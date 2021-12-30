Столица Украины вошла в рейтинг самых умных городов мира
Эксперты опросили около15 тысяч человек из разных стран мира
В Международном институте управленческого развития (IMD) составили рейтинг самых умных городов мира. Об этом сообщается на сайте компании.
В тройку лидеров вошли – Сингапур, Цюрих и Осло.
Ежегодный рейтинг составляют на основе экономических и технологических показателей, а также уровень здравоохранения и безопасности, мобильность, возможности, перспективы развития и роста. Для этого специалисты компании опросили около 15 тысяч человек из 118 городов.
Какие страны вошли в рейтинг
10 самых умных городов мира:
- Сингапур
- Цюрих
- Осло
- Тайбэй
- Лозанна
- Хельсинки
- Копенгаген
- Женева
- Окленд
- Бильбао
В этом году Киев в мировом рейтинге Smart City Index занял 82 место. В прошлом году столица Украины была на 98 месте.
Напомним, ранее ми писали, украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.
Также мы писали про рейтинг самых желанных направлений для посещения в 2022 году.