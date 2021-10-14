Строгие правила и карантин. Как и когда Вьетнам будет открываться для туристов

С декабря 2021 года Вьетнам будет поэтапно открывать для вакцинированных иностранных путешественников ключевые туристические районы. Об этом сообщает CNN Travel со ссылкой на заявление правительства страны.

В стране объявили, что планируют снова открыть ключевые туристические направления для полностью вакцинированных иностранцев из стран с низким риском инфицирования COVID-19. По данным CNN Travel, это часть стратегии полного открытия страны для международного туризма, намеченного на июнь 2022 года.

Вьетнам ввел строгий пограничный контроль с самого начала пандемии, направленный на предотвращение распространения COVID.

"К сожалению, как и в некоторых других странах Юго-Восточной Азии, экономика Вьетнама значительно пострадала, так как зависит от туризма. До пандемии туризм генерировал минимум 10% валового внутреннего продукта (ВВП) страны", — пишет издание.

По примеру Таиланда. "Откроемся, когда это будет безопасно"

Ранее РБК-Украина уже сообщало, что первым для туристов во Вьетнаме откроют популярный курортный остров Фукуок. Въезд туда будет разрешен полностью вакцинированным.

Страна также начнет разрешать туристам из некоторых стран посещать залив Халонг, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, древний город Хойан, центральный высокогорный город Далат и прибережную туристическую локацию в Нячанге.

Фото: С декабря Вьетнам будет постепенно открывать туристические локации для вакцинированных туристов (unsplash.com/createtravel-tv)

Пока нет точной информации о том, какие страны будут соответствовать критериям Вьетнама для въездных поездок.

"Мы откроемся только тогда, когда это будет действительно безопасно. Мы движемся шаг за шагом, осторожно, но гибко, чтобы адаптироваться к реальной ситуации с пандемией", — говорится в заявлении правительства.

"Поэтапный подход в открытии границ напоминает подход соседнего с Вьетнамом Таиланда, который в этом месяце откроет несколько ключевых городов для вакцинированных иностранцев, включая Бангкок, Хуахин, Паттайю и Чиангмай. Правительство Таиланда уже апробировало поэтапную схему открытия на курортных островах Пхукет и Самуи, — пишет TravelPulse.

Вьетнам принял всего 3,8 миллиона иностранных путешественников в 2020 году, тогда как до пандемии в 2019-м туда приехало 18 миллионов туристов. "Докарантинный" год принес стране доход в 31 млрд долларов, что составляет 12% ВВП страны.

Несмотря на то, что Вьетнам пытается осторожно открываться для мира, в стране уровень вакцинации - один из самых низких в Азии (две дозы вакцины получили около 15% населения страны). Для сравнения, в соседней Камбодже вакцину получили уже 67% населения, а в Малайзии - 66%.

Крайне строгие правила. Разрешен ли въезд во Вьетнам сегодня

Согласно данным сайта украинского МИДа, на сегодняшний день въезд иностранным гражданам во Вьетнам запрещен. Исключение составляют только некоторые категории граждан. Среди них - сотрудники иностранных дипломатических и консульских учреждений, члены их семей. Кроме того, ехать в страну разрешается квалифицированным сотрудникам вьетнамских компаний, или компаний-резидентов во Вьетнаме, а также инвесторам.



Тем, кому разрешен въезд в страну, придется соблюдать немало строгих требований. Судя по заявлениям экспертов, такие правила практически сводят к нулю большинство поездок в страну.

Фото: Сегодня въезд в страну разрешен только определенным категориям граждан, но и для них правила остаются крайне строгими (unsplash.com/eirik-skarstein)

Так, независимо от цели въезда во Вьетнам, необходимо:

- получить от карантинных служб Вьетнама письменное согласие для прибытия в страну;

- получить разрешение Миграционной службы государства на въезд;

- для сотрудников дипломатических миссий - согласование от МИД Вьетнама, карантинных служб Вьетнама. Срок рассмотрения может составлять 25-30 дней. Покупка билетов возможна только после получения такого согласования;

- оформить визу в Посольстве Вьетнама за рубежом (по прилету визы не оформляются);

- иметь при себе подтвержденное бронирование проживания в одном из определенных карантинной службой Вьетнама гостиниц;

- оплатить транспортировку от аэропорта до гостиницы и стоимость специальной медицинской одежды;

- приобрести авиабилет (заявки на приобретение рассматриваются авиакомпаниями только после выполнения вышеуказанных условий);

- пройти ПЦР-тест (три раза по прибытии во Вьетнам).

По прибытии во Вьетнам - обязательная 14-дневная изоляция в одном из определенных вьетнамской стороной отелей (независимо от имеющихся результатов ПЦР-теста или COVID-сертификата).

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"Если ПЦР-тест во время пребывания в карантине в отеле будет позитивным, будет осуществляться перевод в специализированный карантинный центр, или возможно продление пребывания в отеле. Все расходы, связанные с самоизоляцией, иностранцы покрывают из личных средств", — поясняют в tripadvisor.mfa.gov.ua.

С августа во Вьетнаме начали принимать международные COVID-сертификаты. Они дают возможность сократить обязательный карантин с 14 до 7 дней, но полностью его не отменяют.

"Для граждан Украины, которые имеют COVID-сертификаты, пока применяется требование консульской легализации таких сертификатов в дипломатическом представительстве СРВ за рубежом. Принимаются к обработке сертификаты с QR-кодом для использования за границей, так называемый международный сертификат", — говорится на сайте украинского МИДа.

"Если ПЦР-тест во время пребывания в карантине в отеле будет позитивным, будет осуществляться перевод в специализированный карантинный центр, или возможно продление пребывания в отеле. Все расходы, связанные с самоизоляцией, иностранцы покрывают из личных средств", — уточняют в интернет-платформе министерства.

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