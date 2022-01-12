Таиланд вводит новые сборы: сколько придется доплатить туристам

В рамках новой программы развития туризма в Таиланде приняли решение ввести туристический сбор для туристов, пишет Bangkok Post.

Так, согласно плану, со всех иностранных туристов с апреля 2022 года будет взиматься взнос в размере 300 бат (около 250 гривен). Об этом заявил официальный представитель правительства Танакорн Бунконгванчана. По его словам, несмотря на распространение варианта Covid-19 и нового штамма "Омикрон", правительство продолжит свои кампании по продвижению туризма.

План продвижения Министерства туризма и спорта на 2022 год будет посвящен теме "Удивительный Таиланд: новая глава" и включает взимание "входного взноса" и продвижение "белых маршрутов" для туристов в соответствии со стратегией био-, кругового и зеленого экономического развития для устойчивого и безопасного туризма.

Фото: Таиланд вводит собрание для туристов (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Что известно о туристическом сборе

Плата в размере 300 бат будет использована для развития достопримечательностей и страхования от несчастных случаев или смерти всех туристов.

Максимальная страховая выплата составит один миллион батов в случае смерти и 500 000 батов на медицинские расходы.

Сообщается, что сбор будет включен в стоимость авиабилетов.

Напомним, ранее мы писали, что в Таиланде для путешественников открывают еще три популярных города.

Также мы рассказывали, что в Таиланде для туристов был открыт знаменитый пляж Майя Бэй.