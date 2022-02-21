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Без тестов и карантина: в еще одной популярной стране сняли ограничения

Автор: Евгения Тугушева

Новые правила начнут действовать с 20 февраля

В Бахрейне объявили о снятии всех ограничений на въезд для туристов. Сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты больше не будут обязательными.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Arabnews.com.

Власти Бахрейна объявили, что больше не будут требовать от путешественников прохождения обязательного карантина COVID-19 по прибытии в королевство. Новые правила начнут действовать с 20 февраля.

"В Департаменте гражданской авиации также заявили, что пассажирам больше не нужно будет проходить ПЦР-тест в международном аэропорту Бахрейна по прибытии", — говорится в сообщении.

Тесты будут проводиться только у тех, у кого проявляются симптомы, связанные с COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что Израиль откроется для туристов без вакцинации

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БахрейнТуризм