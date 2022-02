Таксі без водія: у Дубаї проведуть випробування унікального транспортного засобу

Автономні транспортні засоби є екологічно чистими електромобілями.

У Дубаї проведуть випробування безпілотних таксі та послуг e-Hail до кінця 2022 року.

В Управлінні доріг та транспорту оголосили про початок випробувань та підготовки цифрових карток, необхідних для автономних транспортних засобів Cruise, до кінця цього року в рамках підготовки до фактичного запуску послуги у 2023 році.

Про це пише TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Khaleej Times.

RTA підписала угоду про партнерство з Cruise Company, дочірньою компанією General Motors, що займається автономними транспортними засобами для експлуатації автономних транспортних засобів Cruise в Еміраті. Компанія пропонуватиме послуги таксі та e-Hail в Еміраті. Дубай стане першим містом, де експлуатуватимуться безпілотні автомобілі Cruise за межами США.

Обмежена кількість автономних транспортних засобів Cruise буде розгорнута у 2023 році, а до 2030 року планується збільшити кількість розгорнутих транспортних засобів до 4000, йдеться у пресрелізі RTA.

Маттар Мохаммед Аль Тайєр, генеральний директор, голова ради виконавчих директорів RTA, оголосив про початок випробувань та підготовки цифрових карток, необхідних для розгортання цих машин, до кінця цього року.

Угода про партнерство була підписана відповідно до директив, виданих шейхом Хамданом бін Мохаммедом бін Рашидом Аль Мактумом, спадковим принцом Дубая та головою Виконавчої ради.

"Ця ініціатива зміцнює новаторську роль Дубая в галузі безпілотного транспорту. Це важливий крок на шляху до реалізації Дубайської стратегії інтелектуального безпілотного транспорту, спрямованої на те, щоб до 2030 року перетворити 25% усіх мобільних поїздок у Дубаї на різні види безпілотного транспорту", — сказав Аль Тайєр.

#Dubai will be the first city outside the #USA to operate such vehicles... https://t.co/akpe5rmG3L