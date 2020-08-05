Тесты и строгий контроль на границе: главные факты для туристов перед отпуском в ОАЭ

Этим летом много украинцев планируют отпуск в ОАЭ. Эта живописная и просто незабываемая страна не оставит вас равнодушными и принесет массу позитивных впечатлений.

Но какие условия въезда в ОАЭ для наших туристов существуют в данный момент? В первую очередь это негативный результат теста на COVID-19.

По количеству тестирований на коронавирус ОАЭ входит в первую десятку стран мира. К началу августа здесь было сделано более 5 млн тестов, что, по данным worldometers.info, составляет более 500 тыс. тестов на 1 млн населения страны. В стране также строго контролируется соблюдение дистанции, ношение маски, в местах скопления людей измеряется температура.

Перед отдыхом в ОАЭ украинским туристам надо помнить несколько важных моментов, говорит руководитель направления ОАЭ Join UP! Анастасия Ляхоцкая.

По просьбе РБК-Украина она перечислила для украинских путешественников самые важные моменты, о которых стоит позаботиться перед путешествием в эту страну.

Перед бронированием рейса или покупкой пакетного тура

Убедитесь, что у вас есть все необходимые для въезда в ОАЭ документы. Уточнить визовые требования можно через IATA Travel Centre, заполнив короткую форму. Напоминаем, что для украинцев действует безвизовый режим. Для въезда нужен биометрический или обычный загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев с момента въезда;

Проверьте, успеваете ли вы сдать ПЦР-тест. С 1 августа въезд в Дубай возможен только при наличии негативного результата ПЦР-тестирования, проведенного не более, чем за 96 часов до прибытия в Дубай. Правило не распространяется на детей до 12 лет и детей с ограниченными возможностями средней и тяжелой степени;

Фото: ОАЭ летом 2020 года (pixabay.com)

Позаботьтесь о полисе медицинского страхования. С 1 августа въезд в Дубай возможен только при наличии полиса международного медицинского страхования, который подтверждает покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 на территории ОАЭ. Если вы собираетесь покупать пакетный тур, убедитесь, что такая страховка входит в перечень услуг, предоставляемых в рамках тура.

Перед путешествием

Распечатайте и заполните форму о состоянии здоровья. Предоставленные данные позволят сотрудникам органов здравоохранения страны прибытия безопасно контактировать с вами в случае выявления у вас инфекционного заболевания;

Распечатайте и заполните форму, подтверждающую, что вы обязуетесь по прибытии в Дубай загрузить приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем для дальнейшего возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ и, в случае выявления заболевания, будете соблюдать все необходимые предписания;

Пройдите ПЦР-тестирование в одной из аккредитованных клиник. Список клиник и обязательная онлайн-регистрация на тест доступны по ссылке. Распечатайте копию отрицательного результата на английском языке для предоставления на пункте контроля в аэропорту вылета.

Фото: Эта живописная и просто незабываемая страна не оставит вас равнодушными (pixabay.com)

В аэропорту прибытия в Дубае

Пройдите обязательную для всех прибывающих проверку температуры;

При наличии подозрительных симптомов вы обязаны пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту даже при наличии теста с отрицательным результатом;

Загрузите приложение COVID-19 DXB из App Store или Google Play;

Помните, что в терминал аэропорта могут заходить только пассажиры. Внутри можно находиться только в маске и перчатках.

Проверяйте актуальные правила поведения в аэропортах Дубая по ссылке.

Важный момент: по состоянию на 31 июля Минздрав Украины внес ОАЭ в "красный" список стран по количеству активных случаев коронавируса. Это значит, что по возвращении из Дубая необходимо будет самоизолироваться на 14 дней под контролем приложения "Дія" или сдать ПЦР-тест для досрочного выхода из самоизоляции.

Напомним, ранее мы писали, когда украинцы смогут поехать на море в Испанию, Италию или Грецию.

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