Свободный полет: что изменится после подписания договора об "открытом небе" Украины и ЕС

Когда появилась идея соглашения и как это отразится на украинской авиации
28 июня этого года Совет Европейского Союза наконец-то одобрил Договор о едином авиационном пространстве с Украиной. Это означает, что пятнадцатилетняя эпопея с присоединением Украины к “европейскому небу” подходит к концу.
Давайте разберемся, как наша страна начала этот процесс, почему он занял столько времени и как он отразится на будущем украинской авиации.
Авиапространство в Европе после Второй мировой
Чтобы понять, откуда возникла идея единого европейского неба, стоит немного углубиться в историю коммерческой авиации на континенте. После Второй Мировой войны, коммерческая авиация стала жить по правилам, установленным чикагской конвенцией 1944 года, к которой присоединилось большинство европейских стран по обе стороны “железного занавеса”.
Конвенция определяет, что каждое государство имеет исключительное право решать, пассажирские самолеты каких стран и с какой частотой оно будет допускать на свою территорию с коммерческой целью.
Соответственно, если две европейские страны хотели установить авиационное сообщение, они подписывали двухстороннее соглашение об авиационном сообщении (так называемый Bilateral Agreement), в котором устанавливали, какие авиакомпании и между какими городами имели право выполнять рейсы.
До начала 1990-х годов таких соглашений в Европе насчитывалось около 800. Как правило, количество авиакомпаний и частота рейсов существенно ограничивалась с целью защиты рынка и поддержки национальных перевозчиков каждой из сторон. Фактически, конкуренция на большинстве маршрутов отсутствовала, а цены на авиабилеты оставались высокими все послевоенные десятилетия.
Фото: В 1990-х в Европе стало появляться много авиакомпаний, а цены на перелеты стали снижаться (wikipedia.org)
Все начало меняться в 90-е годы: вслед за падением Берлинской Стены, Европейское Экономическое Содружество превратилось в Европейский Союз, а бывшие страны соцлагеря одна за другой стали в этот Союз интегрироваться. Понятно, что создание единого европейского рынка требует свободы перемещения граждан по всей его территории.
Отсюда - либерализация трудового законодательства, введение безвизового режима внутри Шенгенской зоны. Создание единого авиационного пространства в Европе было лишь вопросом времени.
В 1993 году вступил в действие так называемый Третий авиационный пакет, который заменил все ограничения, установленные двухсторонними соглашениями, единым авиационным рынком, где любая авиакомпания родом из страны-члена ЕС (так называемый Community Carrier) получила возможность летать между любыми аэропортами на территории Союза.
Был создан единый орган, отвечающий за стандартизацию и безопасность полетов (European Air Safety Agency, EASA) и единый орган навигационного обслуживания полетов (Eurocontrol). Либерализация авиационного пространства внутри ЕС привела к скачкообразному росту числа авиаперевозок, появлению десятков новых авиакомпаний, а главное – к существенному снижению средней стоимости авиабилетов для европейских пассажиров.
Довольно скоро европейские власти поняли, что их перевозчики только выиграют, если к процессу либерализации воздушного пространства будут привлечены страны из-за пределов ЕС. Так родилась идея о Едином авиационном пространстве Европы (Common Aviation Area).
Первый договор о таком пространстве заключили с ЕС в 2006 году некоторые балканские страны, Норвегия и Исландия. Авиакомпании упомянутых стран получили право летать из любого аэропорта на своей территории в любой аэропорт на территории ЕС. В то же время европейские перевозчики получили право выполнять рейсы из любой страны Евросоюза в любую страну, присоединившуюся к соглашению.
При этом стран-партнеров обязали имплементировать у себя все европейские авиационные стандарты и нормы.
От соглашения особенно выиграли европейские лоукосты, такие как Wizz Air, Ryan Air, EasyJet, существенно расширивших географию полетов за счет стран, население которых стремилось попасть в Евросоюз на заработки или в турпоездку.
Глобальные планы: почему договор так долго не подписывали
Украина, ставшая членом Евроконтроля еще в 2004 году, заинтересовалась подписанием подобного договора с Евросоюзом почти сразу. В октябре 2007 года, появился указ Президента Украины о формировании делегации для соответствующих переговоров с Евросоюзом, а к 2013 году договор был в целом согласован и готов к подписанию сторонами.
Процесс шел параллельно с переговорами про общую экономическую ассоциацию с ЕС, и авиационная интеграция рассматривалась как предвестник будущей интеграции Украины в европейскую экономическую структуру.
Однако процесс встретил противодействие сразу с двух сторон. С одной – флагманский украинский перевозчик Международные Авиалинии Украины, за которой стоял украинский олигарх Игорь Коломойский, выступил категорически против общего авиапространства с Европой. Авиакомпания вела жесткую борьбу с Wizz Air на украинском рынке, а отмена существующих ограничений на перелеты грозила приходом новых лоукост-конкурентов на украинский рынок, что не сулило МАУ ничего хорошего.
С другой стороны, Испания заблокировала подписание договора об общем авиационном пространстве с Украиной и еще с несколькими странами из-за того, что в соглашении упоминался британский аэропорт Гибралтар, который испанцы считают незаконно оккупированным еще с 18-го века.
В результате Евросоюз отказался подписывать договор в 2013 году, в Украине начался второй Майдан и война, и всем стало не до открытого неба. Однако в 2017 году Украина получила долгожданный безвиз с Евросоюзом, и пассажиропоток в западном направлении существенно вырос.
Фото: Аэропорт Гибралтар испанцы считают незаконно оккупированным еще с 18-го века. Его использует для военных нужд Британия (wikipedia.org)
Практически одновременно Великобритания инициировала свой выход из ЕС, что автоматически снимало проблему Гибралтара. Подписание “соглашения об открытом небе”, как его часто называют в прессе, вновь приобрело актуальность.
Как только англичане окончательно покинули общий европейский дом в январе 2020 года, Украина стала форсировать подписание соглашения. Прошел еще год, пока в документ, пролежавший под сукном почти семь лет, внесли необходимые правки и Совет ЕС объявил о готовности подписать договор.
Что изменится с подписанием договора
Ожидается, что договор будет подписан Украиной и ЕС осенью этого года, после чего каждая страна-член Евросоюза должна будет ратифицировать документ. Пока это произойдет, соглашение будет действовать на временном основании. Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.
При этом любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Более того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.
Также Украина берет на себя обязанность привести свое авиационное законодательство в полное соответствие с европейскими правилами. Договорились стороны и о признании украинских сертификатов, выданных самолетам украинского производства, прежде всего, произведенным на заводах Антонова.
Украинские авиакомпании наконец-то смогут открыть для себя рынки, которые до последнего были доступны только избранным перевозчикам (Франция, Нидерланды).
Фото: Что будет с ценами на перелеты после подписания договора?
Однако сполна воспользоваться выгодами “открытого неба”, как это могло произойти в 2013-2019 годах, Украине вероятно помешает COVID. В условиях пандемии реализовать свои новые преимущества наши перевозчики смогут только тогда, когда будут решены вопросы с вакцинации от COVID и допуском украинских граждан в европейский Союз без 14-дневного карантина.
Также в этом случае ожидается расширение географии полетов Wizz Air и Ryan Air, которые уже давно и успешно работают в Украине. Пока не понятно, смогут ли украинские авиакомпании успешно конкурировать с западными коллегами. Вполне возможно, что их фокус сместится в сторону рейсов в Азию и на дальнемагистральные маршруты.
Как подписание документа скажется на ценах
Можно ожидать дальнейшего удешевления авиабилетов в Европу, но только в том случае, если проблемы с пандемией будут так или иначе решены.
Это в свою очередь будет мотивировать украинцев все чаще путешествовать авиационным транспортом. И если не все украинские авиакомпании рады ожидаемому росту конкуренции, украинские аэропорты (особенно региональные), точно обрадуются выросшему пассажиропотоку.
И хотя в Украине остаются проблемы с высокой стоимостью авиационного топлива и качеством обслуживания во многих аэропортах, решать их будет намного проще в условиях свободной конкуренции и европейских правил, которые принесет договор об “открытом небе” с Европой.
Напомним, ранее мы писали, как пандемия перевернула рынок продажи авиабилетов.
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