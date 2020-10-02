Бывает ли отдых на Мальдивах бюджетным: сколько стоят путевки на курорт в октябре

Фото: Отдых на Мальдивах (pixabay.com)

Можно ли отдохнуть на островах Индийского океана недорого

Мальдивы считаются эталоном экзотического отдыха зимой. Это "рай с картинки": белоснежные пляжи, чистейшая лазурная вода и пальмы. Такая роскошь многим кажется недостижимой не только из-за дальнего расстояния, но и из-за стоимости туров. Но действительно ли отдых на Мальдивах для наших туристов всегда дорогой?

Пока многие привычные курорты остаются закрытыми, туроператоры советуют обратить внимание именно на это направление и уверяют, что отдохнуть на Мальдивах можно не так дорого, как кажется.

Основную часть стоимости тура составляет цена за авиаперелет, ну а жилье на курорте можно найти на любой вкус и кошелек. Мы разбирались, насколько доступны в этом сезоне экзотические Мальдивские острова для украинских туристов.

Фото: Отдохнуть на Мальдивах можно не так дорого, как кажется (pixabay.com)

Как долететь

Мальдивы сейчас открыты для украинских туристов, в отличие от других стран, на курортах которых можно поплавать в Индийском океане. И лететь в Мальдивскую республику не дольше, чем ранее приходилось добираться на остров Бали (Индонезия) или в Таиланд.

Сейчас на Мальдивы полет из Украины занимает от 14 часов с пересадками. Рейсы выполняют авиакомпании "Emirates", "Turkish Airlines", "МАУ", "Air France". Пересадки предусмотрены в аэропортах Дубая, Стамбула и Парижа.

Начиная с декабря, "МАУ" запускает прямые рейсы без пересадок и дозаправок в Мальдивскую республику. Самые дешевые билеты на рейсы с вылетом из Киева 5 октября можно найти по цене от 21 673 гривен.

Чем привлекательны Мальдивы

Мальдивская республика расположена в экваториальных водах Индийского океана. Природная особенность страны - цепь из 26 атоллов, состоящих из 1192 коралловых островков. С неба острова выглядят как ожерелье в океане.

В октябре и ноябре на Мальдивах еще низкий сезон – немного ветрено, бывают дожди. У берегов собирается планктон, который красиво светится ночью, и можно наблюдать много скатов, которые им питаются.

Высокий сезон начинается с конца декабря и длится до мая – тогда вода становится особенно прозрачной и на курорт съезжаются дайверы со всего мира.

Фото: Высокий сезон начинается с конца декабря (pixabay.com)

Правила для туристов

По иформации туристического информационного портала VisitUkraine.Today, при путешествии на Мальдивы все туристы должны заранее забронировать отель для получения визы, также иметь с собой заполненную электронную форму "Traveller Health Declaration" и справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, проведенного не более чем за 3 суток до пересечения границы.

Следует также знать, что иностранные туристы могут находиться только на одном курорте Мальдив, без возможности его изменения на другой. Поэтому стоит внимательно изучить место, куда бронируете тур.

Сколько стоят горящие туры

Мы изучили самые низкие цены у ведущих туристических компаний на пакетные туры на Мальдивах для двоих с датой вылета, начиная с 5 октября.

У туркомпании "Пилигрим" самый дешевый тур стоит 56 364 гривны (1910 долларов) за двоих на 6 ночей в отеле "Coconut Tree Hulhuvilla Beach 4*") с завтраками с видом на море и город на острове Хулхумале с вылетом 10 октября.

У "Аполло-тур" – 67 476 гривен (2285 долларов) за 7 ночей в отеле Velana Blu 3* в Мале с питанием "полный пансион" с вылетом 8 октября.

У туроператора "JoinUp!" путевки стоят от 70 928 гривен (2 399 долларов) за 7 ночей в 3-звездочном отеле "Amazing view" (Guest house) с завтраками на острове Тодду с вылетом 5 и 9 октября.

У компании "Farvater" – 58 972 гривны (1997 долларов) за 7 ночей в "Arena Beach Hotel&Spa 4*" в Южном Мале Атолл с завтраками с вылетом 5 октября.

У "Anex Tour" – 56 402 гривны (1910 долларов) в "Coconut Tree Hulhuvilla Beach 4*" и "Velana Blu 3*" на 6 ночей с вылетом 5 октября, и 58 469 гривен (1980 долларов) - в отеле "The Aquizz 3*" в Мале с завтраками с вылетом 5 октября.

Фото: Туристы могут находиться только на одном курорте Мальдив (pixabay.com)

Как видим, отдохнуть на Мальдивах неделю двоим туристам дешевле 55 тысяч гривен вряд ли получится. Но если хочется порадовать себя настоящей экзотикой и отдохнуть на тех самых Мальдивах, а не "украинских" или "турецких", сейчас самое время покупать недорогие туры.

Также стоит задуматься о том, что встреча Нового года на Мальдивах может оказаться лучшим подарком в честь завершения этого непростого года.

Напомним, мы писали, в какие страны можно полететь на отдых в октябре.

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