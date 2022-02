Такси без водителя: в Дубае проведут испытания уникального транспортного средства

Автономные транспортные средства являются экологически чистыми электромобилями.

В Дубае проведут испытания беспилотных такси и услуг e-Hail к концу 2022 года.

В Управлении дорог и транспорта объявили о начале испытаний и подготовки цифровых карт, необходимых для автономных транспортных средств Cruise, к концу этого года в рамках подготовки к фактическому запуску услуги в 2023 году.

Об этом пишет TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Khaleej Times.

RTA подписала соглашение о партнерстве с Cruise Company, дочерней компанией General Motors, занимающейся автономными транспортными средствами, для эксплуатации автономных транспортных средств Cruise в Эмирате. Компания будет предлагать услуги такси и e-Hail в Эмирате. Дубай станет первым городом, в котором будут эксплуатироваться беспилотные автомобили Cruise за пределами США.

Ограниченное количество автономных транспортных средств Cruise будет развернуто в 2023 году, а к 2030 году планируется увеличить количество развернутых транспортных средств до 4000, говорится в пресс-релизе RTA.

Маттар Мохаммед Аль Тайер, генеральный директор, председатель совета исполнительных директоров RTA, объявил о начале испытаний и подготовки цифровых карт, необходимых для развертывания этих машин, к концу этого года.

Соглашение о партнерстве было подписано в соответствии с директивами, изданными шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, наследным принцем Дубая и председателем Исполнительного совета.

"Эта инициатива укрепляет новаторскую роль Дубая в области беспилотного транспорта. Это важный шаг на пути к реализации Дубайской стратегии интеллектуального беспилотного транспорта, направленной на то, чтобы к 2030 году преобразовать 25% всех мобильных поездок в Дубае в поездки на различных видах беспилотного транспорта", — сказал Аль Тайер.

