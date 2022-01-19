Вроцлав за уикенд. Во сколько обойдется поездка в один из самых красивых городов Польши

Что посмотреть в столице Силезии за выходные и как организовать самостоятельную поездку с минимальным бюджетом

Одна из интересных идей, куда можно поехать в Польшу на выходных зимой – запланировать поездку во Вроцлав – столицу Нижнесилезского воеводства. Это интересный и колоритный город, который за большое количество мостов над рекой Одра даже прозвали "польской Венецией".

Вроцлав – один из крупных и старейших городов Польши. В 2016 году ему предоставили статус культурной столицы Европы. И не зря, ведь он буквально наполнен архитектурой средних веков, живописными парки, а также островами, с которых открываются чарующие панорамы. А еще в нем повсюду спрятаны статуи маленьких гномов, которые вроде бы оберегают местных.

Под лозунгом: "Вроцлав – город встреч" уже не первый год этот уголок Польши становится направлением для уикенда украинцев и туристов со всего мира.

Как самостоятельно организовать поездку во Вроцлав с минимальными средствами, чем заниматься в городе бесплатно и не только – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Видео: Пейзажи Вроцлава (youtube.com/ALL in 4k)

Правила въезда в Польшу. Как доблаться во Вроцлав из Киева

Польша зимой сохранила актуальные правила въезда для украинских туристов. В страну путешественники могут въезжать при наличии документального подтверждения полного курса прививки вакцинами, зарегистрированными в ЕС. Сейчас это:

Pfizer, Moderna;

Astra-Zeneca;

Covishield;

Johnson&Johnson.

Сертификат о вакцинации должен быть переведен на английский или польский языки. Подходит электронный документ в "Дии" - как правило, пограничники сами спрашивают об этом приложении. Бумажный аналог тоже принимают. Невакцинированные граждане должны пройти 10-дневную самоизоляцию. Впрочем, ее можно сократить. Для этого необходимо сделать ПЦР-тест не ранее 7-го дня пребывания на территории страны.

Фото: Расположение Вроцлава на карте Польши (скриншот с сайта google.com)

Если вы пересекаете границу авиатранспортом, то должны заполнить карту местонахождения путешественника – eKPL. В ней – лишь несколько пунктов: имя, дату рождения, а также адрес места, где вы намерены остаться в Польше. О ней спрашивают во время посадки на самолет. Далее, во время полета, тоже раздают бумажные формуляры.

Фото: Перелет во Вроцлав (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Помните, что многие отели города принимают гостей только до 10 часов вечера. Поэтому дважды проверяйте возможные часы заселения. Перед путешествием также рекомендуем скачать приложение "Jakdojade Wroclaw". В нем вы найдете популярные и важные маршруты по городу. Если прилетаете ночью, то из аэропорта до центра можно доехать автобусом №206.

Фото: :Железнодорожный вокзал во Вроцлаве (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Развлечения "за ноль денег". Чем заняться в городе бесплатно

Фото: Зимний Вроцлав (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Фото: В городе можно поискать скульптуры гномов (Станислав Ткацевич / для РБК-Украина)

Стоит покататься на городских велосипедах. И за этот досуг не нужно платить. Скачиваете на телефон приложение "Wrocławski Rower Miejski", ищете станцию велосипедов и отправляетесь в путешествие. Однако кататься можно недолго – всего 20 минут. За этот промежуток времени велосипед нужно вернуть на другую станцию – если успеваете это сделать, то все бесплатно. Если вы приехали вместе с детьми, им должно понравить искать скульптуры гномов. По разным данным, в городе их насчитывается от 300 до 500. Они есть в каждом уголке Вроцлава. По легенде, эти создания появились в городе много веков назад. Тогда они помогали жителям, работали в поле, ухаживали за детьми. "Там, где живут гномы, царит мир, порядок и благодать", – утверждают местные. Отправляйтесь на прогулку по острову Слодова. Это одно из тех немногих мест, где разрешено употреблять алкогольные напитки. Здесь проходит немало культурных мероприятий – в частности, художественные выставки. Сюда лучше всего поехать вечером, ведь с этой локации открывается одна из лучших панорам на Вроцлавский университет – учебное заведение, основанное в XVIII веке. Посещение местных парков – еще одна бесплатная активность. Стоит поехать в район Вроцлавского зоопарка. Эта местность-зеленый рай для исследований. Можно зайти в Японский сад попасть на одно из самых ярких шоу светомузыкальных фонтанов и не только. В любую пору стоит осмотреть Зал века. Его построили в начале XX века по проекту немецкого архитектора Макса Берга. Сегодня она отнесена к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО. В старом русле Одры есть остров Тумский – в переводе это название означает "Кафедральный остров". Здесь можно насладиться средневековой архитектурой костелов и старинных храмов.

Фото: Костел святого Креста и Святого Варфоломея и Зал века (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Зимняя ярмарка и прогулки в Старом городе

Ярмарка расположена в самом сердце Вроцлава – Старом городе. Сейчас здесь можно ходить свободно: свидетельство о вакцинации никто не спрашивает, и в целом никаких ограничений нет. Здесь расположена Рыночная площадь, открытая еще в 1214-1232 годах.

Самым величественным сооружением этого района выступает Старая Ратуша. Ее строили целых 250 лет – с XIII до XVI века. И особого колорита зданию добавляют аттракционы рядом, украшения и архитектурные детали. Возле нее вы сможете заказать глинтвейн за 15 злотых, чай или традиционные польские вкусности вроде бигоса. Лучше всего сюда приходить после 7-8 вечера. Чтобы обойти всю ярмарку, понадобится около часа.

Фото: Старый город вечером (Станислав Ткацевич /для РБК-Украина)

Конечно, сюда стоит прийти и днем. В Старом городе есть немало интересностей для путешественников:

Районный суд Вроцлава

Расположен на улице Судебной/Судовой. Свою историю начал как тюрьма в XIX веке. Сооружение возвели в 1845-1852 годах в неоготическом стиле. Но судебные заседания внутри начали проводить внутри только после Второй мировой войны. Сегодня фасад здания выглядит как сказочная крепость.

Фото: Суд в форме крепости (Станислав Ткацевич /для РБК-Украина)

Национальный форум музыки

Чтобы попасть сюда, достаточно перейти канал, образованный рекой Одра под названием Fosa Miejska. Здесь вы увидите здание, в котором расположен концертный зал на 1800 мест. В ней выступают самые известные ансамбли и проводят разнообразные фестивали. Это одна из лучших современных музыкальных площадок Польши. На площади возле сооружения проходят торжественные мероприятия.

Рацлавицкая Панорама

Тоже расположена в черте Старого города. Посвящена битве под Рацлавицами 1794 года. В этот период под предводительством национального героя Костюшко поляки начали бороться против Российской империи и Пруссии. Именно эта тактическая победа повысила дух повстанцев. После нее к борьбе присоединились Литва и несколько других польских регионов. Узнать об этих событиях туристы могут на панораме размерами 150х15 метров. Ее авторами были художники Ян Стыка и Войцех Коссак.

Грюнвальдский мост

Один из самых известных символов Вроцлава, возвышающийся над Одрой. Это памятник архитектуры XX века, самый длинный и единственный подвесной транспортный мост в стране.

Фото: wikipedia.org, Станислав Ткацевич

Куда еще пойти во Вроцлаве: от музеев до городских панорам

Национальный музей Вроцлава – можно увидеть в историческом центре. Его основали в 1947 году. Сегодня в нем хранится одна из крупнейших коллекций современного искусства. А если вы не хотите заходить внутрь, осмотрите фасад сооружения. Благодаря кустам, которые обвивают ее со всех сторон, она приобретает поистине удивительный вид.

Sky Tower – лучшее место для тех, кто обожает панорамы. Этот многофункциональный небоскреб входит в 50 самых высоких зданий Европы. Здесь вы сможете осмотреть город с высоты 200 метров. Вход стоит 18 злотых. Кроме того, стоит предварительно записаться хотя бы за день.

Гидрополис – это научный центр, который посвящен воде. В нем есть различные интересности, связанные с развитием технологий и человечества. Можно увидеть модели, инсталляции и тому подобное. Внутри есть зоны для детей тоже.

Вроцлавская опера - архитектурный памятник 1839-1841 годов. Возведена по проекту немецкого архитектора Карла Фердинанда Лангганса. На ее сцене выступали такие известные художники как Рихард Вагнер, Ференц Лист и Николо Паганини. Об опере всегда напоминают в общественном транспорте – остановки не просто объявляют, а пропевают.

Neon Side Gallery - больше известна как вроцлавские неоны. Это ячейка старых рекламных вывесок. Они подсвечиваются разными цветами и создают особую атмосферу. А потому лучшее время для посещения этого места – уже когда стемнеет.

Фото: Национальный музей и Sky Tower (wikipedia.org)

Где бюджетно поесть. Рестораны и кафе Вроцлава

Bar mleczny Miś – небольшой ресторан семейного типа. Здесь можно попробовать традиционные польские супы и мясные блюда. Это очень популярное место, и поэтому в очереди придется подождать минут 20-30;

– небольшой ресторан семейного типа. Здесь можно попробовать традиционные польские супы и мясные блюда. Это очень популярное место, и поэтому в очереди придется подождать минут 20-30; S wojska C hata Bar – если вы ищете сугубо польские блюда, то стоит посетить это место. Здесь подают мясо, рыбу, салаты. Есть запеканки и традиционные польские пироги;

– если вы ищете сугубо польские блюда, то стоит посетить это место. Здесь подают мясо, рыбу, салаты. Есть запеканки и традиционные польские пироги; Bar Witek – одно из самых известных мест Вроцлава для ценителей тостов и закусок. Заведение существует уже много лет и предоставляет местным и туристам вкусную еду за приятную цену.

Тем, кто любит гастрономический туризм и локальные блюда, стоит заглянуть в такие заведения:

Setka Wroclaw; Burger Ltd; Vincent Café.

Бюджет на уикенд. Сколько денег готовить для поездки

Поскольку в этой публикации мы рассматриваем только минимальный бюджет поездки, приведем самые низкие цены на перелет, еду и проживание.

Перелет. Билеты на самолет во Вроцлав из Украины - чрезвычайно дешевые. Цена стартует всего от 330 грн в зависимости от даты. Лететь можно из Киева, Львова, Одессы и других городов. Если отследить действительно бюджетный перелет, то путешествие в обе стороны обойдется всего в 1000 грн и даже меньше: это зависит от того, на какие даты вы покупаете билеты.

Фото: Примеры цен на проживание во Вроцлаве зимой. Стоимость указана вместе с завтраками за одного человека (скриншот с сайта booking.com)

Проживание. Стоимость хостелов в городе составляет от 217 грн. В среднем стоит рассчитывать на 300-450 грн за комнату в районе центра. Приличная, чистая и комфортная отельная комната в отеле стоит от 645 грн. Предложения вместе с завтраком – на 200-300 грн выше.

Еда и развлечения. На еду и развлечения вполне хватит около 30-40 злотых или 195-260 грн в день. Также вы можете покупать продукты в бюджетном супермаркете Bedrionka или питаться в недорогих заведениях, которых здесь тоже в изобилии.

Подведем итог. Если планировать поездку бюжетно, укенд во Вроцлаве может стоить до 2000 грн с человека: такая цена – очень приемлемая. Важно, что за эти средства вы не останетесь без еды, а жить можно в довольно комфортных условиях.

Вроцлав - один из польских городов, который однозначно стоит посетить, и для каждого он раскрывается по-своему.

Напоминаем, раньше мы рассказывали, как организовать бюджетный отдых в Польше.

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