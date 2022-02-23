Без тестів та карантину: Ісландія знімає всі обмеження для туристів

З 25 лютого в країні скасовують і внутрішні обмеження

Ісландія скасовує з п'ятниці всі COVID-обмеження на кордоні та всередині країни.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Icelandreview.com.

Про зняття обмежень заявив Міністр охорони здоров'я Ісландії, що з п'ятниці в Ісландії та на її кордонах більше не буде обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Також решта обмежень Ісландії, зокрема ліміт на збори 200 осіб, буде знято опівночі четверга.

Міністр охорони здоров'я Віллум Тор Торссон заявив, що хворим, як і раніше, рекомендується залишатися вдома.

Прем'єр-міністр Катрін Якобсдоттір заявила на пресконференції, що зняття обмежень відповідає рекомендаціям головного епідеміолога.

Фото: Ісландія скасовує карантинні обмеження від 25 лютого (unsplash.com/andre-filipe)

Поточні прикордонні правила діють з 1 жовтня 2021 року і закінчуються опівночі четверга.

Мандрівникам більше не потрібно буде реєструватися до прибуття або пред'являти сертифікати про щеплення. Невакциновані мандрівники більше не будуть зобов'язані проходити тестування та перебувати у карантині протягом п'яти днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна тепер їхати до ЄС із вакциною CoronaVac.