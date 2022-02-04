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Тесты отменяются. Португалия упрощает правила въезда для вакцинированных туристов

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 14:41
Тесты отменяются. Португалия упрощает правила въезда для вакцинированных туристов Фото: Португалия упрощает правила для вакцинированных туристов (unsplash.com/joao-reguengos)
Автор: Евгения Тугушева

На данный момент не сообщается, когда новое правило вступит в силу

Правительство Португалии приняли решение об отмене тестов на коронавирус для вакцинированных туристов по прибытию в страну, сообщает Reuters.

На этот момент не сообщается, когда решение вступит в силу, однако действующие сейчас правила были введены до 9 февраля 2022 года.

План, одобренный на заседании Кабинета министров, соответствует правилам Европейского союза.

В заявлении правительства говорится, что отрицательные тесты больше не требуются для "тех, кто предъявляет цифровой сертификат ЕС COVID в любом из его способов или другое признанное доказательство вакцинации".

В начале января Португалия ослабила некоторые COVID-ограничения, в том числе, позволив учащимся вернуться в школы и открыв ночные клубы, но сохранила требование отрицательного теста для всех пассажиров, въезжающих в страну.

Тесты отменяются. Португалия упрощает правила въезда для вакцинированных туристовФото: Правительство Португалии приняли решение об отмене тестов на коронавирус для вакцинированных туристов (unsplash.com/svetlana-gumerova)

Неизвестно будут ли эти правила действовать для туристов из Украины.

С 1 декабря 2021 года правительство Португалии приняло решение изменить условия въезда для украинских путешественников. Теперь при въезде необходимы негативный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, а также сертификат о полном курсе вакцинации.

Напомним, ранее мы писали, в какие страны можно ехать с украинским COVID-сертификатом.

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