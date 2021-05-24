По строгому маршруту. В Израиль прибудут первые туристы: каким будет отдых

Израиль официально открыл свои границы для иностранных туристов – пилотная программа началась 23 мая. Посетить страну смогут не только вакцинированные, но и выздоровевшие от COVID граждане других государств. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

В связи с постепенным отступлением пандемии, правительство разрешило въезд 20 небольших групп до 30 человек из стран с высоким уровнем вакцинации - США, Великобритании и Германии. Предполагается, что туристы пробудут в Израиле до 15 июня, а после этой даты в страну пустят следующих 20 групп желающих.

"Поскольку регистрация началась только на прошлой неделе, маловероятно, что первые группы прибудут раньше начала июня", — сказал журналистам представитель министерства туризма.

Впрочем, даже для допущенных в страну туристов правила останутся строгими – ПЦР-тесты до вылета и после прибытия, а также тест на антитела. Туристические группы будут сопровождать вакцинированные гиды и водители. Первых индивидуальных путешественников в Израиле планируют принять в июле.

Туристам нельзя отходить от автобусов и отклоняться от маршрута

Первые группы туриcтов для посещения Израиля были отобраны из огромного количества заявок, которые ранее отправляли в министерство туризма представители компаний из разных стран, рассказывает РБК-Украина о пилотном проекте Анна Формакидова, директор турфирмы Statours. Ее компания специализируется на туризме в Израиле.

Фото: Отдых в Эйлате (pixabay.com)

"В отборе можно было участвовать только тем, кто проживает в потенциально безопасных странах по уровню заболеваемости COVID. Например, из США. Украина в список таких стран не входит, то есть наши компании отправлять заявки не могли", - поясняет она.

Вчера, 23 мая, в Израиль должно было заехать определенное количество туристов, добавляет Анна Формакидова. Разрешается ехать только тем путешественникам, которые едут в страну только в составе туристических групп. В то же время индивидуальный туризм пока не разрешается.

"Люди, которые участвуют в таких турах в рамках пилотного проекта, в поездке не могут отлучаться от автобуса. Транспорт следует по строго утвержденному маршруту, от которого также отклоняться нельзя. В группах - пока только вакцинированные туристы, получившие обе дозы вакцины до поездки", - добавляет специалист.

Могут разрешить въезд индивидуальным туристам

Дальнейшие шаги по восстановлению туризма в Израиле прогнозировать сложно, высказывает мнение Формакидова.

"Что будет дальше – пока непонятно. В стране планируют начать пускать также индивидуальных туристов, но официальных заявлений о правилах въезда для них пока не было", - отмечает директор Statours и добавляет, что регулярно следит за изменениями правил въезда в страну.

Фото: Туризм в Иерусалиме (pixabay.com)

Она считает, что главное для желающих поскорее побывать в Израиле - набраться терпения и дождаться официальной информации касаемо условий для туристов.

"Пока страна хочет перестраховаться и посмотреть на результаты поездки пилотных групп. Это поможет понять, как развивать туризм далее. Когда впервые стало известно, что с 23 мая будут принимать группы туристов, то четкий перечень правил для них появился только через три недели после этого заявления. Здесь можно понять все стороны: в министерстве туризма Израиля хотят открыться для туристов, а в Минздраве страны подчеркивают, что сегодня важно не допустить повторной вспышки COVID", — добавляет Анна Формакидова.

По ее словам, во время пандемии значительно пострадали те компании, которые ориентировались сугубо на какое-то одно направление.

"Мы занимаемся туризмом только в Израиль, и за время пандемии на другие направления в качестве альтернативы мы не переключались. К сожалению, уже долгое время наша работа поставлена "на паузу", — говорит специалист.

Фото: Пляж в Тель-Авиве (pixabay.com)

Ситуация с COVID в Израиле: в стране ослабляют карантин

В субботу, 22 мая, в Израиле было диагностировано всего 12 новых случаев заболеваемости. Распространение коронавируса в Израиле резко сократилось из-за успешной кампании вакцинации – обе дозы вакцины получили более 5,1 миллиона из 9 миллионов граждан. По данным Министерства здравоохранения страны, в настоящее время в Израиле 511 активных случаев коронавируса, 60 человек находятся в тяжелом состоянии.

С 1 июня в Израиле собираются снять все карантинные ограничения. После этого не будет необходимости в "зеленых паспортах", отменят ограничения "фиолетового стандарта". В силе останется масочный режим в закрытых помещениях.

При этом министерство здравоохранения предупредило граждан о рисках поездок на Сейшельские острова, в Аргентину, Грецию и Египет, а координатор по борьбе с коронавирусом Нахман Эш призвал вообще не ездить за границу.

"Я думаю, что для этого еще не время, поскольку уровень инфицирования в мире высок во многих местах, включая Европу. Здесь очень высока опасность заразиться, в том числе и для привитых. Иногда мы видим вакцинированных людей, которые приезжают из-за границы с новыми вариантами, поэтому от этих поездок стоит воздержаться", — сказал он.

Фото: В Израиле собираются снять все ограничения (pixabay.com)

Украину вместе с Индией, Южной Африкой, Мексикой и Турцией в Израиле отнесли к "красным" странам, куда и откуда поездки запрещены без специального разрешения правительства.

Между тем, еще в январе 2021 года в Израиле подсчитали убытки туризма от пандемии – падение составило примерно 81 процент.

О том, что Израиль будет принимать вакцинированных туристов, стало известно в апреле. Тогда в стране разработали ориентировочный план по приему иностранных путешественников.

Также ранее сообщалось, что нужно знать туристам перед поездкой в Черногорию этим летом.