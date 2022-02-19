Таксі без водія: у Дубаї проведуть випробування унікального транспортного засобу

Автономні транспортні засоби є екологічно чистими електромобілями.

У Дубаї проведуть випробування безпілотних таксі та послуг e-Hail до кінця 2022 року.

В Управлінні доріг та транспорту оголосили про початок випробувань та підготовки цифрових карток, необхідних для автономних транспортних засобів Cruise, до кінця цього року в рамках підготовки до фактичного запуску послуги у 2023 році.

Про це пише TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Khaleej Times.

Автономний круїз. Як буде влаштований транспортний засіб

RTA підписала угоду про партнерство з Cruise Company, дочірньою компанією General Motors, що займається автономними транспортними засобами для експлуатації автономних транспортних засобів Cruise в Еміраті. Компанія пропонуватиме послуги таксі та e-Hail в Еміраті. Дубай стане першим містом, де експлуатуватимуться безпілотні автомобілі Cruise за межами США.

Обмежена кількість автономних транспортних засобів Cruise буде розгорнута у 2023 році, а до 2030 року планується збільшити кількість розгорнутих транспортних засобів до 4000, йдеться у пресрелізі RTA.

Маттар Мохаммед Аль Тайєр, генеральний директор, голова ради виконавчих директорів RTA, оголосив про початок випробувань та підготовки цифрових карток, необхідних для розгортання цих машин, до кінця цього року.

Угода про партнерство була підписана відповідно до директив, виданих шейхом Хамданом бін Мохаммедом бін Рашидом Аль Мактумом, спадковим принцом Дубая та головою Виконавчої ради.

"Ця ініціатива зміцнює новаторську роль Дубая в галузі безпілотного транспорту. Це важливий крок на шляху до реалізації Дубайської стратегії інтелектуального безпілотного транспорту, спрямованої на те, щоб до 2030 року перетворити 25% усіх мобільних поїздок у Дубаї на різні види безпілотного транспорту", — сказав Аль Тайєр.

#Dubai will be the first city outside the #USA to operate such vehicles... https://t.co/akpe5rmG3L — Zawya (@Zawya) February 14, 2022

"Автономний круїз — це транспортний засіб, призначений для спільного безпілотного транспорту.

Експлуатація автономних транспортних засобів сприяє інтеграції транспортних систем, полегшуючи мобільність пасажирів громадського транспорту та допомагаючи їм дістатися кінцевого пункту призначення.

Поширення автономних транспортних засобів знаменує собою якісне зрушення у системах громадського транспорту. Це пов'язано з інноваційними рішеннями для полегшення мобільності, зменшення завантаженості міст та підвищення рівня безпеки дорожнього руху", — додав Аль-Тайєр.

Автономні транспортні засоби є екологічно чистими електромобілями та можуть обслуговувати значну кількість клієнтів, особливо людей похилого віку, жителів.

Делегація Cruise відвідала деякі райони Дубая, щоб вивчити найкращі місця для запуску першої у своєму роді послуги на основі деяких технічних стандартів, наголошених на готовності інфраструктури та очікуваному попиті.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли запустять перший у світі електричний пасажирський літак.