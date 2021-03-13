Цены повысили в разы: туристка рассказала о проблемах выезда из "красной" зоны

Из-за сложной ситуации с COVID несколько регионов Украины находятся в "красной" зоне. В нее входят Житомирская, Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская область. Под ограничения попали и регион Карпат, где сегодня отдыхает немало туристов.

"Укрзализныця" с 26 февраля приостановила продажу билетов к населенным пунктам Ивано-Франковской области, входящих в "красную" зону, но запустила несколько спецрейсов, которыми могли воспользоваться пассажиры.

"Реагируя на эпидемиологическую ситуацию, Укрзализныця с 00 ч 00 мин 26 февраля до 12 марта 2021 приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковской и обратно", - говорилось в сообщении "УЗ" в соцсетях.

Туристка Лилия Чемоданова, которая как раз отдыхала в этот период в Карпатах, рассказала РБК-Украина о сложностях, которые возникли у нее во время покупки билетов на поезд в Киев.

Один из нюансов заключался в том, что у нее взяли немалую комиссию за возврат билетов, хотя в УЗ заверили, что деньги брать не будут, поскольку "красную" зону ввели не по вине туристов".

Фото: Несмотря на обещания не брать комиссию за возврат билетов, с туристки все же взяли 600 гривен (РБК-Украина)

"У нас сначала были билеты из Франковска в Киев на 9 марта - купе по цене 280 гривен. Затем Ивано-Франковск объявили "красной" зоной, и нам пришлось купить билеты с посадкой в селе Ясиня - купе за 800 гривен. Тоже на 9 марта, поскольку посадку в Ивано-Франковске отменили. Когда объявили "красной" зоной и Закарпатье, "УЗ" назначила спецрейс на 9 марта из Ивано-Франковска по 614 грн за билет в купе", - вспоминает туристка.

"Люди купили билеты, но не знали, зайдут ли в поезд"

По словам Лилии, туристам пообещали, что комиссии за возврат предыдущих двух билетов (не на спецрейсы) не будет. Однако все же удержали 600 гривен, потому что поезд из Ясини (села у подножия Драгобрат в Закарпатской области - ред.) сначала сняли с продажи, а потом - снова вернули.

Она говорит, что информация относительно остановок и движения поездов менялась очень часто.

"Мы звонили в справочную буквально каждый день, и все время что-то менялось. Даже остановки. Например, мы спрашивали, будет ли остановка поезда в Ивано-Франковске. Нам ответили: "будем знать завтра, когда поезд приедет на станцию". То есть в Укрзализныце не знали, будет ли остановка! Узнать это можно было, только когда поезд уже прибудет в Ивано-Франковск. Люди купили билеты, но не знают, смогут ли вообще зайти в поезд", - говорит она.

Фото: Туристы до последнего не знали, остановится ли поезд на нужной им станции (РБК-Украина)

Также Лилия Чемоданова добавляет, что в спецрейсах должны были впускать только по два человека в купе.

"Но когда мы ехали, то купе были забиты: по четыре человека, как в обычном поезде", - говорит она.

Цены на трансфер в "красной" зоне существенно повысились

Туристка обращает внимание на то, к чему еще следует быть готовыми, если вы оказались в Карпатах и вам надо куда-то доехать. В частности, надо знать, что трансфер с Ивано-Франковска до Ясини подорожал, говорит Лилия. Также теперь в автобусы можно брать только четырех взрослых пассажиров.

Туристка видела на пути два контрольно-пропускные пункта, где "тормозят" и проверяют автобусы.

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Фото: На Драгобрате - идеальная погода, но сезон скоро заканчивается (pixabay.com)

"Наш автобус не проверяли. Но перед нами на КПП стояли два автобуса, полиция их остановила. Получается, что теперь за трансфер просят 1500 грн с авто, независимо вид того, вас двое или трое. Ранее стоимость составляла 200 гривен с человека. Ну и отдельно трансфер на гору с Ясини стоит 150 гривен. Он не подорожал, но туда возят полные авто", - объясняет она.

По словам туристки, в середине марта на Драгобрате - идеальная погода для катания и много снега. Но главной проблемой может стать то, как именно добраться на курорт. Кроме того, сезон горнолыжного отдыха в Карпатах скоро заканчивается.

Напомним, ранее мы писали, как будут расти цены на проезд в поездах "Укрзализныци" в 2021 году.

Также сообщалось, когда украинцы смогут ездить на скоростных поездах в различные населенные пункты страны.