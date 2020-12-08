Существенные скидки: сколько стоит отдых на главных курортах Египта в декабре

Фото: Отдых на курорте Марса Алам (braykaresorts.com)

Отдохнуть в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе можно по цене от 200 долларов

В Украине наступила полноценная зима – с морозом и снегом, а это отличный повод отправиться к морю, где лето продолжается круглый год. Украинцы продолжают летать в Египет, не дожидаясь праздников или изменения карантинных правил.

Если хочется отдохнуть в спокойной атмосфере по приемлемым ценам, то середина декабря на курортах Красного моря – лучшее время для отпуска. Даже звезды украинского шоу-бизнеса публикуют свои фото из Египта в эти дни.

Эксперты советуют выбирать одну из самых безопасных и самых популярных у туристов стран – Египет – не только в "высокий сезон". Накануне новогодних праздников спрос на туры растет, но из-за снижения количества туристов из других стран многие отели предлагают существенные скидки.

Фото: Отель в Египте (pixabay.com)

Самые популярные курорты

Недавно египетские власти сообщили, что туристический зимний сезон может быть более результативным, чем осенний. Это связано с тем, что у "конкурента" по ценовой политике и дальности перелетов – Турции – закончился пляжный сезон.

"Сейчас мы вступаем в зимний сезон, и это возможность вернуть Египту его роль первопроходца в туристическом секторе", - сказал министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани.

По его информации, с июля этого года Шарм-эль-Шейх и Хургада приняли около 430 000 туристов. Как подсчитали египетские чиновники, в ноябре 90% туристов на курортах Красного моря были – из Украины. Из других стран туристы не смогли приехать из-за объявленных властями локдаунов.

При этом самые популярные курорты этой осенью были на побережье – Шарм-эль-Шейх и Хургада.

"У нас есть туристы, которые едут прямо в Каир, а другие - в Александрию, Луксор и Асуан. Но большая часть едут прямо в Шарм-эль-Шейх и Хургаду", - добавил министр.

Фото: Пляж отеля в Марса Аламе (braykaresorts.com)

Такой выбор украинцев подтверждают и представители украинских туристических компаний.

"Среди наших туристов наибольшим спросом пользуются курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и ее окрестности, а также курорт Марса-Алам. В последний летают чартерные рейсы с 3 октября, данный курорт очень любят европейские туристы. Здесь лучшие коралловые рифы и хороший сервис. В другие города Египта туристы предпочитают ездить на экскурсии", - рассказывает в комментарии РБК-Украина менеджер по туризму компании "Подорож у мрії" Олеся Манина.

Возвращение в рай для дайверов

Курорты Красного моря десятилетиями ассоциировались у туристов с дайвингом. Ведь побывать в этом уникальном уголке планеты и не познакомиться с красочным подводным миром кажется невозможным.

На побережье Красного моря работает множество школ дайвинга, в которых можно обучиться правилам глубоководного погружения и получить сертификат.

Фото: Дайвинг в Египте (pixabay.com)

Последний год (с 1 ноября 2019 года) ныряние с плавсредств без наличия такого сертификата возле Шарм-эль-Шейха было запрещено с целью сохранить уникальный коралловый риф от повреждения. Недавно египетские власти сняли этот запрет.

Впрочем, большинству туристов этот запрет не мешал почувствовать себя гостем подводного царства – возле отелей на курортах оборудованы "домашние" рифы, населенные рыбками, которыми можно любоваться и в маске.

Впрочем, самый популярный дайверский курорт – Марса Алам с сервисом европейского уровня, куда съезжаются профессиональные ныряльщики из многих стран. Даже туристам, которые ныряют с маской, нетронутый риф в Марса Алам оставляет незабываемые впечатления. Ведь кроме обычных морских обитателей, есть возможность поплавать и пофотографироваться с улыбающейся "морской коровой" – дюгонем, который достигает до 4 м в длину.

Фото: Дюгонь - достопримечательность в Марса Аламе (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в середине декабря

По информации Олега Кулика, генерального директора сети агентств "Поехали с нами", спрос на туры в Египет понемногу повышается. При этом глубина бронирования – две недели. Самые популярные курорты, по его данным – Шарм-эль-Шейх и Хургада. В Марса Алам летают намного меньше туристов – только один чартер в неделю, по субботам. Также добраться в Марса Алам можно из аэропорта Хургады – трансфер занимает 3 часа.

Мы проанализировали цены на "горящие" путевки за недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 11 декабря по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

"Горящие" туры от "Coral Travel" в 3* отеле на 7 ночей в Хургаде стоят 324 долларов на двоих с вылетом 11 декабря, в 4* - от 339 долларов, в 5* - от 432 долларов с вылетом в те же даты.

В Шарм-эль-Шейхе отдых в 3* обойдется от 419 долларов с вылетом 12 декабря, в 4* - от 428 долларов, в 5* отеле – от 527 долларов с вылетом 17 декабря.

В Марса Алам 7 ночей в 4* отеле обойдутся от 560 долларов с вылетом 15 декабря, в 5* - от 593 долларов с вылетом на ту же дату.

Фото: Один из популярных курортов Египта (booking.com)

У туроператора "JoinUp!" неделя в 3* отеле в Шарм-эль-Шейхе обойдется от 453 долларов с вылетом 18 декабря, в 4* - от 469 долларов, в 5* - от 568 долларов с вылетом на те же даты.

В Хургаде отдохнуть можно за 447 долларов с вылетом 11 декабря, в 4* - от 398 долларов, в 5* - от 480 долларов с вылетом на те же даты.

В Марса Алам можно отправиться на неделю за 660 долларов в отеле 4*, в 5* - от 693 долларов с вылетом 11 декабря.

У "Anex Tour" недельный отпуск в 3* отеле в Хургаде стоит от 465 долларов, в 4* - от 428 долларов, в 5* - от 524 долларов с вылетом 11 декабря.

Позагорать на пляжах в Шарм-эль-Шейхе в 3* отеле обойдется от 457 долларов, в 4* - от 500 долларов, в 5* - от 607 долларов с вылетом 11 декабря.

Фото: "Горящие" туры от одного из турагенств (скриншот РБК-Украина)

Понежиться на море неделю вполне возможно за 200 долларов с человека и меньше, если покупать "горящие" путевки за день-два до вылета. Ближе в новогодним праздникам цены повышаются.

Напомним, мы сообщали, подорожают ли туры из-за новых правил для туркомпаний.

Также мы рассказывали, что туристам сообщили важные детали о поездках во время пандемии.