тоже нет.

Из-за высокой сезонности у нас цены не конкурентны. Давно известный факт, что курорты Затоки или Азовского побережья по стоимости проживания, питания и транспорта выходят иногда дороже, чем отдых в "all inclusive" отелях Египта, Турции или Болгарии.

Фото: Курорт Затока в Одесской области (wikipedia.org)

Почему так получается?

– Так происходит из-за того, что все прибрежные объекты размещения могут окупать себя исключительно в летний сезон, а он у нас короткий. Из-за погодных условий в июне туристов еще практически нет. Остаются два месяца активной работы, и все, кто строят гостиницы у моря, рассчитывают "отбить" вложения за два месяца, а потом в течение года заниматься им нечем.

Многие отдают предпочтение более цивилизованному отдыху в других странах за те же деньги, а иногда дешевле, получая полный комплекс услуг. Его тяжело сравнить даже с нашими считающимися хорошими отелями.

Возможно ли как-то повлиять на эту ситуацию?

– Никто не может влиять на уровень цен в свободной рыночной экономике. Спрос определяет предложение. А вот сервис и бизнес-культуру нужно воспитывать и внедрять в практику международные стандарты качества туристических услуг. Этим НТОУ и занимается.

Когда туризм сможет "кормить" Украину и что нужно, чтобы к нам ехали туристы в таком количестве как в Турцию или города Европы?

– Мы – большая страна с большой и разноплановой экономикой с индустриальным, аграрным, логистическим и туристическим потенциалом. Туризм точно не должен быть главным бюджетообразующим сектором: мы же не Монако и не Мальта.

Фото: Доля туризма в ВВП Украины, данные за 2020 год (инфографика Национальной туристической организации Украины)

Однако прямой вклад туризма в ВВП в 2020 году уже составлял 3,9%, а общий – 12,6%, практически как в Италии. Это большой показатель даже по мировым критериям. В мировой экономике туризм составляет – 10% МВП. Сектор туризма – это большие деньги, много миллиардов (534,9 млрд грн в 2020 году) в экономике нашей страны. Судя по этим цифрам, туризм уже "кормит" Украину в определенной мере.

Чтобы к нам ехали туристы, как в Турцию или Европу, нужно развивать инфраструктуру, ее качество, и проводить комплексную работу во всех регионах.

Какие виды туризма в Украине недооценены и на чем можно было бы нам создать свои "туристические фишки"?

– Сегодня почти все регионы Украины уделяют внимание туризму – это стало трендом. О нем говорят по крайней мере. По видам туризма Украине стоило бы сделать акцент на винно-гастрономическом туризме. В последние годы он развивается, но еще не полностью сформированы маршруты, не всюду инфраструктура готова.

В основном это сельские территории, где производят локальные продукты и вина. Путешествие к таким локациям – это часто целое "приключение" для каждого туриста, начиная от дорог и заканчивая туалетами и ночлегом. Поэтому такие туры в основном однодневные, остановиться в этих местах особо негде. Был проект "Дороги вина и вкуса", который стал основой для Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма.

Фото: "В Украине недооцен оздоровительный туризм на бальнеологических курортах" (derenivska-kupil.ua)

Украина богата медицинско-лечебными ресурсами, но у нас не хватает медицинско-оздоровительной инфраструктуры. 2022 год НТОУ посвятила теме оздоровительного туризма. Есть страны, которые поставили медицинский туризм "на поток" – Израиль, Германия, Швейцария, Турция, куда люди едут лечиться.

В Украине недооценен и медицинский туризм, и оздоровительный на бальнеологических курортах. Есть спрос на пластическую хирургию, стоматологию: у нас эти услуги существенно ниже по цене, чем в других странах. Потенциал большой.

У нас много лечебных ресурсов – соли, грязи и бишофиты на лиманах Черного и Азовского морей – все побережье Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областей – все пропитано ценными ресурсами.

Необходимо, чтобы медучреждения развивали свою инфраструктурную базу и создавали дополнительный сервис. В этом году международный стандарт ISO 22525:2020 "Медицинский туризм. Требования к услугам" будет принят как национальный стандарт ДСТУ. Мы также разработали и разметили на платформе Prometheus бесплатный онлайн-курс по медицинскому и оздоровительному туризму.

Фото: Какие инвестиции были в объекты временного размещения в Украине, данные за 2020 год (инфографика Национальной туристической организации Украины)

У нас не развит MICE-туризм (событийный деловой): нет достаточной инфраструктуры для проведения больших международных выставок, конференций и конгрессов, за исключением Киева. В самом Киеве тоже по сути есть только один выставочный центр на Броварском проспекте. Есть еще один, но его нельзя считать конкурентным на международном уровне.

Если посмотреть статистику всех международных выставок и форумов, то Украина - в числе последних стран по количеству таких больших мероприятий. В мире есть около 3000 тысяч разных ассоциаций и больших корпораций, имеющих представительства во всех странах мира. Такие организации определяют места проведения ежегодных съездов и конгрессов на несколько лет вперед. Украина в этих "соревнованиях" почти не принимает участия: нам просто нечего им предложить.

А как насчет потенциала речного и морского туризма? Здесь есть перспективы?

– Морские круизы в Украине работали до 2013 года. Однако после оккупации Крыма все круизные компании перестали заходить в Черное море к нам, им стало нерентабельно только ради одной Одессы делать такое длинное "плечо" от Стамбула.

В Украине и портовые сборы в четыре раза выше, чем в портах Средиземного или Балтийского морей. А основная масса европейских круизов – это Средиземное море. У нас кроме грузовых паромов из Одессы в Стамбул и Грузию с небольшим количеством пассажиров, тема круизного туризма не работает. Также из-за таможенных правил и пограничных процедур к нам почти не приходят туристы на яхтах. Речных круизов тоже нет – очевидно, нерентабельно, и как бизнес это не приживается.

Что не так с сервисом в туризме Украины и как это можно исправить?

- Сервис зависит от людей, их компетентности. У нас каждый год 122 вуза выпускают целую "армию" профильных специалистов по "Туризму, гостиничному и ресторанному делу". Но большинство в туризме Украины потом не работают, не находят достойной работы. Работодатели – туроператоры и отели – также не рвутся брать новичков и инвестировать в их обучение.

Фото: Отдых в Буковеле (booking.com)

Даже Буковель как самый продвинутый на национальном уровне украинский курорт с многомиллионными инвестициями из-за наших культурных и ментальных особенностей сервиса слабо конкурирует с курортами даже соседних стран.

Иностраннцы ожидают от Украины более бюджетного отдыха, а по факту сталкиваются с уровнем цен на уровне Австрии и Швейцарии и своеобразным украинским сервисом. Туристическая дестинация гостем воспринимается целостно как один продукт, хотя услуги предоставляются разными субъектами на протяжении всей его поездки.

Турист может прилететь в бизнес-классе иностранной авиакомпании, поселиться в дорогой 5-звездочной гостинице, а испортить впечатление от места может официант или таксист, который возьмет с него втридорога, или неквалифицированный гид, который будет рассказывать ерунду не по делу.

Менеджмент локации предполагает консолидацию всех – власти, бизнеса, СМИ, образовательных учреждений и местных сообществ.

Из-за особенностей ментальности и культуры мы очень разрознены, в нашем обществе высокая степень конфликтности. Когда наступает высокий сезон, все заняты зарабатыванием денег, никто не думает стратегически о завтрашнем дне: "есть спрос сегодня - давайте поднимем цены до "не могу". Такое происходит в курортных районах от Одессы до Бердянска. Поэтому наши курорты и проигрывают Египту или Турции, куда можно поехать условно за ту же тысячу долларов на неделю с "all inclusive" и хорошим уровнем услуг размещения.

Фото: Рентабельность турбизнеса в Украине (инфографика Национальной туристической организации Украины)

Почему в Украине практически отсутствует система "all inclusive" и почему аналогичный отдых за границей дешевле, включая авиаперелет?

– У нас "all inclusive" практически нигде нет: не умеют, тяжело выдержать по деньгам из-за короткой сезонности. Египет целый год зарабатывает на туризме, в Турции – до шести месяцев. У нас активных продаж – только два месяца.

Поэтому нам тяжело конкурировать и нет достаточного количества дорогих объектов. А те, которые появляются, понимают свою исключительность, и на этом делают сверхприбыли. Например, в Одессе – два-три отеля, находящихся непосредственно на берегу, которые соответствуют уровню 5 звезд. Для такого города, куда приезжает миллион туристов, этого недостаточно. Поэтому они загружены на 100% и более, у них в летний сезон овербукинг и цены очень высокие – на уровне 10 тысяч гривен за номер в сутки.

Есть попытки делать трехразовое питание. Например, в одном из отелей на Черном море. Но это пока такой "all inclusive" с подсохшей яичницей и гречневой кашей.

У нас на всех косах – в Затоке, Кирилловке – нет элементарной канализации, там выгребные ямы даже у больших гостиниц на сто с лишним номеров, а стоки вывозят машинами. Но зато в стране заявляют, что построят гэмблинг-курорт за несколько миллиардов.

Фото: Арабские туристы в Украине летом 2021 года (РБК-Украина/Виталий Носач)

Говорят, что после приездов туристов из Саудовской Аравии и ряда других факторов гостиницы и рестораны в туристических локациях Украины массово подняли цены и уже не снижают их. Становится ли из-за этого внутренний туризм менее доступным для самих украинцев?

– Поднять цены у нас любят, а потом уже жалко меню перепечатывать. Высокий сезон, порождающий высокий спрос, всегда меняет цены, и от этого страдают и внутренние туристы и местные жители. Это нормальная формула для любой страны.

В туризме есть понятие "пропускная способность дестинации" – когда туристов становится слишком много, это вызывает рост цен, нехватку мест и дискомфорт как для самих туристов, так и для местных жителей. В Буковеле, в курортных причерноморских территориях, это явно видно после наплыва туристов. Цены растут, и внутренние туристы также от этого страдают.

Но пока люди будут платить, отели будут держать цену. У любой гостиницы 30% от выручки – это себестоимость услуг. Если зарабатывают меньше, то будут вынуждены закрываться. В 2020 году мы наблюдали, что спрос упал – отели опустили цены. Те, кто "продавался" по 100-150 долларов, стали "продаваться" по 50-40-30 долларов за номер, чтобы не закрыться и не потерять персонал. Но спрос вырос и цены вернулись.

Какая главная тенденция по туризму на 2022 год? Будут ли расти потоки туристов из-за границы и станут ли украинцы больше ездить по стране?

– История с пандемией идет на спад: внутренний и зарубежный туризм будет восстанавливаться. Тенденция такая, что внутренние туристы все равно будут ездить, как обычно. Те, кто себе может позволить поехать на море раз в году, все равно туда поедут.

Но нам нужно смягчать информационный фон вокруг Украины в мире. Мы, конечно, привыкли к статусу полувоенной территории после 2014 года. Но сейчас все особенно обострено, поэтому любые попытки говорить "Keep calm and visit Ukraine" – это странно и запутывает людей.

С одной стороны, мы жалуемся на агрессию, а с другой стороны – декларируем, что у нас все спокойно, приезжайте. Нужно и важно говорить правду, и делать акцент на преимуществах, но не обманывать и искажать реальность: в современном мире ложная информация молниеносно и больно ударит по нам самим. Лучше занижать искусственно ожидания и превосходить их, когда туристы приехали.

Наша основная "туристическая аудитория" – это наши соседи: Молдова, Польша, Румыния, Турция. До 2013 года это были россияне: они отдыхали везде, включая Западную Украину, не говоря уже о таких центрах как Одесса, где наших туристов почти не было. В Одессе до 2013 года включительно 95% от общего количества туристов составляли россияне.

Фото: Отдых в Карпатах (РБК-Украина)

Иностранцев из дальнего зарубежья мало было всегда. Поляки едут в Западную Украину, румыны и молдаване едут в Бессарабию, где сохранилось много баз молдавских предприятий в Одесской и Николаевской области. Начиная с 2014 года, у нас по турпотокам Молдова стабильно занимает первое место. Белорусы тоже много ездили до недавних событий.

Все говорили про "бум" саудовских туристов. Но на самом деле летом 2021 года их приехало всего 50 тысяч. В сравнении с больше чем миллионом молдаван в этом году, это не так много. Конечно, если смотреть на Буковель как на отдельную небольшую дестинацию, то кажется, что арабских туристов было множество. Но в общем объеме туристов это не такая и большая цифра. Посмотрим, сколько их приедет в 2022-м.

Напомним, ранее глава Гостуризма Марьяна Олеськив рассказывала, что в Украину впервые так массово и целенаправленно едут туристы из одной страны.

Также мы писали про главные тренды мирового туризма в 2022 году.