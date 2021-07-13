Тесты и самоизоляция. Популярная балканская страна обновила правила въезда: что нужно знать

В Словении обновили правила въезда для туристов. Там разрешили всем путешественникам из всех списков стран (в том числе "оранжевого", "красного" и "темно-красного") въезжать на территорию государства при условии полной вакцинации, на основе ПЦР-теста или справки о выздоровлении от COVID. Об этом сообщает портал Schengenvisainfo.com.

Согласно заявлению правительства страны, в список "зеленых" стран, из которых в Словению могут ехать без ограничений, никаких изменений не внесли. В него по-прежнему входят Новая Зеландия, Австралия, Тайвань, Южная Корея, Израиль, Руанда, Сингапур и Япония. Также - ряд стран ЕС.

Однако правительство внесло некоторые изменения в правила для лиц, прибывающих в Словению из "оранжевого" списка. Это перечень стран, обозначенных как государства со средним уровнем риска COVID.

"Если вы приехали из региона, который находится в "оранжевом" списке, нет необходимости проходить карантин в Словении, если вы предоставите сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста (сделанный за последние 72 часа) или результат экспресс-теста на антиген (в течение последних 48 часов), справку о выздоровлении от COVID-19 или документ о полной вакцинации", — говорится на государственном сайте Словении.

Цифровой COVID-сертификат, который начинают использовать государства-члены ЕС для упрощения процесса путешествий, в Словении также будет принят во внимание.

Фото: Если туристы на въезде в страну не предоставят ПЦР-тест или справку о вакцинации, то отправятся на 10-дневный карантин (Getty Images)

"Любой, у кого есть европейский цифровой сертификат или цифровой сертификат COVID из третьей страны, сможет въехать в страну, не проходя карантин", — говорится в заявлении.

Однако в случае, если таких документов у путешественника не будет, его отправят на обязательный десятнидневный карантин.

Путешественники из стран, значительно пострадавших от COVID и его новых штаммов, занесены в "красный" список Словении. При въезде в страну они также обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, справку о выздоровлении или о полном курсе вакцинации.

В прошлом месяце власти Словении решили продлить сроки, в течение которых можно сдавать ПЦР-тест перед пересечением границы - его увеличили с 48 до 72 часов. Однако подчеркнули, что срок сдачи экспресс-теста на антиген (RAT) останется прежним - в течение 48 часов до въезда в страну.

Согласно данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, в Словении на данный момент зарегистрировано более 257 600 случаев заражения COVID. Вакцинацию от коронавирусной инфекции по состоянию на середину июля прошло уже более 35,5% населения страны.

Какие условия въезда в Словению из Украины

В Словению сегодня пускают украинских туристов, которые прошли полный курс вакцинации (получили две дозы препарата).

Кроме того, по данным сайта украинского МИД, въезд также разрешен при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы).

Но, прежде чем планировать путешествие, стоит ознакомиться с более детальными правилами въезда в страну (на английском языке).

Убытки туристической сферы Словении за время карантина

Последствия пандемии до сих пор значительно влияют почти на все сферы экономики страны.

"Воздействие на секторы гостеприимства и туризма было разрушительным. Свежие статистические данные показывают, что оборот в этой сфере в прошлом году упал на треть, поскольку выручка туристических агентств и туроператоров сократилась на 77%", — говорится в сообщении на сайте Balkaneu.com.

Фото: Туристический сектор страны значительно пострадал от пандемии (unsplash.com/joel-vodell)

Согласно данным от Статистического управления страны, в 2020 году в Словении работало 150 324 предприятия, преимущественно ориентированных на торговлю. Их общий оборот составил 98,3 млрд евро: на 6,3% меньше, чем годом ранее.

Выручка от продаж наиболее снизилась в секторе гостеприимства, где 12 588 действующих предприятий принесли оборот в размере 1,5 млрд евро. Это на 34,4% меньше, чем годом ранее. А количество сотрудников сферы сократилось на 6,1%.

Пандемия больше всего затронула бизнес туристических агентств и туроператоров в Словении. Согласно официальным данным, в прошлом году в сфере работали 1004 компании. Далее их оборот снизился на 76,9% в сравнении с 2019-м, а добавленная стоимость снизилась на 75,2%.

Какой отдых привлекает туристов в Словении

Страна прежде всего известна среди путешественников минеральными водами, оздоровительным туризмом и красивой природой. В частности, живописными альпийскими озерами.

При этом там мало "массового" туризма: скорее популярны индивидуальные туры под запрос, отмечала ранее в комментарии РБК-Украина специалист по туризму Александра Панамарчук.

Фото: Озеро Блед - визитная карточка Словении (unsplash.com/amadej-tauses)

"Лечебные курорты Западной Европы пока для нас закрыты. А в Словении находится курорт Рогашка Слатина с уникальной питьевой магниевой водой Донат Мг. Это самый популярный и известный курорт страны", — отмечает турагент.

По ее словам, интересны также термы Лендава, которые находятся недалеко от границы с Венгрией. А термы Моравске Топлице славятся самой теплой водой.

"Термы Олимия выбирают ценители элитного отдыха - это самый романтический курорт Словении. В летний период отдых на термальных источниках можно комбинировать с морским на Адриатическом побережье. К примеру, поехать на фешенебельный курорт Порторож", — рассказывала Панамарчук.

Кроме того, Словения широко известна красивыми альпийскими озерами. Одно из самых известных находится в городке Блед. Посмотреть живописную локацию до пандемии приезжали тысячи туристов.

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