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Без тестов и карантина: Исландия снимает все ограничения для туристов

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Среда 23 февраля 2022 17:24
Без тестов и карантина: Исландия снимает все ограничения для туристов Фото: Исландия снимает карантинные ограничения (unsplash.com/andre-filipe)
Автор: Евгения Тугушева

С 25 февраля в стране снимают и внутренние ограничения

Исландия снимает с пятницы все COVID-ограничения на границе и внутри страны.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Icelandreview.com.

О снятии ограничений заявил Министр здравоохранения Исландии, что с пятницы в Исландии и на ее границах больше не будет ограничений, связанных с COVID-19.

Также остальные ограничения Исландии, в том числе лимит на собрание 200 человек, будут сняты в полночь четверга.

Министр здравоохранения Виллум Тор Торссон заявил, что больным по-прежнему рекомендуется оставаться дома.

Премьер-министр Катрин Якобсдоттир заявила на пресс-конференции, что снятие ограничений соответствует рекомендациям главного эпидемиолога.

Без тестов и карантина: Исландия снимает все ограничения для туристовФото: Исландия снимает карантинные ограничения с 25 февраля (unsplash.com/andre-filipe)

Текущие пограничные правила действуют с 1 октября 2021 года и истекают в полночь четверга.

Путешественникам больше не нужно будет регистрироваться до прибытия или предъявлять сертификаты о прививках. Невакцинированные путешественники больше не будут обязаны проходить тестирование и находиться в карантине в течение пяти дней.

Напомним, ранее мы писали, можно ли теперь ехать в ЕС с вакциной CoronaVac.

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