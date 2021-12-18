Обратная сторона Скандинавии. "Подводные камни" жизни в Дании, о которых не знают туристы

Что кроется за скандинавским уютом: наблюдения британского писателя Майкла Бута

То, что потерял снаружи, найдешь внутри.

Датский афоризм, Ганс Петер Гольст (1811 год)

Скандинавский уют — хюге и люке, уже попкультурное явление, к которому стремятся все, хоть раз загуглив "как сделать дом уютным". С семидесятых годов и до сих пор Дания возглавляет несколько рейтингов самых счастливых стран мира, не отстают и шведы, финны, ножвежцы и исландцы. Но действительно ли скандинавы так счастливы и честны, как они заявляют, проходя эти опросы?

Известный британский писатель и журналист Майкл Бут решил заглянуть вглубь скандинавской культуры и выяснить, что стоит за их счастьем. Книга Що не так зі скандинавами? Правда і міфи про найщасливіших людей" — это экспресс-вовлечение в глубины менталитета, культуры и истории нордических стран.

Мы делимся пятью фактами из этого издания, которые будут полезны всем, кто собирается в путешествие в Данию или кого связывают какие-либо деловые или партнерские отношения с представителями этой страны.

Майкл Бут не просто так взялся исследовать подводные камни скандинавского счастья. После очередного "счастливого рейтинга" он решил написать об этом книгу, ведь Дания — родина его жены и тогдашнее место жительства, совсем не казалась местом, где кто-то может быть по-настоящему доволен жизнью: ужасная пасмурная погода, огромные грабительские налоги и непомерно высокие цены в магазинах его откровенно раздражали.

Фото: Писатель и журналист Майкл Бут решил заглянуть вглубь скандинавской культуры и выяснить, что стоит за их счастьем (иллюстрация предоставлена РБК-Украина)

Кроме того, несмотря на утопическое восприятие и идеализацию их "хюгешного" образа жизни миру совсем мало известно о культуре, экономике, политике и нордическом характере жителей Дании. А то, как они традиционализировали свой быт и праздники, и в частности празднование Рождества, по мнению автора, вообще стоит отдельной книги.

"В течение нескольких лет я наблюдал за тем, как феномен датского счастья переживает свой звездный час, хотя и делал это с определенного расстояния, а мои редкие визиты в эту страну еще сильнее сбивали меня с толку ("Погода все так же гадкая? Без изменений. Все такие же бешеные налоги, "сжирающие" более половины твоего заработка? Тоже как и было. Лавки так же закрыты именно тогда, когда они тебе нужны? Бесспорно“.) Но знаете, что случилось? Я все равно вернулся жить в Данию".

1. Все начинается с вечеринки или что такое датское folketig

Спойлер: все они до неприличия общительны.

Сразу два факта, которые тесно между собой связаны: датчане ужасно ответственно относятся к вечеринкам, то есть гулять так гулять, и никакой работы или планов на завтра. Второй факт: если вы знаете правило шести рукопожатий, согласно которой между всеми людьми на земле не больше, чем шесть социальных связей, то между жителями Дании таких точно не больше трех. Все это благодаря очень активной социальной жизни, что укладывается в так называемое folketig.

Вот что об этом пишет Майкл Бут: "Большинство гостей отпросились с работы раньше — но не из-за вымышленного "плохого самочувствия“ или мифической "деловой встречи“: все они прямым текстом сообщили начальству, что едут на вечеринку, которая продлится до рассвета, поэтому им нужно время, чтобы подготовиться.

Начальство (если оно, конечно, само еще не слиняло по тем же причинам) без вопросов отпускает работников. Датчане на удивление легко относятся к работе, и такое отношение, как мы увидим впоследствии, имеет определенные последствия — и хорошие (например, ощущение счастья), и не очень (неумение вовремя взять себя в руки и приложить дополнительные усилия, например, в период мирового экономического кризиса)".

Фото: Датчане на удивление легко отпрашиваются у руководства для подготовки к вечеринке, которая продлится до утра (unsplash.com/kelsey-chance)

"Датчане — обладатели "черного пояса“ по организации таких вечеринок. Они очень серьезно относятся к гулянкам, с энтузиазмом напиваются, обожают коллективные песнопения и чрезвычайно открыты в компании друзей. Они устраивают хороший fest (как здесь называют вечеринку). На этот "фест“ даже пригласили двух барменов, приволокли два огромных гриля, где медленно румянятся куски свинины всех возможных разновидностей, после которых начнется не менее важный этап — nat mad, или "полуночные закуски“, состоящие из колбасок, бекона, сыра и булочек и имеют целью "рассосать“ литры алкоголя в организме и помочь присутствующим не "вырубиться" до рассвета",

Что же делает этих людей такими сплоченными? Folketig как главный способ взаимодействия

Если вбить в поисковике слово "folketig", вы вряд ли найдете адекватное объяснение этому понятию, потому что это скорее мировоззрение. В его основе — стремление найти товарищей по интересам и участие во всевозможных фестивалях, кружках и организациях по совместному проведению досуга. Также это о общительности и умении избегать конфликтов, весело проводить время, но не перегибать палку, это еще и о почитании своих символов и истории. Да, все это верхушка айсберга folketig.

"По данным научно исследовательского центра Mandag Morgen в Дании, жители страны становятся членами тех или иных ассоциаций, клубов, союзов, организаций или групп гораздо чаще, чем представители любой другой нации в мире: участниками различных клубов являются 43% населения в возрасте от 16 лет.

В среднем каждый гражданин Дании имеет круг из 11,8 друзей против 8,7 у рядового британца. В стране насчитывают 83 000 местных и 3000 национальных союзов и обществ — каждый датчанин вступает в три таких объединения. Более трети граждан приобщены к спортивным клубам или ассоциациям.

К ним относятся и группы совместного проведения досуга — например, Клуб наблюдения за быками или Датская ассоциация любителей национальных лакомств, — а также еще и до сих пор влиятельные профсоюзы, совокупное членство в которых насчитывает почти четверть населения (1,25 миллиона человек).

Фото: Датчане легко относятся к работе. У этого есть свои положительные и отрицательные стороны (unsplash.com/maria-bobrova)

Поддержка деятельности всех этих организаций закреплена в Дании на законодательном уровне — в так называемом Folkeoplysningslov, или в законе Об общем образовании, — а местная власть всячески способствует формированию таких объединений, обеспечивая их и нужными средствами, и бесплатными помещениями при условии, конечно, что образование должным образом зарегистрировано".

2. Рабочий день датчан до неприличия короткий: даже не надейтесь решить какое-то важное дело в пятницу после часа дня.

Они работают мало ли не потому, что сверхпродуктивны или знают, как успевать больше, а просто потому, что очень ленивы.

О чем, собственно, и свидетельствует опыт автора:

"Здесь я крайне редко встречал людей, которые "живут ради работы". Много датчан, в частности тех, которые работают в государственном секторе, откровенно и бессовестно пытаются сократить свой рабочий день до абсолютного минимума, достаточного, чтобы обеспечить комфортный уровень существования.

Сегодня количество рабочих часов сократилось почти вдвое, если сравнить с показателями прошлого столетия, и гораздо меньше за среднюю продолжительность рабочего дня, недели и года в Европе: 1559 часов в год против среднего показателя в странах ЕС, что составляет 1749 (впрочем, греки, например, работают по 2032 часа в год, и вряд ли эту работу можно назвать продуктивной). По результатам исследования 2011 года, проведенного в 30 странах Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по показателю "трудовой лени" датчане заняли 2 место в мире, уступив лишь бельгийцам”.

На практике это означает, что датчане преимущественно сматывают удочки часов в четыре-пять вечера, а в выходные работают только при необходимости. Отпуск у них длится целых шесть недель: в июле страну будто ставят на паузу, и люди, как перлитные птицы, массово "мигрируют" в свои загородные домики, кемпинги или летние лагеря, в которые от дома ехать обычно не больше часа."

3. Высокофункциональне общество невозможно без качественного образования. А уже в дошкольных учреждениях и школах социальные умения и командная работа являются приоритетными.

Фото: Порой для датчан-студентов общение становится важнее учебы (unsplash.com/ruta-celma)

Важным "кирпичиком" в построении этого успешного общества стала датская Высшая школьная комиссия, основанная в середине XIX века. Эта структура заложила основы для одной из первых в Европе систем бесплатного общенационального начального образования. Через три десятка лет появились так называемые "народные школы", основанные поэтом, теологом и горячим противником всего немецкого Николаем Фредериком Северином Грундтвигом (который и по сей день считается национальным героем и "главой пропаганды").

Автор рассказал, что на практике не все так сладко и гладко, как должно было бы быть. Потому что часто поддержание связей и их налаживание, то есть коллективный дух, общительность часто становятся приоритетнее, чем собственное обучение. А веселье и коммуникацию считают более важной, чем усвоение практических знаний и базовых образовательных показателей.

4. Невероятная способность находить общий язык с кем-либо.

Датчане обладают редким умением находить общий язык независимо от возраста, социального статуса и мировоззрения. Им это удается на удивление легко. Один из самых ярких примеров такого равенства случился на вечеринке по случаю сорокового дня рождения одного из товарищей автора: его восьмидесятилетнюю бабушку усадили за столом рядом с самым известным местным рэпером, и они прощебетали весь вечер, не останавливаясь.

Одна из причин заключается в том, что Дания — это фактически один гигантский средний класс, или, как бы ни уверяли вас большинство датчан, бесклассовое общество. Создание такого экономически и гендерно равного общества во многом определяло социально-экономическое развитие Дании на протяжении последнего столетия. Есть еще одна цитата, похожая на строки Гольста о "потерянном" и "найденном", и это выражение, принадлежащее перу Николая Фредерика Северина Грундтвига, тоже знает наизусть каждый датчанин:

(И мы решительно пошагаем к равенству, где лишь у немногих будет многовато и почти ни у кого — маловато.)

Вывод авторы сделали радикальный: неравенство вызывает одинаковый стресс и у бедных, и у богатых; чем выше в обществе неравенство, тем меньше удовольствия приносит человеку его богатство.

Фото: Дания — это фактически один гигантский средний класс, или, как бы ни уверяли вас большинство датчан, бесклассовое общество (unsplash.com/sittinat-thurdnampetch) (иллюстрация предоставлена РБК-Украина)

Стресс от неравенства не только порождает зависть и желание завладеть Audi А8 своего соседа — он является еще и мощным источником депрессий, различных видов зависимости, отчужденности и целого ряда физических нарушений, включая преждевременное старение, и беды эти распространяются абсолютно на все население, а не только на необеспеченные его слои. Иначе говоря, от благосостояния каждого отдельного человека, богатого или бедного, зависит и наше с вами благосостояние.

5. Невероятно высокие налоги, оставляющие в карманах жителей Дании лишь треть заработка.

Выдающейся характеристикой Дании является размер налогов. Они здесь самые высокие в мире. А еще здесь самые дорогие товары в супермаркетах (цены на 42 процента выше среднеевропейских, иногда даже превосходят норвежские), самые дорогие автомобили, самая дорогая еда в ресторанах (в среднем 150-процентная "накрутка") — и все это из-за налогов. Книги в Дании-это предмет роскоши, товары класса "люкс". А о стоимости хорошего сыра и говорить нечего.

Следовательно, общий объем прямых и косвенных налогов составляет от 58 до 72 процентов. Иными словами, граждане Дании имеют право распоряжаться лишь третью своего заработка. Или можно перефразировать еще так: если вы представитель госсектора, то на государство вы работаете от понедельника до утра четверга, а остальную рабочую неделю — на себя.

Зарплаты в Дании не так уж высоки: по последним показателям валовой прибыли ОЭСР страна занимает 6 место, уступая Ирландии и США. Составляя вместе ту мелочь, что остается после уплаты налогов, датчане регулярно ощущают знакомое пощипывание в глазах.

Фото: Датчане платят огромные налоги, а зарплаты на самом деле не такие высокие (unsplash.com/febiyan)

Но даже здесь датчане отметились особым философским взглядом на такое положение вещей. Как показывают политическая ситуация и социальные опросы, такое положение налоговых дел их вполне устраивает. И объяснение этому — еще одна ментальная особенность: с улыбкой на лице выплачивая вымогательские налоги, они хотят показать всему миру, какой у них здесь overskud — да-да, снова это полезное датское слово, которое означает "избыток" или "достаток". "Вот какие мы успешные, — говорят этим датчане. — Вот какое успешное у нас общество: для обеспеченного безмятежного человека 72 процента от прибыли — это вообще мелочь".

Об особенностях других нордических стран, таких как Финляндия, Швеция, Финляндия и Исландия читайте в книге Майкла Бута “Що не так зі скандинавами?”.

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