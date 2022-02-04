Триллионы долларов. Названа сумма доходов от туризма, если отменят все ограничения

Путешествия и туризм внесут вклад в мировую экономику в размере 8,6 трлн долларов в 2022 году, ожидают во Всемирном Совете по путешествиям и туризму (WTTC), передает SchengenVisaInfo.com.

В 2019 году, до вспышки пандемии коронавируса и всемирных запретов, которые были введены в попытке остановить его распространение, сектор путешествий и туризма принес мировой экономике почти 9,2 триллиона долларов.

Президент и главный исполнительный директор WTTC Джулия Симпсон заявила, что мировой сектор путешествий и туризма за последние два года понес огромные убытки.

Сколько рабочих мест восстановят, если отменят ограничения

"2022 год готов к восстановлению, если правительства продолжат открывать страны и снимать ограничения на поездки. В сектор можно вернуть более 58 миллионов рабочих мест, также можно заработать 8,6 триллиона долларов, что ускорит восстановление экономики во всем мире. Поскольку люди снова начинают путешествовать, правительства должны внедрять упрощенные правила, включая цифровые решения", — отметила она.

Также президент WTTC добавила, что будущее путешествий должно быть "бесконтактным, гарантируя безопасность для всех путешественников".

Недавнее исследование WTTC показало, что вклад глобального сектора путешествий и туризма в мировую экономику в этом году может достичь 8,6 трлн долларов, что всего на 6,4% меньше, чем до пандемии.

"Это также показывает, что меры COVID-19, введенные в попытке предотвратить распространение инфекций, привели к почти полной остановке сектора. Это привело к падению вклада сектора в мировую экономику на 49,1%. На "языке денег" это означает потерю почти 4,5 триллиона долларов только в 2020 году", - отмечают в SchengenVisaInfo.com.

Фото: Путешествия и туризм внесут вклад в мировую экономику в размере 8,6 трлн долларов в 2022 году, ожидают во Всемирном Совете по путешествиям и туризму (unsplash.com/chuttersnap)

В исследовании также пишут, что если вакцинация населения мира продолжится такими же темпами, то к концу года в этом секторе может быть создано 58 миллионов новых рабочих мест. Тогда общее количество рабочих мест в секторе достигнет 330 миллионов (всего на 1% ниже уровня до пандемии).

Сколько приносил туризм мировой экономике до пандемии и ограничений

В 2019 году сектор туризма сгенерировал 10,4% мирового ВВП и создал более 330 миллионов рабочих мест. По данным WTTC, чтобы в этом году достичь уровня, правительства во всем мире должны продолжать работу по вакцинации, в том числе с помощью повторных прививок, позволяя при этом полностью вакцинированным путешественникам свободно передвигаться, не обязывая их проходить тестирование перед отъездом или по прибытии.

Ранее глобальные туристические организации ACI EUROPE и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвали правительства снять ограничения и ввести путешествия с "цифровыми решениями", что позволит путешественникам быстро, безопасно и просто проверять свой статус.

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