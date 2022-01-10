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Только с тестом или сертификатом. Традиционная Маланка в этом году пройдет в карантинном формате

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Понедельник 10 января 2022 10:21
Только с тестом или сертификатом. Традиционная Маланка в этом году пройдет в карантинном формате Фото: Фестиваль Маланок в Черновцах (facebook.com/malankafest.com.ua)
Автор: Евгения Тугушева

В прошлом году фестиваль не проводился из-за усиления карантинных мер.

В Черновцах 15 января в 12:00 на площади Филармонии состоится традиционный фестиваль Маланок. Об этом сообщает "Укринформ".

К участию в конкурсе будут допускаться только при наличии CОVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

"Маланка-фест" состоится этой зимой. Безусловно, с соблюдением всех карантинных ограничений, установленных на сегодня. Мы уже проработали непосредственно с участниками этот вопрос. То есть люди будут либо вакцинированы, либо будут сертификаты о прохождении ПЦР-теста", – сказал заместитель городского головы Юрий Лесюк.

Соответствующие структуры будут следить и за соблюдением других карантинных требований.

"По другим карантинным ограничениям - это размещение не более одного человека на 4 квадратных метра на свежем воздухе, ношение масок и т.д. - то в этом плане будут проводиться мероприятия, будем предупреждать людей о необходимости делать это. Мы будем делать все возможное для того, чтобы все ограничительные мероприятия были выполнены", - отметил заместитель городского головы Черновцов.

Впервые участником фестиваля будет Народный любительский ансамбль "Миорица" (с.Бояны), которому больше 65 лет.

Также зрители увидят выступление детской фольклорной группы "Щедрик". В репертуаре группы обряды и обряды календарного цикла, бытовые песни и танцы, традиционная инструментальная музыка. В своих выступлениях передают неповторимый колорит украинской народной музыкальной культуры, все ее богатство и оригинальность.

В прошлом году в Черновцах не проводили "Маланка-фест" из-за усиления карантинных мер.

История фестиваля Маланок в Черновцах

Фестиваль Маланок в Черновцах – это уникальное действо, на котором представлена ​​украинская, бессарабская, гуцульская, молдавская, румынская Маланка, традиции которых сохранены на Буковине. Основан в 2011 году туристической общественной организацией "Палитра Буковины".

Особая значимость участия в фестивале коллективов области, демонстрирующих аутентичную Маланку, возраст которой более ста лет.

Во время праздничного, карнавального шествия участников фестиваля по улицам города, зрители могут увидеть и почувствовать колоритность, разноцветность, уникальность коллективов. А эксклюзивности, оригинальности и фантазии участникам фестиваля не занимать.

Напомним, ранее мы писали, как на Львовщине три семьи купили замок и самостоятельно восстанавливают его.

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