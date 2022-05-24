Танки стреляли в храм. На Киевщине оккупанты уничтожили церковь с уникальными росписями

Во время оккупации Киевской области российские войска систематически уничтожали историческое наследие. Так, в селе Лукьяновка Киевской области российский танк четыре раза выстрелил в уникальную церковь, которая после этого сгорела дотла.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на видеорепортаж команды "Украина инкогнита".

Как выглядят села Киевщины после оккупации

"24 февраля российская орда, миновав город Сумы по трассе М07, направилась на Киев. Уже за сутки сотни единиц их техники добрались до границы Черниговской и Киевской областей. Силы украинской территориальной обороны взорвали мосты на реке Трубеж и остановили их на линии в речной заводи. Отсюда войска отдельными отрядами разошлись на север и на юг от трассы", — рассказывает автор неприбыльного проекта "Украина Инкогнита", путешественник и краевед Роман Маленков.

Он вместе с волонтерами ездит по Украине, развозит гуманитарную помощь и фиксирует масштабы разрушений российскими оккупантами архитектурного наследия нашей страны.

Одну из таких поездок по Киевской области команда "Украина Инкогнита" зафиксировала в видео. В этот раз они побывали в селах Новый Быков, Лукьяновка, Новая Басань и Перемога, где местные жители до сих пор оправляются от нашествия врага.

Видео: Руzzкий мир. Нашествие. Российский танк четыре раза выстрелил в церковь. Она занялась и сгорела дотла (youtube.com/Україна инкогнита)

Российский танк четыре раза выстрелил в церковь. Она сгорела дотла

Южнее трассы М07 россияне захватили село Лукьяновка в 58 километрах от Киева, превратив его в опорный пункт. Прямо в центре села поставили блокпост. Здесь до сих пор разбиты дома, видны огромные масштабы обстрелов школ.

Одно из шокирующих разрушений, совершенных оккупантами, коснулось уникального сооружения.

"Здесь была Лукьяновская Вознесенская церковь 1879 года. От нее остался лишь фундамент. Храм 19 века пережил немецкую оккупацию, вторую мировую войну, но "русский мир" пережить не смог", — рассказывает на видео Роман Маленков.

Фото: Купол церкви в музее (uk.wikipedia.org)

В этом селе первый деревянный храм появился в 1758 году. В середине 19 века храм разобрали. В 1879 году построили новый храм в так называемом синодально-епархиальном стиле.

"Он выстоял не только во Вторую мировую войну, но и коммунистическое антирелигиозное лихолетье при СССР. Церковь была памятником архитектуры, здесь хранились ценные старинные росписи", — рассказывает исследователь.

Однако в 4 утра 25 марта российский танк четыре раза выстрелил в церковь. Она загорелась и сгорела дотла. Местные видели в тот день многочисленные БТРы и российских военных.

Купол и иконы церкви стали экспонатами Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Напомним, отступая из Тростянца, оккупанты подожгли памятник национального значения.