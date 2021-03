"Три дня без воды и еды": украинских туристов задержали на карантине на Мальдивах

Райский отдых на Мальдивах может обернуться ловушкой, если быть неготовыми к неприятностям, которые привнесла в мир туризма пандемия.

Украинцы, отправляющиеся на райские острова, все чаще оказываются в условиях самоизоляции, когда они вынуждены проводить дополнительный "отпуск" за свой счет, не выходя из номера.

В редакцию РБК-Украина обратилась киевлянка Дарья Тасаж, которая "застряла" с мужем на Мальдивах из-за карантина. Супруги уже вторую неделю пребывают в закрытых условиях из-за позитивного теста на COVID, сделанного перед вылетом домой. Далее - подробности истории инцидента с туристами.

"Результаты тестов выдали после угрозы полицией"

Пара провела отпуск на острове-городе Хулкумале рядом с аэропортом и неподалеку от столицы Мале. Жили туристы в гест-хаусе Coconut tree.

"Все было хорошо, но за день до вылета 21 февраля мы сдали тест на COVID. Мой результат был готов практически сразу – он был негативный. А результат мужа сообщили по телефону в день вылета – позитивный", - рассказывает туристка.

По ее словам, сначала документов с результатами тестов им не дали, но зато закрыли на самоизоляцию в том же отеле.

Фото: Пляж в Хулкумале (coconuttreemaldives.com)

"Мы просим пересдать тесты, поскольку симптомов нет и чувствуем себя замечательно, но нам отказывают. Только после угроз о том, что обратимся в полицию, дали справки о тестах, чтобы мы могли предоставить страховой компании", - продолжает Дарья.

При этом тесты супругов были сделаны в разных лабораториях. "Позитивный" результат мужа выдали в виде таблички на листе без печати.

После этого туристов неделю продержали в небольшом номере отеля, в первые дни даже не предоставляя завтраки.

"Мы три дня сидели без воды и без еды. Мы просили, чтобы нас поскорее перевели в спецучреждение, где по их правилам мы должны находиться с мужем в разных комнатах, чтобы карантин поскорее закончился. Но нас держат в Coconut tree, где есть туристы и от них скрывают информацию о нахождении якобы больных", - возмущается путешественница.

Самоизоляция засчитывается в спецотеле

Для официального начала карантина Дарьи нужно было согласиться переехать на резорт в отель Fun island, где пребывание стоит 300 долларов в сутки.

"У нас таких денег нет. Страховая покрывает только 75 долларов на двоих в день во время карантина", - сетует туристка.

Во время общения с представителями отеля у туристов сложилось впечатление, что затягивание времени с тестированием происходит намеренно, чтобы продлить их пребывание.

Фото: Терасса в отеле в Хулкумале (coconuttreemaldives.com)

"Самоизоляция у моего мужа закончится 9 марта, и тогда без теста он может лететь домой. Только в этот день сделают тест мне. Если он окажется позитивным, мне в одиночку придется провести на острове еще 14 дней на карантине", - возмущается девушка.

Она отмечает, что страховая компания обещает возместить стоимость перелета домой и проживание на самоизоляции на Мальдивах.

"Нас сегодня, 1 марта, переселяют в карантинные отели в Мале – мы согласились оплатить проживание сверх того, что компенсирует страховка. Следующие 9 дней мы будем в разных отелях", - описывает свою ситуацию киевлянка.

Пара обращалась за помощью и в консульство Украины в Индии. Сотрудники представительства страны "остаются на связи" и обещают повлиять на ситуацию.

Эксперт: "Турагенты не предупреждают о карантине"

Ситуация с семьей украинских туристов не является исключением: на карантине на Мальдивах оказалось немало наших туристов, говорят эксперты туристического рынка. Руководитель ассоциации турагентов Украины Сергей Кардиналов рассказал РБК-Украина о причинах возникшей ситуации.

"В такую ситуация попали не только эти туристы. Жалоб есть много, просто мало кто это афиширует. Туристов, которые попали на карантин, уже не вытащить. Им придется его пересидеть, ведь они находятся в чужой стране с такими законами", - предупреждает специалист.

Проблема в том, что направления начали предлагать туристам агенты, которые в этом не понимают и раньше туда туры не продавали, отмечает он. Сейчас им нечем зарабатывать, и они предлагают скидки на свои услуги, считает он.

Фото: Туры на Мальдивы можно купить у некомпетентных агентов (cocoonmaldives.com)

"И отправляют туристов, не сообщая всех нюансов и правил отдыха, например, что их могут закрыть на карантин. Агентство, в котором Дарья приобрела тур, ничем ей не помогает. Хотя должно помогать информационно, заниматься вопросом замены авиабилетов, потому что бывает, что перенос даты по тарифу не предусмотрен и новые билеты придется покупать за свой счет", - рассказывает Сергей Кардиналов о ситуации супругов.

Эксперт советует брать страховой полис с максимальным покрытием по COVID-19, который может стоить дороже обычного – например, от 20 долларов. Тогда страховая компания будет полностью покрывать пребывание на карантине в определенных для этого отелях. В случае с Дарьей такую страховку ей не предложили.

"Я обратился к туроператору как руководитель сообщества туристических агентов, они в курсе ситуации Дарьи. Мне сообщили, что туроператор держит ситуацию на контроле с принимающей стороной, пытаются ускорить бюрократические моменты", - говорит эксперт.

19 отелей Мальдив - на карантине

Требование сдавать ПЦР-тест существует не только в гест-хаусах перед вылетом, но и в любом отеле, где есть подозрение на коронавирус среди туристов или персонала. При подтверждении туристов отправляют на самоизоляцию на 14 дней, отмечает Сергей Кардиналов.

"Мальдивы – это маленькие острова. Если на одном из них появляется коронавирус, то это большая проблема для острова. Поэтому в отели, где кто-то заболел, перестают селить новых туристов", - говорит он.

Фото: Некоторые отели перестали принимать туристов (booking.com)

На прошлой неделе отелей, находящихся "под наблюдением" и в которые временно не селят украинских туристов, по сообщениям мальдивских партнеров, было 19. Их список специалист опубликовал на туристическом форуме в Facebook.

Отправляясь на Мальдивы, следует кроме основных правил знать, что повторные тесты перед вылетом туристы оплачивают самостоятельно. Такая информация опубликована на Telegram-канале "Турсовет". Сообщается, что для обратного вылета турист может сделать тест в отеле за дополнительную плату, который в дальнейшем также необходимо прикрепить в Traveller Health Declaration на обратный вылет (Departure) с Мальдивской Республики.

Например, Дарья Тасаж с мужем заплатили по 70 долларов, в то время как на островных курортах тесты могут стоить в два раза дороже.

"У каждого отеля свои цены. Например, у Cocoon Maldives — 185 долларов с человека, You & Me by Cocoon Maldives – 165 долларов с туриста", - уточняет Сергей Кардиналов.

К слову, по данным Минздрава Украины от 26 февраля, Мальдивы находятся в "красной" зоне с показателями 367,4 заболевших на 100 тысяч населения (в Украине – 186,4). Это значит, что после возвращения нужно сдавать ПЦР-тест или оправляться на самоизоляцию.

