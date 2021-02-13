Термальные чаны и спа: необычные отели в Карпатах для романтических выходных

Куда отправиться на отдых вдвоем

До весны осталась еще пара недель, но многим уже хочется романтики и уютного отдыха в интересной обстановке. Совместить эти пожелания можно во время поездки в Карпаты.

Отдохнуть с комфортом и набраться энергии гор можно в карпатских отелях, предлагающих гостям необычные интерьеры и хороший сервис.

Мы подобрали семь романтических отелей в Карпатах на любой вкус и бюджет.

Термальные бассейны и шведский стол

На популярном карпатском курорте Яремче в 40 километрах от Буковеля можно не только любоваться природой и дышать свежим воздухом, но и провести насыщенные выходные в Romantik Spa Hotel 4* с концепцией "аll inclusive".

Фото: Бассейн с термальной водой (facebook.com/RomantikSpaHotelYaremche)

Круглогодично в отеле работают термальные бассейны с лечебной карбонатной водой с температурой 33°C. В комплексе есть также аромагрот и финская сауна, соляная и ледяная комнаты, ледяная купель. Европейская кухня ресторана подается в формате "шведский стол" и дополняется гриль-меню по вечерам.

Стоимость: от 4405 гривен за стандартный двухместный номер без балкона с доступом в спа-центр.

Фото: Спа в отеле с видом на горы (facebook.com/RomantikSpaHotelYaremche)

"Тропический остров"

Побывать в тропиках и оздоровиться можно и в родном Трускавце. В дизайн-отеле "Хижина Спа" на романтический уикенд настраивает и интерьер, напоминающий оранжерею в бело-зеленых цветах. Здесь есть бесплатный кинотеатр, и спа-центр. Также номера оформлены в индивидуальном дизайне, можно выбрать обстановку по своему вкусу.

В ресторане подают блюда украинской и европейской кухни, а в баре можно заказать коктейли.

Фото: Тропический интерьер (booking.com)

В спа-центре отеля предлагают косметические процедуры, массаж, гидромассажный душ, жемчужные ванны и паровую баню, а просто поплавать, как летом, можно в крытом бассейне.

Стоимость: от 1355 гривен за стандартный двухместный номер с видом на город.

Среди живописной природы в Буковеле

Необычный дизайнерский отель "Старая правда" находится в пяти минутах езды от горнолыжного курорта "Буковель" в поселке Поляница.

Этот комплекс построен на склоне с захватывающим видом на горы и долину с поселком. Прямо в окна "заглядывают" еловые ветки, а романтической атмосфере способствует авторский дизайн номеров.

Фото: Видовые окна в отеле (booking.com)

В "Старой правде" можно пожить в "пещере", а затем переселиться в "эпоху княжества", или выбрать более современные варианты. При этом каждый номер отеля обставлен деревянной мебелью, в некоторых есть камин.

На территории комплекса построены пять коттеджей, работают два ресторана с украинской кухней и гриль-меню, две бани, четыре джакузи, два открытых бассейна и две лаунж-террасы.

Фото: Романтический номер (facebook.com/st.pravda)

Гостям организовывают трансфер на горнолыжный курорт "Буковель", к водопаду Гук в Яремче.

Стоимость: от 2000 гривен при двухместном размещении в Молодежном корпусе.

Где любоваться горами из чанов

Небольшой отель с чанами на горе находится в поселке Лумшоры в Закарпатской области в 46 километрах от Ужгорода. To Lem Ande - гостевой дом на горе с завораживающим видом на соседние вершины. В отеле есть ресторан, открытый бассейн и чаны, а летом гостям интересно будет отдохнуть в саду и на частном пляже у реки Турицы, где находится водопад Давир.

Фото: Бассейн и целебный чан в саду (booking.com)

Интерьер отеля оформлен в стиле древнего жилья с использованием дерева и глины, что позволяет представить себя в средневековом домике или домике хоббита.

Стоимость: от 700 гривен в сутки за семейный номер с двуспальной кроватью и с видом на горы.

Фото: Номер из натуральных материалов (booking.com)

Отдых в прованском стиле на сеновале

Небольшой спа-отель Publo находится в поселке Вышково Закарпатской области. У отеля всего восемь комнат на двух этажах. Его особенность – в дизайнерском оформлении: стены расписаны картинами с городским пейзажем, а каждый номер оформлен в неповторимой манере. Например, есть номера в стиле прованс или кантри, или напоминающем жилье Средиземноморья.

Интерьер заведения был разработан дизайнером из Ужгорода Марианной Пирич. Вечерами в холле включают настенные фонарики, и он превращается в европейскую улочку.

Фото: Уютный номер в стиле прованс (publo.com.ua)

В отеле есть бювет с минеральной водой. Гостям предлагают посетить сауну и джакузи, соляную комнату и бассейн, получить сеанс массажа и омолодить кожу на сеансе криотерапии, принять ванну с горячим пивом. А над пивным чаном можно провести ночь на сеновале.

Завтрак включен в стоимость – можно выбрать континентальный или "шведский стол".

Стоимость: двухместный номер "Морской" – от 1200 гривен, номер "Шербургские зонтики" – от 1600 гривен.

Замок на берегу реки

Во Львовской области на берегу реки Славка можно поселиться в 4* отеле-замке "Вежа ведмежа". Он находится в селе Волосянка. Отель построен в стиле средневекового замка с таким же оформлением комнат.

Из окон отеля открывается живописный вид лес и горы, а в 600 метрах находится горнолыжный курорт “Захар Беркут”. В отеле можно взять снаряжение напрокат.

Фото: Замок в горах (booking.com)

Номер можно выбрать в самом замке или в коттедже, или маленьком домике в лесу. Еда в ресторане как европейская, так и типично карпатская. Гостям предлагают расслабиться в спа-зоне с джакузи и мини-бассейном, горячим чаном и русской баней.

Цена: двухместный "стандарт" с завтраком – 2750 гривен.

Родовое имение с романтической легендой

В Берегово Закарпатской области можно почувствовать себя героем средневековой легенды, если поселиться в отеле "Ламберт". По легенде, принц уснул на поле лаванды. А проснувшись, встретил возлюбленную. На этом месте он решил построить город, где позже обнаружились термальные источники.

"Каждый номер - отдельная история любви", - пишут об интерьере на сайте отеля.

Фото: Номер отеля с легендой (lambert.com.ua)

В отеле всего 11 номеров, которые оформлены под старину: специально "состаренная" мебель, кованый декор. В кафе подаются блюда украинской и европейской кухни.

Стоимость: двухместный номер-стандарт – от 700 гривен.

Если решиться на путешествие, несмотря на погоду, провести отпуск или выходные вдвоем в Карпатах можно так, чтобы осталось ощущения путешествия в самых романтичных местах Европы.

Напомним, мы писали про секретные домики в Карпатах для отдыха на выходных.

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