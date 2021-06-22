"Цены растут на 20% в день": названа причина стремительного подорожания отдыха в Турции

Туристический сезон в Турции набирает обороты – на курортах страны в скором времени прибавится туристов. С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение в этом направлении, которое было приостановлено с 15 апреля. В этот день только в Анталию прибудут 12 тысяч россиян.

С 1 июля в Турции также смягчают карантинные ограничения: будет полностью отменен комендантский час, мероприятия с музыкой можно будет проводить до 24:00. В силе остается HES-код здоровья для местных и туристов. Также до 30 июня продолжает действовать требование для украинских туристов предъявлять ПЦР-тест при въезде в страну.

В туристических компаниях уже отметили рост цен на отдых в Турции и предупреждают туристов: на "горящие" предложения в этом сезоне не стоит рассчитывать. Как дорожают туры – в материале.

"Бюджетные туры закончились"

В туристических компаниях началась горячая пора. После новости о возобновлении туристического потока из России и стремительного подорожания туров у туроператоров, туристические агенты предупреждают туристов: цены продолжат расти.

Фото: Курортный город Аланья (pixabay.com)

"22 июня РФ возобновляет полёты в Турцию. На этом бюджетные туры закончились", - написала на странице в Facebook руководитель одного из туристических агентств Анна Шевчук-Барабаш.

В комментариях ее коллеги пишут, что после этой новости цены выросли буквально на одну ночь.

"За ночь на 10% цена поднялась на вчерашнюю подборку туристам", - пишет турагент из Одессы Ольга Джикурашвили.

Турагент из Харькова отметила, что эконом-туры уже подорожали на 5 тысяч гривен.

Фото: Побережье в Турции (booking.com)

На вопросы туристов, будут ли расти цены из-за открытия границ для россиян руководитель турагенства из Днепра Юлия Гуслистая ответила в Instagram.

"Цены растут и будут расти, потому что спрос очень большой. За последние два дня очень заметен рост цен на Турцию и Грецию. Например, в пятницу 18 июня забронировали Турцию за 42000, а в понедельник 21 июня тур стоит уже 62 тысячи", - написала турагент.

Она посоветовала не тянуть с планами на отдых летом, потому что будет не только рост цен, но и 100% заполняемость отелей.

"Обычно я не тороплю туристов и даю время на подумать. Но все в этом сезоне необычно. Пылающе-горящие очень недорогие туры остались в мае. Цены растут со скоростью 20% в день, и все вчерашние подборы стали неактуальными", - пишет на странице в Facebook руководитель туристического агентства из Николаева "Sun Dali" Мария Степаненко.

Она отмечает: самый правильный алгоритм бронирования тура сейчас - приходить в офис сразу с паспортами, деньгами и в решительном настроении.

"Именно такой понедельник был сегодня: бронировали на скорость, радуясь, что цена повысилась уже после того, как нажали кнопку "ок", - поделилась специалист.

Фото: Туристическая локация в Каппадокии (booking.com)

Свободных номеров в некоторых отелях уже нет

Как дорожают туры в Турцию, замечают и туристы. Киевлянка Елена Бойко приобрела тур на первую неделю июля неделю в Фетхие в 3-звездочный отель с питанием "завтраки" за 400 евро за одного.

"Не собираюсь проводить дни на пляже или у бассейна, хочется больше путешествовать в окрестностях. Покупала путевку за месяц до отпуска и опасалась позже увидеть, сколько переплатила по сравнению с горящей ценой за несколько дней до вылета", - рассказала она РБК-Украина.

Однако после новости о возобновлении турпотока из России туристка проверила стоимость тура онлайн – на этих выходных цена поднялась больше, чем на 50 евро.

"Уже сегодня отель на стопе на сайте туроператора, а на сайте booking.com свободных номеров на мои даты нет", - делится она.

Фото: В некоторых отелях нет свободных мест (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Турции в начале июля

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с по 4 по 11 июля и выбрали самые низкие цены.

У компании "Farvater" в 3* отеле в Кемере можно провести неделю по цене от 15597 гривен с вылетом 7 июля (неделю назад самые дешевые туры были от 11514 гривен), в 4* в Кемере можно отдохнуть по цене от 17281 гривну с вылетом 4 июля (было на 3 тысячи гривен дешевле), в 5* отеле в Аланье можно провести отпуск по цене от 20408 гривен с вылетом 7 июля.

Фото: Отдых на курорте Фетхие (booking.com)

У сети туристических агентств "Поехали с нами" в начале июля можно отдохнуть по цене от 16393 гривен в 3* в Кемере и на 1 тысячу гривен дороже в Аланье с вылетом 7 июля, в 4* - от 17 тысяч гривен. А в 5* отелях на проживание стоит рассчитывать от 27723 гривен в Аланье с вылетом 5 июля и от 30,5 тысяч гривен – в Кемере. На некоторые 5* отели в Аланье сейчас можно получить скидки 5-15%, но стоимость тура на двоих все равно будет от 30 тысяч гривен.

Напомним, мы писали, что в турецкие отели массово поселяют "тайных гостей" и что это значит для туристов.

Также мы рассказывали, почему стоит спланировать путешествие в Грузию этим летом.