Теплое море и безветренные бухты: названо лучшее время для отдыха в Египте зимой

С наступлением холодов туристам, планирующим отдых в Египте, часто приходится раздумывать, выбирая между отпуском в декабре и январе.

Когда лучше ехать в Египет в зимний период, чтобы застать комфортную погоду на местных курортах? С таким вопросом РБК-Украина обратилось к эксперту туристического рынка.

"Не все зависит от погоды"

Зимой туристы действительно нередко выбирают между отпуском в декабре и январе, отмечают эксперты. О тенденциях зимнего отдыха РБК-Украина рассказывает турагент Елена Князева.

"В декабре - теплее на пару градусов, и меньше ветров. Но для некоторых туристов это не имеет принципиального значения. Смотрят чаще на цены, которые повышаются после 15 декабря и падают после 8 января. Плюс - некоторые туристы берут в Шарме безветренные бухты, и остаются всем довольны", - отмечает она.

В то же время далеко не всегда выбор отдыха зависит от погоды на местных курортах, добавляет эксперт.

Много кто исходит из личных возможностей и планирует поехать на отдых до Нового года, и бронирует отели Хургады, Шарм-эль-Шейха или других популярных мест Египта именно в декабре.

Фото: Один из отелей Хургады (скриншот с сайта booking.com)

"Опять же, кто-то хочет отдохнуть до Нового года, кто-то - после праздников. По количеству туристов нет принципиальной разницы между спросом в декабре и январе", - рассказывает Елена Князева.

Погода в Египте в декабре

Как правило, в декабре море на местных курортах еще теплое, но иногда бывает ветрено. В среднем температура воздуха достигает 25 градусов тепла днем.

Но если сравнивать со следующими месяцами (январь и февраль), то декабрь - оптимальнее для отдыха тем, кто любит более теплую погоду. К примеру, на курортах Синайского полуострова в декабре днем - около 24 градусов тепла, на западном побережье - +21 градус.

Погода на курортах страны в январе

В январе на курортах Египта - однозначно прохладнее, чем в другие месяцы, отмечают туристы и турагенты. Но холодает не так существенно: на 2-3 градуса днем.

В январе вода в Красном море прогревается примерно до 20 градусов, а воздуха - до 25 градусов тепла днем. Ночью - около 10 градусов тепла. Также может периодически наблюдаться ветреная погода.

Фото: Отдых в Египте зимой (pixabay.com)

Стоит отметить, что теплее всего зимой в Шарм-эль-Шейхе. Температура воздуха составляет в январе примерно 23-25 градусов, а температура воды в Красном море - около 19-21 градуса тепла.

Но это - средние показатели, поэтому погоду стоит проверять в каждом отдельном случае за пару дней до поездки.

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