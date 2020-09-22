Цены приятно удивляют: сколько стоят горящие туры в Египет в сентябре

Египет в этом сезоне радует и ценами, и погодой, и развлечениями. Отправиться любоваться подводным миром, пустыней и пальмами можно по вполне низким ценам, а теплое море и отели с бассейнами остаются одними из самых привлекательных предложений для украинцев.

Погода в Египте с каждым днем становится комфортнее для отдыха – в октябре жара уходит.

Шарм-эль-Шейх – для развлечений

Этот курорт привлекает туристов со всего мира. Здесь есть развлечения на любой вкус, начиная от клубной жизни, ресторанов, магазинов и бутиков, и заканчивая морскими прогулками и изучением морского дна.

На побережье находится множество отелей для семейного отдыха с полным сервисом от услуг водителей до нянь. Также можно найти трехзвездочные отели на любой кошелек.

Фото: Отдых в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Пляжи в Шарм-эль-Шейхе также обустроены на любой вкус. За отдельную плату отели пускают на свои песчаные пляжи с чистым дном и предоставляют шезлонги с зонтами и полотенцами. В других случаях на обычных пляжах заходить в воду придется в специальной обуви, чтобы не поранить ноги кораллами, которые подходят близко к берегу. Во многих местах Шарм-эль-Шейха для купания в море приходится заходить по понтонам.

Зато этот курорт славится своим красочным подводным миром. Одно из самых популярных развлечений – снорклинг – плавание в маске с трубкой и рассматривание рыб и прочих морских обитателей в зонах, разрешенных для туристов. Также на курорте ценят дайвинг – для ныряния с лодки нужно получить сертификат о об окончании курсов. Кстати, многие туристы совмещают отдых с их прохождением.

Фото: Море в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Хургада – для семейного отдыха

Этот курорт составляет конкуренцию Шарм-эль-Шейху. Здесь всегда более прохладная и ветреная погода, поэтому пляжный отдых считается более комфортным. Отпуск в Хургаде предпочитают туристы, которые едут отдыхать с детьми.

Курорт известен своими песчаными пляжами с пологим входом в море. Кораллы растут на достаточном расстоянии от берега, чтобы не туристам не приходилось обуваться в купальные тапочки из-за риска поранить ноги.

Отели в Хургаде построены давно, нет такого обилия больших магазинов и ресторанов. Впрочем, на курорте хватает развлечений для молодежи, в том числе водных – виндсерфинг и кайт-серфинг.

Фото: Отдых в Хургаде (pixabay.com)

Марса Алам – рай для дайверов

Этот курорт находится в 300 километрах от Хургады. Именно здесь дайверы наслаждаются красотами подводного мира вволю – пока в этой зоне сертификатов не требуют.

В Марса Аламе песчаные пляжи и 70-километровая линия отелей на побережье. Этот курорт оценили европейцы, и уровень сервиса там соответственный. Это одно из самых красивых и спокойных мест для семейного отдыха. Население городка – около 5 тысяч людей. Поэтому покой и тишина отдыхающим обеспечен.

Заниматься дайвингом, снорклонгом или кайтсерфингом – выбор каждого туриста. Там находится известная дайвинг-школа.

Фото: Марса Алам (pixabay.com)

Макади-Бей – респектабельный отдых

Этот курорт славится респектабельными отелями, которые оценили европейские туристы. Он находится всего в 20 километрах от международного аэропорта в Хургаде..

Пляж на курорте – песчаная линия в бухте с кристально чистой водой и пологим заходом в море. Вокруг курорта раскинулась пустыня.

В Макади-Бей в свое время построили 4-5 звездочные отели в арабском стиле, окруженные садами. Курортный городок имеет развитую туристическую инфраструктуру – рестораны, магазины, салоны красоты.

Для любителей красоты подводного мира также есть возможность ей насладиться – у берега находятся коралловые рифы и разнообразная морская фауна. Из-за этого может понадобиться специальная обувь.

Фото: Отдых в Макади-Бей (booking.com)

Дахаб – для экзотики и уединения

Это один из самых красивых курортов Египта - в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха. Место известно песчаными пляжами с пологим входом в воду, без кораллов у берега. Курорт идеально подходит для отдыха с детьми. В отельной части города есть набережная с ресторанами, которая становится центром вечерней жизни.

В Дахаб едут побыть наедине с природой. Там можно медитировать и наслаждаться пустынной местностью, или отправиться в бедуинскую деревню и прикоснуться к древней культуре кочевников пустыни.

А можно просто заниматься водным спортом и дайвингом. Рядом находится известный дайверский сайт – Голубая дыра, которая уходит на глубину 100 метров.

Фото: Дахаб идеально подходит для отдыха с детьми (pixabay.com)

Сколько стоит неделя отдыха на двоих

Мы изучили "горящие" путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 25-28 сентября по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

Туры в Шарм-эль-Шейх – самые доступные для украинских туристов.

У туроператора "Аполло-тур" путевки на указанные даты стоят от 12 323 грн. за 3* отели, 12 734 грн. - за 4*, и от 16401 грн. за 5* с вылетом 26 сентября.

"Anextour" отправляет туристов на популярный курорт по цене от 12 786 грн. в 3* отели, от 13714 грн. – в 4* с вылетом 26 сентября.

У "JoinUp!"– 3* и 4* - от 16 090 грн. с вылетом 28 сентября, и от 17 609 грн. с вылетом 27-28 сентября.

Отдых в Хургаде обойдется несколько дороже.

У Туроператора "JoinUp!" – туры в 3* и 4* отели стоят от 15 570 грн. с вылетом 25-26 сентября.

У "Аполло-тур 5* отдых обойдется в 17 985 грн. с вылетом 25-26 сентября, и 17 609 грн. с вылетом 28.09.

На курорте Марса Алам недельный отпуск от "JoinUp!" в 4* отеле будет стоить 19367 грн. с вылетом 25-26 сентября. А у "Аполло-тур" 7 ночей в 5* там обойдутся в 22 269 грн. с вылетом 25 сентября.

В Макади-Бей выбор туров поменьше. Но отдохнуть на респектабельном курорте вдвоем все же можно в ближайшую неделю.

Туроператор "Аполло-тур" предлагает полететь на курорт в 4* отель за 17 076 грн с вылетом 25-26 сентября. А у "Anextour" отдых в 5* обойдется в 20 442 грн с вылетом 26 сентября.

В Дахабе цены еще выше. К примеру, 3* отель стоит 21 076 грн. с вылетом 27 сентября от "Аполло-тур", 4* - 23 132 грн. с вылетом 26 сентября от туроператора "JoinUp!". А отдых в 5* отеле – 62 181 грн. с вылетом 27 сентября от компании "Аполло-тур".

Фото: Курорт Марса Алам оценили европейцы (booking.com)

К слову, при поездке в Египет нужно сделать ПЦР-тест на COVID19 – или за 30 долларов в аэропортах Шарм-эль-Шейха или Хургады, или привезти из Украины сертификат на английском или арабском языке о результатах теста, сделанного не больше 72 часов до поездки. После возвращения в Украину тест сдавать не нужно.

Напомним, ранее мы писали, что Египет в сентябре удивляет низкими ценами на отдых.

Также мы рассказывали, во сколько обойдется дайвинг на курортах Египта.