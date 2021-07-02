Термы, озера и море: на курорты Словении украинцев пускают без карантина

Вакцинация открывает для украинских туристов все больше европейских стран. Например, привитые от COVID украинцы могут ехать на отдых в Словению, которая долгое время не пускала путешественников с туристической целью.

С 3 июля вступают в силу требования к новому списку стран, граждане которых могут приезжать в Словению на разных условиях – с соблюдением карантина или без. А с 14 июня страна и вовсе разрешила туризм по "несущественным причинам".

По каким правилам могут ехать в Словению украинцы и чем может заинтересовать эта страна наших путешественников – в материале РБК-Украина.

Правила въезда в Словению для украинцев

По данным правительственного сайта Словении, туристы из оранжевой зоны, куда относится и Украина, могут приезжать в страну без соблюдения 10-дневного карантина, если они предъявят один из таких документов:

- негативный результат ПЦР-теста (за 72 часа до пересечения границы);

- экспресс-тест на антиген (за 48 часов до въезда);

- медицинский сертификат о выздоровлении от COVID;

- сертификат о вакцинации;

- или сертификат о выздоровлении и последующей вакцинации.

Фото: Архитектура Словении (unsplash.com/alex block)

В Словении на данный момент признается вакцинация препаратами от таких производителей: Comirnaty Biontech/Pfizer (не менее семи дней с момента получения второй дозы), Moderna (не менее 14 дней), Vaxzevria AstraZeneca (не менее 21 дня), Johnson/Janssen-Cilag (не менее 14 дней), Covishield AstraZeneca (не менее 21 дня), Sputnik V, CoronaVac Sinovac Biotech, Sinopharm – во всех случаях не менее 14 дней после последней дозы.

"Нахождение в туристических объектах Республики Словения возможно только для лиц, предъявивших справку об отрицательном результате ПЦР или экспресс-теста на антиген, справку о выздоровлении от COVID-19, справку о вакцинации или справку, подтверждающую, что они выздоровели и были вакцинированы", - предупреждается на ведомственном сайте.

Фото: Предъямский замок в Словении (pixabay.com)

Впрочем, в этом же документе уточняется, что справки о результатах тестов принимаются только в случае, если они выданы в определенных странах: ЕС, Австралии, Канады, Великобритании, США, Сербии. Украины в этих списках нет.

"Украинцам с прививками можно ехать на отдых в Словению – страна открылась только для вакцинированных туристов", - сообщила РБК-Украина директор туристической компании "SPA & Travel Expert" Александра Панамарчук.

Куда едут на отдых в Словению?

Страна известна своими минеральными водами. Такой отдых считается эксклюзивным и индивидуальным, отмечают эксперты туристического рынка.

"Лечебные курорты Западной Европы пока для нас закрыты. А в Словении находится курорт Рогашка Слатина с уникальной питьевой магниевой водой Донат Мг. Это самый популярный и известный курорт страны", - рассказывает изданию представитель "SPA & Travel Expert".

Фото: Виды в столице Любляна (pixabay.com)

Также она советует туристам отправиться к термам Лендава, находятся недалеко от венгерской границы и очень популярны среди любителей путешествовать автомобилем из-за удобного расположения.

"Термы Моравске Топлице знамениты самой теплой водой. Курорт Раденцы славится уникальной по составу водой, незаменимой для лечения сердца, сосудов, почек и опорно-двигательного аппарата. Термы Олимия выбирают ценители элитного отдыха - это самый романтический курорт Словении", - перечисляет популярные оздоровительные локации специалист.

Летом термальный отдых можно совместить с морским на Адриатическом побережье – в фешенебельном курорте Порторож. Самые древние термы в Словении – горячие римские источники, которые известны уже более тысячелетия.

Кроме того, Словения славится красивыми альпийскими озерами. Одно из самых известных – в городке Блед. Это визитная карточка страны.

В стране есть также курорты на Адриатическом побережье протяженностью в 47 километров. Это средневековые города Пиран, Копер, Изола, современный город Порторож.

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