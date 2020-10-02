Таинственные тропы, водопад и дворец: путеводитель по Сколевским Бескидам

"Что здесь должно быть?" - спрашивает женщина за прилавком. Заказываю два кофе латте и рассматриваю узкую лавочку, пока напитки готовят. На полках - много кофейных зерен, шоколада и сладостей из Европы. Как и во многих продуктовых магазинах в Сколе.

"Осторожно, горячее", - предупреждает продавщица, передавая мне заказ.

Почему Сколе? Потому что до Сколе из Киева есть прямой поезд. Я барахтаюсь в густом вареве из абсолютно выдуманных сплетен о COVID-19, чуть менее фантастических сплетен о COVID-19, новостей из телеграм-канала “Коронавирус.инфо”. Но все вместе они мотивируют меня избегать людей, держать руки чистыми, а нос - под маской.

Поездка в Сколе - максимально приемлемый для меня вариант: прямой поезд, без пересадок во Львове или Ивано-Франковске, а если взять билет в "СВ", то контакт с другими пассажирами вообще минимальный. Этот план казался мне почти безупречным. Почти - потому что ценник за билеты в итоге был впечатляющим: более 1590 грн в одну сторону с человека. За такие деньги до карантина можно было запросто слетать куда-нибудь в Европу.

По дороге из Киева в Сколе половина вагона была пустой. Я взяла с собой большой дезинфектор и упаковку спиртовых салфеток, но они не понадобились. Вагон был чистый и новый, поэтому проводить срочную дезинфекцию не пришлось. Я даже немного заскучала, потому что это как минимум минус одно развлечение, а в дороге придется провести почти 12 часов.

Что посмотреть: бескиды, водопад Камянка, Журавлиное озеро, Дворец Гределей, Тустань

По моей субъективной оценке, гостеприимство в западном регионе Украины лучше развито, чем на юге. Владелец отеля сам проснулся в шесть утра, чтобы сразу поселить нас в номер и дать возможность еще поспать до завтрака. Дополнительной оплаты с нас за это не попросили. Здесь же можно было взять велосипеды, задать любой вопрос или просто поговорить о городе или о соревновании по трейлраннингу, которое как раз должно было начаться за несколько дней.

У меня есть грешная любовь к горячему душу и чистой постели. И это был еще один аргумент за то, чтобы ехать именно в Сколе. В городе можно снять номер в отеле, весь день потеть и пыхтеть в горах, но вечером вернуться к комфорту.

Бескиды

Сам природный парк начинается сразу за городом. Бескиды - это внешняя гряда горных хребтов в Карпатах. В районе Сколе они не очень высокие. Например, гора Лопата, на которую мы поднялись в первый же день, достигает высоты 1210 метров над уровнем моря. Для сравнения, высота Говерлы - 2061 метров над уровнем моря.

Это и плюс, и минус одновременно: на невысокие и пологие бескиды проще выходить. Но и видовых полян с красивыми видами здесь меньше, и к ним надо дальше идти.

Фото: Указатель с туристическими маршрутами вблизи вершины Плашоры (РБК-Украина/Виталий Носач)

Вообще большинство наших с мужем прогулок проходили под лозунгом "Ну раз мы уже здесь...". Ну раз мы уже вышли на Плашоры, то, может, дойдем и на Лопату? Ну раз мы уже дошли до водопада на Каменке, то сходим и к Журавлиному озеру? Ну раз мы уже дошли до озера, может, сходим в пещеры Пилигрим?

Ноги от такого темпа сначала ныли, потом горели огнем, а затем пожелали сгореть в огне мне целиком, полностью и до тла. Потому что когда ты неделями сидишь в офисе, а потом с залихватскими криками "Эге-гей!" бежишь штурмовать все бескиды за 24 часа, то икроножные мышцы и квадрицепсы бедра очень быстро дают тебе понять, что ты бесстрашный идиот и лучше бы тебе остыть и немного полежать на кровати в номере.

В парке очень чистый и старый лес. Я напрямую связываю это с тем, что туристов здесь меньше. Сухие ветки, которые обычно идут на костер, здесь лежат на земле и покрываются мхом, от чего все лужайки выглядят очень таинственными и нетронутыми. Воздух очень сильно пахнет влажной хвоей и деревом.

Фото: Из-за большого количества сухих ветвей лужайки выглядят таинственными и нетронутыми (РБК-Украина/Виталий Носач)

Для планирования маршрутов мы использовали приложение Maps.me. Оно работает и без подключения к интернету, если скачать карты офлайн. Тропы и маршруты в нем обозначены лучше, чем в Google Maps. Но есть и минус: приложение отслеживает все маршруты, по которым ходят его пользователи-туристы, и на основе этих данных обновляет свои карты.

То есть даже если условный турист лез вверх на коленях, проклиная болото и колики под ногами, Maps.me считывает это как маршрут, по которому можно пройти, и покажет его другим пользователям. Мы на один такой маршрут тоже попали и несколько километров бодро пробирались через болотистую тропу вдоль реки.

Еще одно предостережение - это отметки с источниками. По нашему маршруту их было сразу четыре: первый был с "железной водой", которая на вкус напоминала металлическую трубу, второй - с водой "а-ля Нафтуся", с сильным запахом тухлых яиц, а еще один из источников выглядел как выемка в грунте, в которой собирается вода. Конечно, пить ее мы не стали.

Поэтому если рассчитываете длинный маршрут, берите с собой значительный запас воды или же специальный фильтр. Наличие источников по маршруту не означает на все 100%, что воду из них можно будет пить.

Водопад Каменка и Журавлиное озеро

Водопад Каменка находится на одноименной реке Каменка: это чуть более 8 километров от Сколе. Это расстояние можно преодолеть как пешком, так и на велосипеде.

Совсем рядом с водопадом есть небольшой подъем к Журавлиному или Мертвому озеру. Важная деталь в том, что к озеру ведет именно подъем, и с велосипедами его преодолеть реально, но сложно.

Фото: Водопад Каменка на одноименной реке (РБК-Украина/Виталий Носач)

Возле водопада есть целая вереница маленьких магазинчиков с сувенирами и кафе. Владельцы, как только видят туристов, начинают приглашать к себе поесть грибной похлебки и выпить кофе. Кстати, на предложение по похлебке я очень советую согласиться - она здесь очень вкусная, а если погода дождливая и холодная, то это блюдо еще и хорошо согревает.

Людей у водопада не очень много, особенно утром. Можно делать селфи в любой точке смотровой площадки, и не переживать о социальной дистанции, когда захочется посидеть в кафе.

Фото: Подъем к озеру Журавлиное (РБК-Украина/Виталий Носач)

Журавлиное или Мертвое озеро - совсем рядом с водопадом. Подъем к нему оборудовали деревянными ступеньками, поэтому даже в плохую погоду к нему можно подняться.

Мертвым его называют из-за высокого содержания сероводорода, поэтому вода имеет характерный черный оттенок и в ней почти ничего не живет. Видимо, вода в озере почти не шевелится и скорее напоминает сплошной кусок блестящего черного стекла.

Фото: Озеро Журавлиное (РБК-Украина/Виталий Носач)

От озера можно проложить еще один маршрут - к пещере и скалам Пилигрим. Но здесь я буду откровенной: это около двух километров по лесу, местами есть зрелищные крупные камни, покрытые мхом, а местами надо просто пробираться через заросли.

В пещеру спуститься самостоятельно и без необходимого оборудования не получится: спуск в нее, без преувеличений, вертикальный. Стоит ли в конце концов делать крюк и идти к Пилигриму? Ну, если вам больше нечем заняться, то можно и сходить.

Фото: Скалы возле пещеры Пилигрим (РБК-Украина/Виталий Носач)

Дворец Гределей и Тустань

Минут двадцать пешей прогулки от центра Сколе - и вы в другом очень красивом месте, дворце Гределей.

Википедия любезно подсказывает, что это двухэтажный дворец в стиле необарокко, заложенный бароном Еугениушем Кински в середине XIX века, а чуть позже перестроен братьями Гределями, которые занимались в Сколе промышленностью.

Фото: Дворец Гределей (Татьяна Гордиенко)

Сейчас на входе в парк, который окружает дворец, натянуты огромные баннеры, которые информируют, что здесь планируют создать туристический визит-центр. Пока же дворец стоит и печально разваливается. Вот именно грустно: фонтан в центре парка понемногу теряет свои лепленные края и форму, лестницы выщербились и просели, в окнах уныло висят оборванные занавески, а само здание цвету напоминает человека с витилиго.

Где-то на стенах проступает приятного охряного цвета краска, а где-то она сбита до самой кладки.

Фото: Дворец красив даже в запущенном состоянии (Татьяна Гордиенко)

Но в моем личном рейтинге лучших локаций "для посмотреть в Сколе" дворец на одной из первых позиций. Даже в том запущенном состоянии, в котором он сейчас пребывает, это очень красивое место. Все его трещинки и несовершенства можно рассматривать долго.

За 30 километров от Сколе находится также Тустань. Это уникальный скальный комплекс, о котором "РБК-Украина" детально уже рассказывало здесь. На эту поездку тоже стоит запланировать время.

Взвешиваем все "за" и "против"

Итак, за пять дней в Сколе можно находиться по горам, насладиться местными баношем, бограчем, дерунами и грибным бульоном, поездить по окрестностям и посмотреть дворец, скалы, водопады, озера.

Для меня отдельным преимуществом была и отсутствие связи и интернета из-за горного ландшафта: трудоголик внутри меня может и хотел бы продолжить писать рабочие мейлы, но не мог. Поэтому на второй день этот призрак работы сдался и оставил меня в покое наедине с горами, лесами и реками.

Фото: Река Опир возле Сколе (Татьяна Гордиенко)

"За":

Удобная логистика;

Можно ходить в радиальные походы;

Чистый и красивый лес в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды";

Мало других туристов.

"Против":

Горы не такие высокие и живописные, как, например, в Карпатском национальном природном парке;

Цена билетов на поезд: за эти же деньги можно слетать за границу. Или же на свой страх и риск ехать в купе с другими пассажирами, которые не факт что будут придерживаться всех правил безопасности во время карантинных ограничений.

Напомним, ранее мы писали о главных маршрутах подъема на Говерлу и о том, что надо знать новичкам перед восхождением на вершину.

Кроме того, предлагаем почитать, в какой период лучше ехать в Карпаты за спокойным отдыхом в горах.