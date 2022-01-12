На курортном Тенерифе усиливают ограничения из-за COVID: что нужно знать

Новые правила будут действовать до 24 января

На Тенерифе вводят новые ограничения из-за коронавируса, пишет The Sun.

Правительство Канарских островов вводит новые ограничения из-за распространения нового штамма "Омикрон".

На острове будут усилены ограничения для всех, особенно для тех, кто проводит свой отпуск. Уровень пропускной способности сокращен до 75 процентов на открытом воздухе и в общественном транспорте, 33 процента в помещении.

Меры будут действовать до 24 января, затем будут пересмотрены снова.

Фото: Новые правила на Тенерифе будут действовать до 24 января (unsplash.com/maria-bobrova)

Согласно новым правилам, теперь не более шести человек могут находиться в помещении или на открытом воздухе.

Кроме этого, при посещении любых заведений туристы должны обязательно предъявлять Covid-паспорт.

Пабы и рестораны должны закрываться в полночь.

Правила въезда в Испанию для украинцев

С 22 ноября 2021 года изменились правила въезда украинцев в Испанию. Теперь перед пересечением границы нужно пройти полный курс вакцинации от COVID.

Тенерифе — самый крупный остров в составе архипелага из семи Канарских островов в Атлантическом океане. Ежегодно его посещают около 5 миллионов туристов, это один из самых больших испанских курортов и самый большой среди Канарских островов.

Напомним, ранее ми писали, в Ирландии упрощают правила въезда для туристов.