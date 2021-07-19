В тур за вакциной. Как сделать прививку в Румынии и получить COVID-паспорт ЕС: опыт украинки

В Украине активно продолжается массовая вакцинация против COVID-19 китайским препаратом CoronaVac. В то же время не всем доступными остаются препараты Pfizer и AstraZeneсa, принятые во всех странах Евросоюза. Например, запись на вакцинацию препаратом Pfizer в Киеве открылась только в июле, но в основном только для приоритетных групп населения.

Сегодня украинцы могут легально и бесплатно вакцинироваться в Румынии одной из четырех принятых в Европе вакцин: Pfizer, AstraZeneсa, Johnson& Johnson или Moderna.

Автор статьи делится личным опытом поездки из Украины в Румынию для получения вакцины, какие документы для этого необходимы и как легально получить европейский сертификат о вакцинации.

Почему мы решили вакцинироваться в Румынии

Для этого есть несколько причин. Во-первых, еще осенью всей семьей мы переболели COVID-19, и о том, чтобы не вакцинироваться, не было и речи. Повторять сомнительное удовольствие такой болезни повторять не хотелось.

Еще с зимы вакцинация от коронавируса была доступна в Украине далеко не всем. Поэтому я искала такую возможность в других открытых для туризма или транзита странах. Например, можно было слетать в США и получить там дозу вакцины. Но это недешевое удовольствие, и посещение Штатов в мои планы не входило.

Когда весной открылась возможность вакцинации китайской вакциной CoronaVac, была мысль сделать прививку. Останавливало одно – не все страны ЕС ее принимают. Моя дочь живет в Европе. Чтобы ездить к ней, не задумываясь, через какую страну полететь транзитом, мне необходим препарат, принятый и сертифицированный не только ВОЗ, но и ЕМА (Европейским медицинским агентством).

Фото: В Украине проходит вакцинация препаратом CoronaVac, но не все страны ЕС принимают его (РБК-Украина/Виталий Носач)

Поэтому мы искали возможность получить вакцину, принятую во всех странах Евросоюза. В Украине сейчас это Pfizer и AstraZeneca, но они доступны в основном пожилым людям, врачам и учителям. Всем остальным массово колют китайскую вакцину CoronaVac, с которой пока можно полететь не во все страны ЕС.

Когда в моем окружении появились люди, сумевшие поехать в Румынию и вакцинироваться там совершенно легально и законно, мы приняли решение пойти по их стопам.

В румынских центрах вакцинации есть все четыре вида принятых в Европе вакцин: Pfizer, AstraZeneсa, Johnson& Johnson или Moderna. Чтобы не ездить два раза, мы выбрали однофакторную вакцину Johnson (укол одной дозой), которая есть во многих пунктах вакцинации Румынии.

Как вакцинироваться в Румынии бесплатно: инструкция

Вакцинация в Румынии доступна не только для своих граждан, но и для иностранцев. Алгоритм действий простой: вам нужно заранее выбрать пункт вакцинации, спланировать маршрут, легально попасть в Румынию и вернуться домой.

На официальном румынском сайте vaccinare-covid.gov.rо можно найти карту всех пунктов вакцинации. Нажав на каждый пункт, можно увидеть точный адрес вид вакцины, которая есть в наличии: Pfizer, Johnson& Johnson, Moderna, AstraZeneсa.

Выбирайте интересующую вакцину и подходящий пункт вакцинации, который у вас на пути – в зависимости от того, через какой пункт перехода планируется въезд или выезд из Румынии. Мы выбрали ближайший пункт в городе Исакча и однофакторную вакцину, чтобы два раза не ездить на вакцинацию.

Фото: В Румынии вакцинация от COVID доступна и для иностранцев (РБК-Украина/Виталий Носач)

Приехав в пункт вакцинации, мы спросили, есть ли такая возможность для иностранцев. Медицинские работники ответили: "да, конечно, вы можете вакцинироваться бесплатно".

Чтобы получить вакцину, необходимо сделать следующее:

- Предъявить загранпаспорт;

- Заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна);

- Ответить на медицинские вопросы анкеты: вакцинировались ли вы ранее, страдаете ли аллергическими реакциями, принимаете ли лекарства, беременны или нет (для женщин) – всего около 10-15 подобных вопросов. Анкета - на румынском языке, поэтому понадобится онлайн Google-переводчик с возможностью перевода по фотографии;

- Предоставить e-mail и телефон (украинский номер не подходит – нужна румынская или любая европейская SIM-карта). На самом деле телефон не особо важен, просто без него не сохранится ваш профайл. А вот e-mail нужно давать реальный и рабочий – с его помощью можно скачать электронный сертификат вакцинации;

- Затем измеряют давление, после чего ставят прививку и вместе с вами медработник заносит ваши данные и информацию о вакцине в румынскую систему сертификации и выдают распечатку с индивидуальным хес-кодом, в котором зашита ваша личная информация.

Фото: Некоторые пункты вакцинации открывали в туристических локациях. Среди них - замок Бран 14 века, более известен как замок графа Дракулы. Там можно было получить прививку вакциной Pfizer (wikipedia.org)

- На основании внесенных данных в системе автоматически формируется европейский электронный сертификат вакцинации EU Digital COVID Certificate. Вам дадут документ о прохождении вакцинации, а сертификат можно будет скачать уже дома с сайта https://certificat-covid.gov.ro.

Транзит через Румынию: правила и документы

В Румынии сейчас действует режим временного въезда – для туризма страна пока закрыта. Транзит через Румынию разрешен в течение 24 часов. С 1 июня разрешен временный въезд без карантина на 72 часа, но с конкретной документально подтвержденной целью (билеты на футбол, приглашение по бизнесу, друзей или родственников).

"Решение о пропуске через границу Румынии принимается непосредственно в румынском пункте пропуска представителями пограничной полиции Румынии по согласованию с представителями Дирекции общественного здравоохранения, присутствующей на пунктах пропуска, на основе предоставленных документов", — говорится на сайте украинского МИДа.

Поэтому, если вы планируете транзит через Румынию, например в Черногорию или Болгарию, то можно заодно и вакцинироваться. Также возможен легальный транзит, если спланировать поездку следующим образом: въехать в Румынию из Украины и покинуть Румынию через Молдову.

Фото: Румыния разрешает транзит, но пока закрыта для туристов из Украины (unsplash.com/emilia-morariu)

Транзит подразумевает въезд из одно страны в Румынию и выезд из Румынии в другую страну. Мы так и сделали: въехали в Румынию через пункт Орловка-Исакча, выехали через другой пункт перехода – Галац-Джурджулешты-Рени. Все законно и честно – по всем правилам транзита.

Что нужно для транзита через Румынию

Для прохождения границы понадобятся следующие документы:

- Биометрический паспорт;

- Техпаспорт на автомобиль;

- Водительское удостоверение (подходит обычное национальное в виде пластиковой карты);

- Страховка "Green card". Ее можно сделать в любой страховой компании. Если вы планируете возвращаться через Молдову, то придется купить страховку для стран ЕС + стран СНГ. Стоимость - 810 грн;

- Оплатить проезд по дорогам Румынии – виньетку ROVINIETE. Минимальный срок виньетки – 7 дней, цена - 3 евро;

- ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа, нужен, если вы планируете находиться в Румынии в течение 72 часов. Для лиц, пересекающих страну транзитом, ПЦР-тест, справка о вакцинации или справка о том, что человек переболел COVID-19, не нужны при условии, что они покидают территорию Румынии не позже, чем через 24 часа после въезда на территорию страны. Если планируете в Румынию более, чем на 72 часа – готовьтесь просидеть в карантине 14 дней;

- Для возвращения через Молдову придется оплатить дорожную виньету этой страны – минимальный срок 7 дней, цена - 4 евро. Это можно сделать на границе или заранее онлайн на сайте evinieta.gov.md;

- Добавьте к дополнительным расходам паром, если будете ехать через Орловку. Стоимость - 15 евро за автомобиль с водителем и по 1 евро за каждого пассажира.

Фото: Для тех, кто живет неподалеку от границы с Румынией, такая поездка займет совсем немного времени (unsplash.com/jeet-dhanoa)

Небольшие выводы

Для жителей приграничных с Румынией областей такая поездка займет один световой день. Для тех, кто живет подальше, стоит запланировать ночлег перед границей, чтобы попасть в Румынию рано утром, пройти вакцинацию и совершить 24-часовой транзит.

Если вы едете транзитом через Румынию в путешествие по Балканам или в Турцию, то лучше вакцинироваться по пути домой, чтобы не портить отпуск возможными побочными эффектами в виде небольшой температуры.

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