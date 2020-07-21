"Сумма экономии впечатляет": тонкости отдыха в Турции во время карантина

Фото: Отдых на яхте в Турции (pixabay.com)

Как отдохнуть за границей в непростые времена пандемии

Во время карантинных ограничений Турция стала одной из немногих стран, которая принимает украинских туристов без прохождения самоизоляции, и даже не требует справки о негативном результате теста на COVID-19.

В разгар летнего сезона в Турции побывали и мы с друзьями. Постараюсь рассказать в деталях о том, как проходил наш "карантинный" отдых продолжительностью в несколько дней.

Карантин ужесточать не планируют, но опасения все равно оставались

Для путешествия мы воспользовались чартерным рейсом одной из туристических компаний Украины. Друзья, организовавшие наше путешествие, говорили, что дело это оказалось непростое. Дело в том, что туристическим компаниям невыгодно продавать билеты на выкупленный рейс без тура. И отдают их они лишь в том случае, когда не осталось совсем никаких шансов продать оставшиеся путевки.

Поэтому приходилось часто звонить, проверять, есть ли еще места в самолете. Нас уверяли, что в ближайшее время в Турции карантин ужесточать не планируют, но опасения все равно оставались. Зато при прохождении контроля пассажирами чартерных рейсов вопросов практически не возникало.

Фото: Сотрудники аэропорта измеряют температуру пассажиров сразу при входе в здание (из личного архива)

10 июля мы приехали в аэропорт "Борисполь", чтобы вылететь прямым рейсом в Бодрум. Все, кто находился в "Борисполе, были в масках. Некоторые сотрудники аэропорта - еще и в прозрачных пластиковых щитках. Температуру нам начали измерять прямо во время прохождения первого контроля, затем - на стойке регистрации, и еще несколько раз позже.

При этом сотрудники аэропорта следили за соблюдением дистанции в очередях. Все процедуры контроля мы прошли быстро. Возможно потому, что из-за небольшого количества рейсов людей в "Борисполе" все же было меньше обычного.

Салон самолета был заполнен полностью

В зоне дьюти-фри некоторые магазины были закрыты, но желающим потратить деньги по-прежнему было где "разгуляться".

Время, оставшееся до перелета, мы предпочли провести в одном из ресторанчиков. Во-первых, в самолете питание предусмотрено не было, во-вторых, там было комфортнее ожидать рейс. И можно было с чистой совестью снять уже изрядно поднадоевшую маску.

Фото: В ресторане аэропорта. Ожидаем рейс в комфорте и без маски (из личного архива)

Перед посадкой в самолет нам в очередной раз измеряли температуру. Салон самолета был заполнен полностью - ни одного свободного места.

Однако масочный режим все-таки приходилось соблюдать.

Когда самолет пошел на снижение, всех пассажиров попросили заполнить короткую анкету на английском языке.

Фото: Салон самолета (из личного архива)

Аэропорт в Бодруме был практически пуст. В Борисполе все же было многолюднее. Контроль мы прошли буквально моментально. Персонал, как и полагается, был в масках, температуру туристам измеряли всего раз.

Важный момент, о котором стоит помнить - на территории аэропорта, в супермаркетах и ресторанах можно рассчитаться как евро, так и турецкими лирами. Подозреваю, что с долларами проблем тоже не будет. А вот на рынке или в маленьких магазинчиках с этим может быть сложнее.

Несмотря на карантин, повсюду кипела курортная жизнь

Бодрум не являлся нашим конечным пунктом назначения. Нам нужно было добраться к яхт-клубу на острове по соседству с Мармарисом. Мы взяли такси у выхода из аэропорта. Такси обошлось нам в 50 евро. Через два часа были на месте.

В Мармарисе за почти четыре дня нам довелось побывать всего три раза. В первый раз мы пошли в ресторан, который располагался возле набережной. Ужин на четверых с заказом пива обошелся нам в 100 евро. Уровень обслуживания и кухня были выше всяких похвал!

Фото: Набережная Мармариса вблизи (из личного архива)

Вечером набережная была заполнена людьми. Несмотря на карантин, повсюду горели огни и кипела курортная жизнь.

Если бы не маски на лицах гуляющих, о том, что карантин продолжается, запросто можно было бы забыть.

В Мармарисе обязательно нужно пробовать морепродукты

Второй раз мы посетили город, чтобы пополнить запасы еды на яхте. Нам посоветовали большой рынок, который работает только по четвергам и воскресеньям. Добавили, что туда нужно ездить туда ранним утром, так как около полудня он уже закрывается. Мы прибыли туда около 10 утра и ничего не пропустили.

В Мармарисе обязательно нужно пробовать морепродукты. Где же еще их есть, как ни у моря? Но нас немного разочаровал рыбный "отдел" рынка, который состоял всего из трех прилавков.

В мясном "отделе" магазинов тоже было немного, но сервис и качество мяса - просто замечательные! Мы выбрали несколько видов баранины - именно ее нужно есть в Турции. Такую вкусную баранину редко где еще можно попробовать. Мясо специально для приготовления на гриле нам почистили и порубили.

Фото: Набережная Мармариса - вид с острова (из личного архива)

К моменту нашего возвращения на рынок, в рыбные магазины подвезли новую партию морепродуктов. Интересно, что все три прилавка забирали товар из одной машины, и таким образом, ассортимент у них был приблизительно одинаковый, но все продукты оказались очень свежими.

Помимо прочих изысков вроде осьминогов, креветок и мидий, очень рекомендую попробовать рыбу под названием барабуля. Она вкусная, полезная, и быстро готовится.

На сувениры лучше всего покупать кофе, оливковое масло, мыло и сладости

В третий раз в Мармарис мы приехали для шоппинга. Заметили, что в Турции много качественного текстиля, и цены на него довольно приемлемые. Кофе, оливковое масло, мыло и сладости – это то, что лучше всего покупать в качестве сувениров. Также мы увидели, что в кофейне на набережной продают вкуснейшее мороженное, которое гарантированно улучшит ваше настроение.

В то же время товары от дорогих брендов лучше приобретать в дьюти-фри. Нам, например, с "огромной скидкой" хотели продать очки одного известного модного дома за 400 евро. Это при том, что в аэропорту их можно было приобрести за 200 евро.

Сколько стоят отели в Турции?

Мы ночевали на яхте, поэтому размещаться в отеле необходимости у нас не было. Мы видели всего один отель, который находился на острове-заповеднике неподалеку от места, где была пришвартована наша яхта.

Фото: Ресторанчик единственного отеля на острове-заповеднике неподалеку от Мармариса (из личного архива)

Мы познакомились с хозяином отеля, который вскоре планировал открывать двери для туристов. Нам удалось узнать, что стандартный номер с трехразовым питанием у них стоит 85 евро с человека, то есть 170 евро за двоих.

Для сравнения я поискала этот же отель на Booking.com и увидела, что цена за ночь в нем составляет от 300 евро за двоих. Поэтому хотела бы посоветовать не лениться искать в интернете сайт нужного отеля и бронировать номера там напрямую. Ведь иногда сумма экономии просто впечатляет!

О природе: жара около +35 градусов у кристально чистого моря совсем не ощущается.

Дно - каменистое, так что по пути к воде ваши ноги познают радости своеобразной "стоун-терапии". Но это маленькое неудобство с лихвой окупается свежим воздухом, невероятными видами на сосновый лес, горы и острова.

Фото: Восход солнца – время пробежаться и насладиться лесным воздухом (из личного архива)

Фото: На острове много красивых мест для прогулок (из личного архива)

Фото: Вода - просто невероятная! (из личного архива)

"На радостях обняли нашего помощника"

Через четыре дня наш отдых подошел к концу. Никаких неурядиц во время прохождения процедуры регистрации на рейс и прохождения зоны контроля не было. Кроме одной ситуации. Один из моих друзей забыл свой паспорт, когда мы были на яхте. Капитан выехал в аэропорт, чтобы отвезти его. На самолет наш друг успевал, а вот на регистрацию – нет.

Сотрудники аэропорта пошли нам "на встречу". Но сначала мне пришлось закатать небольшую истерику и поднять сотрудников с последней линии контроля - проверки ручной клади. Потом подошли сотрудники охраны и девушка с регистрации. Меня услышали и обещали ждать нашего друга с паспортом еще дополнительно десять минут.

На всякий случай я также обратилась еще и к представителю аэропорта уже у гейта на посадке. Мы все вместе "заговорили" несчастного мужчину так, что он ждал нашего друга не десять, а двадцать минут. В итоге нашему другу хватило этого времени, чтобы появиться на посадке. Мы на радостях обняли нашего помощника и, подхватив друга, "нырнули" на борт самолета. Рейс вылетел четко по расписанию.

В "Борисполе" температуру нам измеряли только раз, а сам паспортный контроль проходил быстро. Вскоре мы уже разъехались по домам.

Теперь могу уверенно сказать, что отдыхать в Турции можно и во время карантина. И можно отдыхать очень даже хорошо!

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