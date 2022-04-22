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Теперь только платно. Украинских беженцев в Болгарии попросят покинуть отели

Фото: Украинские беженцы в Болгарии (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Срок бесплатного проживания в гостиницах страны закончится 31 мая

Украинские беженцы, которые спасаются от войны в Болгарии, с 31-го мая вынуждены будут покинуть отели в курортных зонах страны или проживать там только платно.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на издание Bourgas.

Уточняется, что действующая сегодня госпрограмма, позволяющая украинцам бесплатно ночевать и питаться в гостинице, заканчивается 31 мая. Об этом сообщила вице-премьер Болгарии Калина Константинова.

Украинцев переселят в государственные санатории

Программа как раз была рассчитана сроком до конца мая, чтобы не срывать туристический сезон на море, пишет издание.

"Но в сообщениях различных учреждений не было определенности. Например, были предположения, что выплата 40 левов отельерам, благодаря которой реализуется программа, может продолжаться и на зимних курортах. Но из слов Константиновой и Рачева было понятно, что помощь приостановлена. В общем случае это означает освобождение текущих коек", — говорится в публикации на сайте.

Беженцев, как ожидается, будут направлять в государственные санатории или общежития. Также многие будут искать размещение самостоятельно в частном порядке.

Теперь беженцы смогут останавливаться в частных гостиницах как туристы, по общим ценам, платя за себя сами.

Фото: С конца мая 2022 года беженцы смогут останавливаться в частных гостиницах как обычные туристы, по общим ценам (Getty Images)

Болгарским отельерам в качестве компенсации за размещение украинцев перечислили 15 миллионов левов. Это первый транш владельцам бизнеса, хотя вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев объявил о такой выплате еще в марте.

В настоящее время в Болгарии проживает более 87 000 украинцев, которые въехали в страну после вторжения России 24 февраля.

Власти Болгарии ранее заявляли, что в стране есть возможность разместить 200 000 украинцев. Однако, судя по всему, возможностей для этого в стране гораздо меньше.

Тем временем в Швейцарии изменили политику приема украинских беженцев.

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