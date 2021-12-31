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В центре Амстердама закроют все туристические магазины: названа причина

Автор: Евгения Тугушева

На месте локаций для путешественников появятся книжные магазины и тренажерные залы

В центре Амстердама хотят закрыть сувенирные магазины для того, чтобы уменшить количество туристов и вернуть туда местных жителей, пишет Dutchreview.com со ссылкой на заявление городского совета.

В планах властей закрыть коммерческие площадки в течение следующего месяца.

"Владельцы 167 объектов в историческом центре Амстердама больше не будут иметь возможность превращать свои торговые площади в сувенирные магазины, мини-супермаркеты, обменные пункты, банкоматы или продовольственные магазины", — говорится в сообщении.

Фото: В Амстердаме закроют магазины для туристов (unsplash.com/max-van-den-oetelaar)

На их месте появятся книжные магазины и тренажерные залы. Таким образом мэрия хочет сделать центр Амстердама более привлекательным для жизни местных жителей, а не для туристов.

Напомним, ранее мы писали, сколько Киев заработал на туризме в 2021 году.

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Амстердам