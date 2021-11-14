Цены - вдвое ниже. Туристам раскрыли секреты экономного отдыха на Мальдивах

Как поехать на "райские острова" путешественникам с ограниченным бюджетом
Живописный Мальдивский архипелаг в Индийском океане давно заслужил репутацию роскошного курорта. Однако в последние годы здесь также приветствуются путешественники с ограниченным бюджетом.
Популярный профильный портал Lonely Planet опубликовал список советов путешественникам, который поможет провести время на Мальдивах так, чтобы это не было затратно.
С тех пор как в конце 1970-х первые туристы начали приезжать на безупречные берега из кораллового песка, страна создала себе имидж "эксклюзивной коллекции частных островов", доступных только определенным людям.
И только в 2008 году бюджетные поездки стали по-настоящему возможными, когда первое демократически избранное правительство Мальдив отменило правила, прописанные под состоятельных туристов (тогда гостей обязывали селиться только в довольно дорогих отелях, а не у местных жителей - ред.), пишет Lonely Planet.
Это изменение позволило местным жителям лицензировано открывать свои собственные гостевые дома (гестхаусы) на так называемых "местных островах" - атоллах, где живут мальдивцы. В то же время автономные курорты, каждый из которых фактически является частным островом, живут в полной изоляции от повседневной жизни Мальдив.
Фото: Даже самый роскошный и трендовый гостевой дом на Мальдивах обойдется значительно дешевле, чем самый дешевый курорт, пишут на сайте (unsplash.com/chelsea-gates)
Старайтесь избегать высокого сезона
Жилье на Мальдивах дешевле всего во время так называемого юго-западного муссона (с мая по октябрь), что совпадает с летом в Северном полушарии. Поскольку это самое дождливое время года, цены на гостевые дома могут упасть вдвое по сравнению с уровнем высокого сезона. И, хотя в это время года (особенно в июне и октябре) на Мальдивах может быть пасмурно и влажно, благодаря круглогодичному теплу экваториального воздуха вам точно не придется мерзнуть. Поскольку цены на жилье достигают "пика" с начала декабря до конца февраля, разумно планировать отпуск вне этого периода.
Тщательно выбирайте рейс
Если у вас нет собственной яхты, единственный путь на Мальдивы и обратно - по воздуху. Отдаленность островов означает, что полеты сюда вряд ли когда-то будут дешевыми. Хотя из-за развития рынка перевозок средняя стоимость перелета в последние годы снизилась.
Выбирая рейс с пересадкой и за несколько месяцев вперед, можно существенно сэкономить.
Селитесь в гест-хаусах, а не в курортных отелях
Подбор подходящего гостевого дома на Мальдивах помогает сэкономить значительнее всего. Даже самый роскошный и трендовый гостевой дом обойдется значительно дешевле, чем самый дешевый курорт.
В отличие от автономных курортов, в гостевых домах вы будете жить на острове среди местных. Здесь вам будут предлагать вам еду, напитки и разные варианты развлечений. У вас будет выбор заведений, опций по экскурсиям и дайвингу. Также вы можете сравнивать цены.
Путешествуйте, как местный: на паромах вместо частных катеров
На Мальдивах стоит искать паромы MTCC - государственной системы общественного транспорта. Это хороший, хотя и не особо быстрый способ передвижения. Билеты - недорогие, особенно по сравнению с частными перевозчиками.
У вас будет достаточно времени, чтобы позагорать на крыше, наблюдая за дельфинами, пока водный транспорт медленно продвигается к вашему острову. Всего за несколько долларов за поездку вы сэкономите целое состояние по сравнению с дорогими трансферами на частном скоростном катере.
Фото: Для перемещения между островами стоит пользоваться государственными паромами вместо частных катеров. Авиаперевозка обойдется и вовсе по "космической" цене (unsplash.com/shifaaz-shamoon)
Выбирайте "бюджетный" остров
Считается, что самый популярный остров Мальдив для путешественников с ограниченным бюджетом - Маафуши. Хотя здесь туристов не так мало. Некоторые говорят, что из-за обилия путешественников остров уже не такой очаровательный.
Другие популярные острова с широким выбором гостевых домов, которые заслуживают внимания: Дигура, Фулиду, Тулусду, Хураа, Укулхас и Расду.
Забронируйте пакет для дайвинга заранее
Если дайвинг - ваша основная причина для поездки на Мальдивы, проанализируйте лучшие цены еще перед поездкой.
Многие гостевые дома, обслуживающие дайверов, предлагают щедрые скидки при покупке пакетов заранее: это позволяет им планировать график погружений.
Захватите собственное снаряжение для подводного плавания
Многие гостевые дома предлагают гостям маски, трубки, ласты и другое снаряжение для водных видов спорта без дополнительной оплаты. Тем не менее перед отъездом стоит все же взять хотя бы что-нибудь из своего снаряжения. Это еще один способ, как можно сэкономить на Мальдивах.
Фото: На Мальдивах крайне мало магазинов: с собой стоит взять побольше необходимых вещей (unsplash.com/rayyu-maldives-photographer)
Постарайтесь взять с собой все необходимое до поездки
Известный факт - на Мальдивах не так много магазинов. Топовые курорты импортируют для своих гостей все возможные предметы роскоши (с соответствующей оплатой), в то время как найти даже самые простые предметы на местных островах может быть непросто.
Столица и единственный крупный город страны, Мале, предлагает гораздо лучший выбор товаров в своих магазинах. Но вы точно сэкономите время и деньги, взяв с собой все необходимое.
Обратите внимание. Избегайте ввоза алкоголя во время поездки на Мальдивы, поскольку его точно конфискуют при въезде.
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