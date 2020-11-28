Отдых в Карпатах станет доступнее: куда можно поехать в горы в декабре

Фото: Поезд "Укрзализныци" (РБК-Украина)

"Укрзализныця" вскоре возобновит популярные маршруты

Ко многим популярным локациям для отдыха в Украине зимой комфортнее всего добираться на поезде. С 13 декабря "Укрзализныця" возобновила движение ряда поездов по наиболее востребованным направлениям.

Накануне новогодних праздников украинцы активно интересуются курортами и спа-центрами в своей стране вместо заграничных курортов. Многие выбирают отдых в западной Украине – на горнолыжных или термальных курортах.

Отправиться к целебным водам Солотвино или на снежные склоны в Славском станет проще уже в декабре, за две недели до праздников. Поезда по этим направлениям станут курсировать ежедневно.

Фото: Отдых на горнолыжном курорте (facebook.com/pik dragobrat)

Какие новые направления открываются

"Укрзализныця" готовится к новогодним и рождественским праздникам: назначают поезда, продолжают действующие маршруты или увеличивают периодичность курсирования.

"Этими поездами пассажиры смогут путешествовать во время новогодних и рождественских праздников в популярных направлениях: Киев-Солотвино, Одесса-Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель-Одесса, Мариуполь – Львов, Хмельницкий – Лисичанск", - сообщают в пресс-службе компании.

Поезда, движение которых восстановят:

№ 13/14 Киев - Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 58/57 Ковель - Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря.

№ 70/69 Мариуполь - Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова - с 15 декабря.

№ 138/137 Хмельницкий - Лисичанск с 13 декабря ежедневно с Хмельницкого, обратно с 14 декабря.

№ 357/358 Киев - Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.

№ 745/746 Киев - Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Уже восстановлено курсирование поездов № 142 Львов - Бахмут и № 217/218 Киев - Рахов.

Фото: Курорт в Славском (stezhkamu.com)

Дополнительные поезда на "пиковые" даты:

№168 Львов - Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021;

№198 Ковель - Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020, 3, 6, и 10 января 2021;

№ 768/767 Киев - Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021, из Херсона 30, 31 декабря 2020, 4 и 11 января 2021.

Будут ездить ежедневно с 13 декабря:

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Лисичанск - Киев;

№ 118/117 Черновцы - Киев.

Также продлен маршрут поезда № 779/780 Сумы — Винница.

Отдохнуть в Карпатах до Нового года можно по выгодным ценам

Отправиться на популярные украинские курорты можно, не дожидаясь праздников. По мнению экспертов, в декабре у такого отпуска есть масса преимуществ.

Спрос на отдых в Карпатах в ноябре снизился из-за опасений по поводу распространения COVID-19, говорит РБК-Украина Сергей Прокоп - гид-экскурсовод, который проводит походы в горы и работает в санатории "Карпатия" в закарпатском регионе.

"На данный момент отели в Карпатах практически не заполнены. У многих пустуют номера ввиду того, что туристы опасаются дальнейшего увеличения масштабов пандемии. Но, с другой стороны, поездка в Карпаты как раз и предусматривает уединение в отдалении от толп людей и спокойный отдых. Так что я, наоборот, считаю такой отпуск хорошей возможностью побыть в самоизоляции и насладиться спокойным уикендом в атмосфере релакса. А вдобавок - попасть в интересные места Карпат на экскурсии", - считает он.

Фото: Отель в Ворохте (tur365.com.ua)

По словам Сергея Прокопа, из-за довольно низкого спроса сегодня в Карпатах можно найти отели и комплексы, которые предлагают гостям существенные скидки.

"Это позволит туристам сэкономить, и приехать на отдых в живописные Карпаты, побыть в окружении красивых гор значительно дешевле, чем это было раньше", - говорит эксперт.

К примеру, туристический комплекс "Ворохта 365" в одноименном поселке Карпат предлагает двухместный номер (одна двуспальная кровать) - 650 гривен. К слову, в цену входит и завтрак. Гостевой дом "М" в Ворохте предлагает двухместный номер с двумя отдельными кроватями и отдельной ванной комнатой - 880 гривен.

В отеле Lavanda country club, расположенном в селе Татаров в Карпатах стандартный двухместный номер с видом на внутренний двор стоит 1131 грн. В частной мини-усадьбе "Зоряна" в том же Татарове двухместный номер "делюкс" с двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями можно забронировать всего за 840 грн.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых на самом снежном курорте Карпат.

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