Без тестов и карантина: Исландия снимает все ограничения для туристов
С 25 февраля в стране снимают и внутренние ограничения
Исландия снимает с пятницы все COVID-ограничения на границе и внутри страны.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Icelandreview.com.
О снятии ограничений заявил Министр здравоохранения Исландии, что с пятницы в Исландии и на ее границах больше не будет ограничений, связанных с COVID-19.
Также остальные ограничения Исландии, в том числе лимит на собрание 200 человек, будут сняты в полночь четверга.
Министр здравоохранения Виллум Тор Торссон заявил, что больным по-прежнему рекомендуется оставаться дома.
Премьер-министр Катрин Якобсдоттир заявила на пресс-конференции, что снятие ограничений соответствует рекомендациям главного эпидемиолога.
Фото: Исландия снимает карантинные ограничения с 25 февраля (unsplash.com/andre-filipe)
Текущие пограничные правила действуют с 1 октября 2021 года и истекают в полночь четверга.
Путешественникам больше не нужно будет регистрироваться до прибытия или предъявлять сертификаты о прививках. Невакцинированные путешественники больше не будут обязаны проходить тестирование и находиться в карантине в течение пяти дней.
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