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Тесты отменяются: еще одна курортная страна снимает ограничения для туристов

Автор: Евгения Тугушева

Новые упрощенные правила начнут действовать в Иордании с 1 марта

В Иордании объявили о смягчении карантинных ограничений Covid. Власти Иордании отменили требование ПЦР-теста для всех прибывающих пассажиров.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Arabnews.com.

Правило начнет действовать с 1 марта 2022 года.

Об этом решении объявил министр Иордании по делам СМИ Фейсал аль-Шбуль время совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Фирасом Хавари, как сообщается на сайте со ссылкой на государственное информационное агентство Petra.

Однако туристам придется пройти тестирование в случае заболевания COVID и пойти на самоизоляцию в течение пяти дней.

Кроме этого министр добавил, что ПЦР-тест больше не потребуется для посещения концертов, свадеб или собраний.

Фото: Иордания снимает ограничения для туристов с 1 марта 2022 года.(unsplash.com/alexrvasey)

В школах возобновится обучение в классе, но только инфицированные ученики будут обязаны посещать онлайн-занятия.

Кроме этого власти призвали граждан пройти двойную вакцинацию и получить третью дозу, чтобы повысить иммунитет против вируса и его вариантов. И со следующей недели министерство здравоохранения Иордании начнет вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Бахрейне объявили о снятии всех ограничений на въезд для туристов.

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ИорданияТуризм