Цей український водоспад виглядає, як із фільму "Аватар": дивіться фото
Про яку ж "кіношну" локацію йдеться, де вона знаходить і як туди доїхати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Де знаходиться водоспад, "як із фільму "Аватар"
Йдеться про Манявський водоспад в Івано-Франківській області - одну з наймальовничіших природних локацій Українських Карпат.
Він розташований біля села Манява, неподалік курортного Буковеля, на річці Манявці (притока Бистриці Солотвинської). Водоспад має висоту близько 18 метрів і є найвищим в Україні. Навесні його потоки стають особливо повноводними, а навколишній ліс оживає яскравими кольорами, що робить його ідеальною локацією фотосетів і зйомок Reels.Ці кадри з Карпат легко сплутати з Голлівудом - і це не монтаж (фото: Getty Images)
Мешканці села в давнину називали водоспад "шипот" або "шипіт" через своєрідний шум, який утворює спадна вода, говорячи, що водоспад "шипотить".
А ще Манявський водоспад часто називають "карпатською Ісландією" або "українською Пандорою". І не дарма: багато хто порівнює його з водоспадом в ущелині Агуарікс, що надихнув художників під час створення пейзажів фільму "Аватар" Джеймса Кемерона.
У культовій стрічці природа планети Пандора з її водоспадами, скелями та туманами - це компіляція реальних локацій з Індонезії, Китаю та Південної Америки. Але вигляд українського водоспаду цілком "тягне" на один із таких кіношних пейзажів.
Потрапити туди з Маняви нескладно: маршрут до водоспаду - пішохідний, зручною стежкою через буковий ліс і вздовж кришталевого струмка. Дорога може зайняти дві години, але нагородою стає видовищна природна сцена - стіни каньйону, мохи, туман і постійний гул води.
Цікаво, що поруч із водоспадом є ще одна популярна локація - старовинний Манявський скит - монастир XVII століття, який є не лише туристичною, а й духовною пам’яткою.
Маршрути до Манявського водоспаду з різних міст України
Автомобілем (найзручніший варіант)
З Івано-Франківська - приблизно 1,5 години (60 км). Їхати трасою Н09 до Богородчан, далі через села Гута і Манява. У центрі Маняви є вказівник до водоспаду. Останні 7-8 км - ґрунтова дорога, бажано мати авто з високим кліренсом.
З Буковеля/Яремче - 1,5-2 години через Надвірну або Ворохту, Богородчани та Маняву.
З Києва - близько 10 годин (600 км) трасою М06 до Львова, потім через Івано-Франківськ.
Громадським транспортом
Поїздом або автобусом до Івано-Франківська. З Івано-Франківська - автобусом або маршруткою до Богородчан. З Богородчан - маршруткою або таксі до Маняви. Від села до самого водоспаду - пішки приблизно 6-7 км (1,5-2 години) або на позашляховику/квадроциклі (якщо є можливість).
Екскурсії
Багато турфірм в Івано-Франківську, Яремче та Буковелі організовують одноденні тури до Манявського водоспаду з трансфером, гідом і відвідуванням Манявського скиту.
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