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Тести скасовуються. Португалія спрощує правила в'їзду для вакцинованих туристів

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П'ятниця 04 лютого 2022 14:41
Тести скасовуються. Португалія спрощує правила в'їзду для вакцинованих туристів Фото: Португалія спрощує правила для вакцинованих туристів (unsplash.com/joao-reguengos)
Автор: Євгенія Тугушева

На даний момент не повідомляється, коли нове правило набуде чинності

Уряд Португалії ухвалив рішення про скасування тестів на коронавірус для вакцинованих туристів після прибуття в країну, повідомляє Reuters.

На цей момент не повідомляється, коли рішення набуде чинності, проте чинні правила були введені до 9 лютого 2022 року.

План, схвалений на засіданні Кабінету Міністрів, відповідає правилам Європейського Союзу.

У заяві уряду йдеться, що негативні тести більше не потрібні для "тих, хто пред'являє цифровий сертифікат ЄС COVID будь-яким із його способів або інший визнаний доказ вакцинації".

На початку січня Португалія послабила деякі COVID-обмеження, у тому числі дозволивши учням повернутися до шкіл та відкривши нічні клуби, але зберегла вимогу негативного тесту для всіх пасажирів, що в'їжджають до країни.

Тести скасовуються. Португалія спрощує правила в'їзду для вакцинованих туристів

Фото: Уряд Португалії ухвалили рішення про скасування тестів на коронавірус для вакцинованих туристів (unsplash.com/svetlana-gumerova)

Невідомо чи діятимуть ці правила для туристів з України.

Від 1 грудня 2021 року уряд Португалії ухвалив рішення змінити умови в'їзду для українських мандрівників. Тепер при в'їзді потрібні негативний ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19, а також сертифікат про повний курс вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми писали, до яких країн можна їхати з українським COVID-сертифікатом.

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