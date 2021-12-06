В США ужесточили правила въезда: что изменилось для туристов

Новые требования для путешественников касаются сроков действия ПЦР-тестов
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для всех (в том числе детей от двух лет) путешественников из других стран, сообщает CDC.
Теперь, с 6 декабря, все путешественники, независимо от гражданства или статуса вакцинации, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.
Тест должен быть сделан не ранее одного календарного дня до въезда в страну.
В CDC рекомендуют всем путешественникам, после прибытия в США, сделать повторный тест на коронавирус через 3-5 дней, а невакцинированным - находиться на самоизоляции в течение семи дней после путешествия.
Это поможет защитить путешественников, а также здоровье и безопасность американских граждан от COVID и от распространения нового штамма "Омикрон".
Какие правила въезда в США из Украины сегодня
Согласно данным сайта МИД Украины, начиная с 8 ноября 2021 года, для въезда в США вводится требование полной вакцинации и также отменяются ограничения на путешествия иностранцев (в том числе транзитом) из стран Шенгенской Зоны, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана, ЮАР, Индии.
Фото: Все путешественники должны предъявить отрицательный тест на COVID-19 (unsplash.com/mufid-majnun)
Статус вакцинации нужно подтвердить перед посадкой на рейс в США. В свою очередь авиакомпании должны:
Все пассажиры обязаны иметь при себе документальное подтверждение негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более чем за 3 дня до поездки в Соединенные Штаты.
Напомним, ранее мы писали, как принимают туристов в США после почти двухлетнего локдауна.