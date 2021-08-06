Строгие правила и политический кризис: почему в этом сезоне украинцы остались без отдыха в Тунисе

Туристы, которые мечтали о Средиземном море и Сахаре в одном путешествии, этим летом не осуществили свои планы. Отдых в Тунисе стал "на паузу" из-за строгих ковидных правил и политического кризиса в стране.

Также туроператоры не запустили чартерные рейсы – ведь по другим направлениям для туристов оказался ряд преимуществ.

Почему поменялись планы туристических компаний относительно туров в Тунис и где туристы нашли альтернативу – в материале.

Чем интересна страна туристам

Тунис – туристическая страна на средиземноморском побережье Северной Африки. Пляжный сезон там начинается в мае, а летом воздух на курортах нагревается до 35 градусов.

Большинство отелей находятся прямо на береговой линии. Кроме курортов, Тунис ценят за обилие достопримечательностей. Туристам советуют посетить археологические памятники Древнего Рима, Карфагена, увидеть средневековую арабскую архитектуру.

Фото: Колоритные улицы в Тунисе (unsplash.com/james erasmus)

Из активного отдыха предлагают катание на лошадях, джип-сафари в Сахару. Одна из популярных экскурсий в пустыне – локация, которая служила декорациями космопорта Мос-Эспы в фильме "Звездные войны". Там туристам разрешали походить между гипсовыми домиками, зайти внутрь, сфотографироваться со звездолетом и примерить мантию Дарта Вейдера.

"Тунис раньше был дешевле Египта" - эксперт

Несмотря на то, что в конце мая планировалось запустить из Украины несколько чартерых рейсов в Тунис и энтузиазм представителей туристического бизнеса свидетельстовал о возможном спросе, сравнимом с курортами Турции и Египта, полетные программы откладывали из-за строгих карантинных ограничений в стране.

"Туров в Тунис нет вообще – там ведь сейчас идут протесты и революция. Чартеров не было. В последнее время Тунис потерял популярность – во-первых, из-за ковидной истории, а во-вторых – из-за политических событий внутри страны", - рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель гендиректора компании "TEZ Tour Украина" Александр Новиковский.

Фото: Музей в Тунисе (unsplash.com/jr harris)

По его мнению, Тунис – неплохое направление с серьезным туристическим потенциалом: там есть хорошие курорты, инфраструктура. Но "конкурентом" Египта страна до сих пор не стала.

"Тунис всегда был дешевле Египта. Когда там повышались цены и альтенативы не было, тогда мощно включался Тунис. Но сейчас предложений по Египту достаточно много", - объясняет ситуацию на рынке руководитель компании.

Он добавляет: экономическая целесообразность туров в Тунис сейчас потеряна - в этом сезоне направление изначально провальное.

"Если Тунис не будет искусственно снижать стоимость, то он сравнится по цене с Турцией и Египтом. Но сервис в этих странах выше. Мы видим сейчас огромное количество предложений по Египту и Турции – оба направления до конца не заполняются. Поэтому операторы не будут делать ставки на Тунис, которому сложно конкурировать с этими странами", - отмечает эксперт.

Фото: Море в Тунисе (unsplash.com/daria shatova)

"Отели на курортах – старые и слабые"

Тунис рассматривается для "недорогого" клиента, отметила в комментарии РБК-Украина Наталья Хватова, специалист по подбору туров компании "Караван Люкс Тур".

"Тунис не пошел в этом сезоне, потому что он находится на Средиземном море – а оно более интересно в Турции. Турецкое побережье – более красивое, чем в Тунисе", - рассказывает она.

В Тунис лететь 4 часа (в Турцию – около двух) – из-за этого стоимость перелета получается выше.

"А отели на курортах – достаточно старые и слабые. В Тунисе из-за политических событий нет развития курортов. Есть альтернативы, которые лучше по цене и качеству отдыха", - говорит она о слабых сторонах направления.

Фото: Отель на курорте страны (unsplash.com/karim ben van)

Она добавляет, что намного интереснее украинцам ехать в Марокко с дорогими отелями и интересной экскурсионной программой. Но в эту страну нужна виза, а посольство в связи с пандемией не работает.

Какие правила въезда в Тунис из Украины сегодня

Для поездки в Тунис украинским туристам необходимо сделать ПЦР-тест в течении 72 часов до регистрации на самолет. На бланке результата должен быть QR-код. Это требование касается всех путешественников – даже тех, кто вакцинирован от COVID или имеет справку о выздоровлении. Также нужно зарегистрироваться на сайте.

Для туристов, прибывающих самостоятельно, остается в силе обязательная самоизоляция по месту пребывания в течение 7 дней. Для туристов, которые прилетели в Тунис в составе туристических групп, самоизоляция не требуется. Они должны сдать экспресс-тест по прибытии – и в случае негативного результата они могут проводить отпуск без карантина.

Фото: Пляжный отдых в Тунисе (unsplash.com/aleksandr sali)

При этом туристы должны оставаться в составе туристических групп, ездить на определенные экскурсии специальным туристическим транспортом. На такой формат путешествия действует упрощенный визовый режим, независимо от того, прилетают украинцы группой чартерным или регулярным рейсом. Для самостоятельных поездок необходимо оформлять визу – для этого следует обращаться в посольство Туниса в Варшаве.

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