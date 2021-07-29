Тесты и самоизоляция возвращаются: как теперь будут пускать в Украину после отдыха за границей

Для путешественников из-за границы усложнили правила въезда в Украину, которые касаются и туристов, которые отдыхают на зарубежных курортах. Вернуть самоизоляцию для противодействия штамма "Дельта" коронавируса было решено на заседании Кабмина 26 июля.

С 5 августа большинству пассажиров необходимо будет устанавливать приложение "Вдома", сообщил на своей странице в Facebook глава правления VisitUkraine.today Антон Тараненко.

"Граждане, которые выехали за границу до этого времени, смогут вернуться в Украину по старым правилам", - написал он.

Исключение сделают вакцинированным гражданам и иностранцам. При чем, украинцам достаточно иметь справку о получении первой дозы вакцины от COVID.

Что нужно знать гражданам Украины при возвращении домой

Беспрепятственно могут вернуться домой украинцы при наличии документа о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ или справки "063-0" о том, что была получена первая доза вакцины.

Это значит, что такими документами необходимо обзавестись у своего семейного врача еще до поездки. Поэтому с тех, кто отправился на отдых до 5 августа и не имеет на руках нужных справок, их спрашивать не будут.

Фото: Пассажиры, улетевшие до 5 августа, возвращаются в Украину без самоизоляции (РБК-Украина)

В другом случае – если нет вакцинации – при возвращении в Украину нужно будет устанавливать на мобильный телефон приложение "Вдома". До начала самоизоляции дается 72 часа – до 17 июня, когда отменили требование самоизоляции, на сдачу анализов давалось 24 часа. Сам карантин придется отбывать 10 дней.

"Если через трое суток после приезда гражданин не сможет предъявить результат негативного теста – начнется режим самоизоляции, который контролирует мобильное приложение", — объясняет Тараненко.

Если в течение 3 дней человек оставляет территорию Украины, то есть ехал транзитом, то самоизоляция не требуется.

"Также избежать 10-дневной самоизоляции можно, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить негативный результат", — уточняет основное правило эксперт.

При этом, если после установки приложения тесты не были сданы, "Вдома" активизируется автоматически – на оставшиеся 10 дней после въезда.

Результаты тестов не будут спрашивать у детей до 12 лет. С 12 до 18 лет украинцы должны предоставить справку о результатах теста на COVID, но освобождены от самоизоляции с установкой приложения "Вдома".

Фото: Все совершеннолетние без вакцинации должны загрузить приложение "Вдома" (РБК-Украина)

Правила въезда для иностранцев в Украину

Для того, что въехать на территорию Украины, иностранные граждане должны предъявить страховой полис покрывающий лечение COVID. А также один из документов:

- негативный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до пересечения границы;

- негативный результат экспресс-теста на антиген, сделанный за 72 часа до пересечения границы;

- документ о полном курсе вакцинации вакцинами, одобренными ВОЗ.

Невакцинированные иностранцы, как и украинцы, должны установить приложение "Вдома" и сдать повторно ПЦР-тест или тест на антиген на территории Украины – в течение 72 часов. Если тест не был сделан – приложение активируется через 3 суток и ограничивает свободное передвижение пользователя по стране в последующие 10 дней.

Фото: Сдать тесты после прибытия можно сразу в аэропорту (РБК-Украина)

Для иностранцев с видом на жительство, которые не были вакцинированы, въезд в Украину разрешается на тех же условиях, что и для граждан Украины – без предварительных тестов и страховки, но с последующей установкой приложения для контроля самоизоляции.

Особый подход будут применять для всех невакцинированных путешественников, вне зависимости от гражданства, которые прибывают из России и Индии – стран с активным распространением штамма "Дельта". Если украинцы или иностранцы пребывали в этих странах более 7 дней на протяжении двух недель перед въездом в Украину, им придется находиться на самоизоляции 14 дней без права завершить ее досрочно.

Напомним, ранее украинцы поделились планами на летний отпуск.

Также сообщалось, в какие страны Европы можно ехать украинцам уже сегодня.