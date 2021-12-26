Стокгольм за два дня: дорого и красиво. Впечатления и личный опыт украинки

Опыт путешествия и советы актрисы Анны Гресь

Путешествия во времена пандемии – та еще лотерея. Но праздника и новых впечатлений хочется при любых обстоятельствах. Так что любителям исследовать новые страны остается выбирать те, которые не закрылись.

К примеру, отправиться в столицу Швеции, Стокгольм. Тем более, что теперь из Украины в Швецию снова доступны прямые рейсы, сообщало РБК-Украина ранее.

Актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV и экоактивистка Анна Гресь хоть и летала с пересадкой в Мюнхене, но восхититься городом это не помешало. С РБК-Украина Анна поделилась своими впечатлениями с теми, кто готовится к поездке или еще только выбирает направление.

Карантинные нормы: сертификат, ПЦР-тест и особые маски

Для поездки в Стокгольм недостаточно только сертификата о пройденном курсе вакцинации: обязательно нужно предъявить еще и негативный ПЦР-тест. В столице Швеции масочный режим отменен.

"Перед регистрацией на рейс у нас с Ромой (Роман Грищук – муж Анны) авиакомпания Lufthansa запросила зеленые сертификаты вакцинации и свежие ПЦР-тесты с мокрой печатью. Это проверяли очень строго, однако больше нас никто ничего не спрашивал. Я заходила в самолет в своей шелковой маске, но меня попросили надеть обычную медицинскую", — рассказывает Анна Гресь.

Фото: Анна Гресь побывала в Стокгольме вместе с мужем Романом Грищуком и поделилась своими советами по поездке (пресс-служба)

"А вот в Мюнхене с масками были приключения – наших знакомых остановили полицейские и сказали купить другие защитные маски – специальные, более прилегающие и "суровые". С этой же темой я столкнулась на обратном пути – в Мюнхене не пустили в кафешку в нашей обычной защитной медицинской маске, нужно было купить их специальную за один евро. А в самом Стокгольме вообще нет масочного режима, его отменили – и это очень круто! Я чувствовала себя слегка обнаженной, но как же это удобно! Люди, вакцинируйтесь, и будем ходить без масок", — продолжает она.

Что посмотреть: музей Ваза и Королевский дворец

Туристу в Стокгольме можно просто гулять по улицам, разглядывать ратушу, старый город и разнообразные парки. Также город славится своими музеями – Музей шведской истории, музей Ваза, королевский дворец, музей группы ABBA и другие. Для поездки на несколько дней этих достопримечательностей хватит с головой.

"В Швеции я второй раз. Была 10 лет назад с автобусным туром, но у нас был всего один день: мы впопыхах посетили музей Ваза, немного посмотрели город, поели селедку и уехали. Музей Астрид Линдгрен был закрыт, так как был понедельник", — вспоминает актриса.

Фото: Королевский дворец (uk.wikipedia.org)

"В этот раз мы приехали уже на четыре дня, было больше свободного времени посмотреть город, походить по музеям. Посетили Королевский дворец – он произвел на меня впечатление, такой величественный, помпезный. Также были в музее науки – я не люблю такое, для меня скучновато. Но именно там я встретила известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Кстати, в этот раз опять случился понедельник, и я снова не попала в музей Астрид Линдгрен.

Так что всем могу смело рекомендовать побывать в Королевском дворце и музее Ваза – у этого корабля удивительная история!", — рассказывает Анна Гресь.

Фото: В музее науки Анна Гресь встретила известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг (пресс-служба)

Морской музей Ваза: почему его стоит посетить

Коллекция музея Васа представлена единственным в мире сохранившимся до наших дней парусным кораблем 17 века.

Почти полностью сохранившийся 64-пушечный корабль XVII века "Ваза", который затонул 10 августа 1628 года во время своего первого выхода в море в гавани Стокгольма. Причиной катастрофы стала неудачная конструкция корабля, из-за которой сильные порывы ветра накренили корабль так, что через открытые пушечные порты вода стала быстро наполнять корпус.

Фото: Музей Ваза (швед. Vasamuseet) – морской музей в Стокгольме на острове Юргорден (uk.wikipedia.org)

Корабль пролежал на дне гавани три столетия и был вновь обнаружен исследователем Андерсом Франсеном и водолазом Пером Эдвином Фелтингом в 1956 году.

Подъем парусника весом около 700 тонн был осуществлен в 1957–1961 годах. Музей Ваза был открыт в 1990 году и, согласно информации на официальном сайте, является самым посещаемым музеем Скандинавии.

Фото: В музее можно увидеть почти полностью сохранившийся 64-пушечный корабль XVII века "Ваза", который затонул 10 августа 1628 года (uk.wikipedia.org)

Необычные традиции шведов: вода из-под крана, песок с камнями и бесстрашные пешеходы

Шведы очень ценят гармонию, уют и баланс во всем. Они любят отдыхать на природе, вести активный способ жизни, не перетруждаться на работе, заботиться об окружающей среде и просто быть счастливыми. Кроме того, шведы ко всему подходят с умом. К примеру, не используют соль для избавления от снега на дорогах.

"Это правда прикольно и экологично! Когда мы были в Стокгольме, было где-то -15, шел снег, а дороги посыпали не солью, а песком с камушками. И ходить удобно, и соль эта не разъедает поверхности! Можно смести песок и использовать снова.

Фото: Метро в Стокгольме (unsplash.com/robert-bye)

А еще меня вдохновило, удивило и обескуражило, что везде течет питьевая вода! Помню, мы заселялись в гостиницу поздно ночью, я заметила, что нет воды и пошла на ресепшн, чтобы решить этот вопрос. А они мне: "так вы кран откройте и пейте!". Везде можно пить из-под крана: заходишь в музее в уборную, набираешь себе водички бесплатно и наслаждаешься. В Стокгольме вода без газа практически не продается – в этом просто нет надобности. И я действительно поразилась: "А так можно было?".

Из странного – в столице Швеции все переходят дорогу на красный свет. Это для них нормально: и машины привыкли, останавливаются, если идет пешеход, пусть и на красный".

Еда в Стокгольме: цены кусаются, но есть лайфхаки

Стокгольм – самый дорогой город Швеции. А самая дорогая его часть, как и у каждого уважающего себя города, это центр. Тем не менее и в Стокгольме можно найти сравнительно бюджетные варианты для утоления голода – к примеру, заказывать доставку еды.

Фото: Примеры цен на еду и перекусы в Стокгольме (пресс-служба)

"Не врут, когда говорят, что Стокгольм – это очень дорого. Но я знаю пару лайфхаков! Во-первых, можно пойти в бистро с фиксированными ценами. Вы платите где-то 300 крон (900 грн) и едите, сколько хотите. Доставка еды тоже получится более выгодной, а еще в Стокгольме есть кафешки, которые, правда, надо гуглить — в них готовят еду из продуктов, срок годности которых уже подходит к концу", — продолжает рассказывать Анна.

Шведы не любят расточительство, нерациональное использование ресурсов. У них даже термин такой есть, философия "лагом", что значит "не много и не мало, в самый раз". Хоть они и богатая нация, не любят раскидываться деньгами. Так что в таких заведениях с удовольствием ужинают сами шведы – это и выгодно, и экологично.

В целом, в Стокгольме вкусно. Я объелась красной рыбы и селедки на 5 лет вперед – на завтрак, обед и ужин нам давали рыбу. Даже думаю, что у меня передозировка рыбой, я сама чуть в нее не превратилась", — вспоминает актриса.

Напомним, ранее мы писали про впечатляющие экологические привычки шведов и норвежцев, которые стоит позаимствовать украинцам.

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